Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép

11-09-2025 - 14:08 PM | Xã hội

Nhiều ngày đã trôi qua kể từ vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy tối 30/8 tại bãi trông giữ xe vi phạm dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (đoạn nhánh Ramp CV1C, hướng từ Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái, phường Hồng Hà, quận Long Biên), hiện trường vẫn cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng.

Clip: Như Hoàn

Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép- Ảnh 1.

Nhiều ngày đã trôi qua kể từ vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy tối 30/8 tại bãi trông giữ xe vi phạm dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (đoạn nhánh Ramp CV1C, hướng từ Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái, phường Hồng Hà, quận Long Biên), hiện trường vẫn cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng

Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép- Ảnh 2.

Khắp khu vực dưới gầm cầu, hàng trăm xe máy bị thiêu rụi chỉ còn trơ khung sắt, nằm chồng chất la liệt

Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép- Ảnh 3.

Mùi khét vẫn còn phảng phất, khung cảnh hoang tàn gợi lại sự dữ dội của ngọn lửa

Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép- Ảnh 4.

Phần trụ cầu nơi xảy ra cháy bị bám khói đen kịt, nhiều mảng bê tông bong tróc, để lộ cốt thép bên trong

Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép- Ảnh 5.

Tại một số vị trí, cốt thép đai ngang và thanh thép dọc đã hiện rõ sau khi lớp bê tông bảo vệ bị phá hủy bởi nhiệt độ cao

Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép- Ảnh 6.

Không chỉ kết cấu cầu chịu ảnh hưởng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng bị hư hỏng nặng. Tủ điện chiếu sáng T2A đặt dưới gầm cầu bị cháy hoàn toàn, khiến 54 trụ đèn chiếu sáng trên cầu Vĩnh Tuy (hướng từ Long Biên sang nội thành) mất điện trong nhiều ngày

Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép- Ảnh 7.

Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép- Ảnh 8.

Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép- Ảnh 9.

Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép- Ảnh 10.

Để phòng ngừa rủi ro, Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo lắp đặt một trụ sắt tạm thời tại đoạn dầm bị tác động. Trụ này đặt cách đáy dầm từ 5–10cm, không tỳ trực tiếp vào kết cấu nhằm giám sát biến dạng và tránh thay đổi sơ đồ chịu lực. Đây chỉ là giải pháp tình thế để theo dõi an toàn công trình.

Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép- Ảnh 11.

Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép- Ảnh 12.

Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép- Ảnh 13.

Đáng chú ý, tại các vị trí khác dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, nhiều bãi đỗ xe vẫn đang hoạt động bình thường.

Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép- Ảnh 14.

Theo kết quả kiểm định mới nhất, nhánh Ramp CV1C của cầu Vĩnh Tuy vẫn bảo đảm khả năng khai thác theo tải trọng thiết kế. Tuy nhiên, tổ tư vấn kiểm định kiến nghị cần khẩn trương sửa chữa, gia cố nhịp và trụ cầu bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn khai thác lâu dài. Trong thời gian chờ khắc phục, cầu vẫn áp dụng biện pháp hạn chế trọng tải như hiện nay, cấm xe trên 18 tấn lưu thông.

Theo Như Hoàn

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội: Tranh cãi chỗ đỗ xe, nữ chủ quán cà phê nguy kịch sau ẩu đả

Hà Nội: Tranh cãi chỗ đỗ xe, nữ chủ quán cà phê nguy kịch sau ẩu đả Nổi bật

Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025

Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025 Nổi bật

Hà Nội sắp làm công viên hai bên sông Tô Lịch và Nhà hát Ngọc Trai bên hồ Tây

Hà Nội sắp làm công viên hai bên sông Tô Lịch và Nhà hát Ngọc Trai bên hồ Tây

12:33 , 11/09/2025
Một tháng tai nạn giao thông làm chết 775 người

Một tháng tai nạn giao thông làm chết 775 người

12:31 , 11/09/2025
Động đất 4.5 độ tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi

Động đất 4.5 độ tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi

10:55 , 11/09/2025
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh

Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh

10:45 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên