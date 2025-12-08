Nam sinh bị nhóm bắt cóc online khống chế, ép chuyển tiền và di chuyển qua nhiều tỉnh, thành

Ngày 8/12, Công an phường Phú Bài (TP Huế) cho biết vừa kịp thời giải cứu một nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “ bắt cóc online ”.

Trước đó, Công an phường Phú Bài tiếp nhận trình báo của em N.T.H. (sinh năm 2007, trú tại tỉnh Thái Nguyên). H. cho biết em bị các đối tượng gọi điện giả danh công an và Viện kiểm sát, vu cáo liên quan đường dây lừa đảo tại TP.HCM. Để tạo niềm tin, kẻ gian còn thực hiện cuộc gọi video có người mặc trang phục công an , sau đó yêu cầu H. tham gia nhóm Zoom Workspace và tuyệt đối không thông báo cho bất kỳ ai.

Theo sự chỉ dẫn của các đối tượng lừa đảo , H. đã chuyển 500.000 đồng rồi 5.000.000 đồng vào tài khoản do chúng cung cấp. Em tiếp tục bị yêu cầu mua điện thoại và sim mới nhằm cắt kết nối với gia đình. Từ ngày 1/12, H. bị chỉ đạo di chuyển liên tục từ Thái Nguyên đến Hà Nội, Thanh Hóa, TP Huế và một số địa phương khác.

Quá trình này, kẻ gian hướng dẫn H. truy cập một ứng dụng trên Zalo có tên “Công ty Tài chính FE CREDIT” để làm hồ sơ vay 18.000.000 đồng, sau đó ép chuyển toàn bộ khoản vay vào tài khoản của người khác.

Ngày 2/12, nhóm lừa đảo tiếp tục chuyển 2.000.000 đồng qua ví MoMo để H. thuê khách sạn và chi tiêu, duy trì việc kiểm soát . Đến 23h cùng ngày, H. đến phường Phú Bài và thuê nhà nghỉ lưu trú.

Nhận thấy những bất thường, H. đã đến Công an phường Phú Bài trình báo. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định H. là nạn nhân của thủ đoạn “bắt cóc online”; trong đó các đối tượng buộc nạn nhân chuyển tiền, mua thiết bị mới để cắt liên lạc và liên tục di chuyển nhằm kiểm soát và chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Phú Bài hiện đã liên hệ gia đình H. tại Thái Nguyên để đón em trở về nhà an toàn.