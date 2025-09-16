Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh tượng thương tâm bên trong căn nhà xảy ra vụ cháy khiến cả gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội

16-09-2025 - 12:47 PM | Xã hội

Rạng sáng 16/9, 4 người trong gia đình tử vong trong vụ cháy thôn Văn Giáp, Thường Tín (Hà Nội).

Clip: Như Hoàn

Rạng sáng ngày 16/9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một ngôi nhà ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội, khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người gồm hai người lớn và hai trẻ nhỏ, không kịp thoát ra ngoài. Tất cả được xác định đã tử vong. 

Cảnh tượng thương tâm bên trong căn nhà xảy ra vụ cháy khiến cả gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc thương tâm (Ảnh: Như Hoàn)

Cảnh tượng thương tâm bên trong căn nhà xảy ra vụ cháy khiến cả gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội- Ảnh 2.

Cảnh tượng thương tâm bên trong căn nhà xảy ra vụ cháy khiến cả gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội- Ảnh 3.

Nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5, số 31, số 32 và số 34 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tới hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Tới khoảng 5h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Cảnh tượng thương tâm bên trong căn nhà xảy ra vụ cháy khiến cả gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội- Ảnh 4.

Phía trước căn nhà được xây bằng gạch nhưng bao quanh bằng mái tôn (Ảnh: Như Hoàn)

Cảnh tượng thương tâm bên trong căn nhà xảy ra vụ cháy khiến cả gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội- Ảnh 5.

Cảnh tượng thương tâm bên trong căn nhà xảy ra vụ cháy khiến cả gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội- Ảnh 6.

Phía sau nhà còn có một dãy trọ cũng làm bằng tôn

Cảnh tượng thương tâm bên trong căn nhà xảy ra vụ cháy khiến cả gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội- Ảnh 7.

Phần điều hoà bên ngoài bị phá huỷ hoàn toàn

Cảnh tượng thương tâm bên trong căn nhà xảy ra vụ cháy khiến cả gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội- Ảnh 8.

Nhiệt độ cao từ đám cháy đã khiến các tấm tôn biến dạng, đồng thời làm biến dạng nhiều kết cấu xung quanh

Cảnh tượng thương tâm bên trong căn nhà xảy ra vụ cháy khiến cả gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội- Ảnh 9.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc

Hiện trường vụ cháy cho thấy ngôi nhà gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Phần phía trước của căn nhà được xây bằng gạch, trong khi diện tích rộng phía sau được dựng bao quanh bằng nhiều tấm tôn. Phía sau nhà còn có một dãy trọ cũng làm bằng tôn. Nhiệt độ cao từ đám cháy đã khiến các tấm tôn biến dạng, đồng thời làm biến dạng nhiều kết cấu xung quanh, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Phạm Trang Ảnh, clip: Như Hoàn

kenh14.vn

