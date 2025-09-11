Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
11-09-2025 - 14:08 PM |
Xã hội
Nhiều ngày đã trôi qua kể từ vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy tối 30/8 tại bãi trông giữ xe vi phạm dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (đoạn nhánh Ramp CV1C, hướng từ Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái, phường Hồng Hà, quận Long Biên), hiện trường vẫn cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng.
Khắp khu vực dưới gầm cầu, hàng trăm xe máy bị thiêu rụi chỉ còn trơ khung sắt, nằm chồng chất la liệt
Mùi khét vẫn còn phảng phất, khung cảnh hoang tàn gợi lại sự dữ dội của ngọn lửa
Phần trụ cầu nơi xảy ra cháy bị bám khói đen kịt, nhiều mảng bê tông bong tróc, để lộ cốt thép bên trong
Tại một số vị trí, cốt thép đai ngang và thanh thép dọc đã hiện rõ sau khi lớp bê tông bảo vệ bị phá hủy bởi nhiệt độ cao
Không chỉ kết cấu cầu chịu ảnh hưởng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng bị hư hỏng nặng. Tủ điện chiếu sáng T2A đặt dưới gầm cầu bị cháy hoàn toàn, khiến 54 trụ đèn chiếu sáng trên cầu Vĩnh Tuy (hướng từ Long Biên sang nội thành) mất điện trong nhiều ngày
Để phòng ngừa rủi ro, Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo lắp đặt một trụ sắt tạm thời tại đoạn dầm bị tác động. Trụ này đặt cách đáy dầm từ 5–10cm, không tỳ trực tiếp vào kết cấu nhằm giám sát biến dạng và tránh thay đổi sơ đồ chịu lực. Đây chỉ là giải pháp tình thế để theo dõi an toàn công trình.
Đáng chú ý, tại các vị trí khác dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, nhiều bãi đỗ xe vẫn đang hoạt động bình thường.
Theo kết quả kiểm định mới nhất, nhánh Ramp CV1C của cầu Vĩnh Tuy vẫn bảo đảm khả năng khai thác theo tải trọng thiết kế. Tuy nhiên, tổ tư vấn kiểm định kiến nghị cần khẩn trương sửa chữa, gia cố nhịp và trụ cầu bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn khai thác lâu dài. Trong thời gian chờ khắc phục, cầu vẫn áp dụng biện pháp hạn chế trọng tải như hiện nay, cấm xe trên 18 tấn lưu thông.
Theo Như Hoàn
Đời sống và pháp luật
Theo
Đời sống và pháp luật
