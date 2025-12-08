Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 trường hợp bị ngân hàng khóa thẻ, dừng giao dịch từ 1/1/2026

08-12-2025 - 22:33 PM | Tài chính - ngân hàng

Quy định sẽ chính thức có hiệu lực ngay từ 1/1/2026.

Chỉ còn hơn một tháng nữa, quy định mới về xác thực danh tính sẽ được kích hoạt, kéo theo việc tạm ngừng dịch vụ online đối với những tài khoản chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng sẽ đóng toàn bộ tính năng giao dịch trên Mobile Banking và Internet Banking đối với người dùng chưa đồng bộ thông tin định danh và dữ liệu sinh trắc học theo chuẩn của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Biện pháp này được áp dụng nhằm đáp ứng yêu cầu từ Ngân hàng Nhà nước về việc lọc bỏ tài khoản không chuẩn hóa và hạn chế rủi ro lừa đảo công nghệ cao, vốn tăng mạnh trong thời điểm cận Tết.

3 trường hợp bị ngân hàng khóa thẻ, dừng giao dịch từ 1/1/2026- Ảnh 1.

Nhiều ngân hàng lớn đã công bố thời hạn cuối để chuẩn hóa thông tin khách hàng. (Ảnh minh hoạ)

Ba nhóm khách hàng dễ bị khóa giao dịch

Những tài khoản thuộc các trường hợp dưới đây sẽ bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch online:

1. Vẫn sử dụng CMND 9 số và chưa chuyển sang CCCD gắn chip trong dữ liệu lưu tại ngân hàng.

2. Giấy tờ tùy thân đã hết hạn, nhưng chưa cập nhật lại thông tin mới.

3. Chưa thu thập sinh trắc học (khuôn mặt) hoặc dữ liệu sinh trắc học hiện có không trùng khớp với thông tin trên chip CCCD.

Khi bị khóa giao dịch trực tuyến, chủ tài khoản phải đến quầy để xác thực và kích hoạt lại, điều này có thể gây ùn tắc trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Người dùng được khuyến cáo hoàn tất việc chuẩn hóa thông tin trong tháng 12/2025 để tránh ảnh hưởng đến việc chuyển tiền, thanh toán dịp Tết.

Quy trình cập nhật có thể thực hiện trên ứng dụng ngân hàng thông qua công nghệ NFC. Chỉ cần đăng nhập, chọn mục cập nhật thông tin và đưa thẻ CCCD gắn chip ra mặt sau điện thoại để hệ thống đọc và đồng bộ dữ liệu.

Trong trường hợp thiết bị không hỗ trợ NFC hoặc gặp lỗi kỹ thuật, khách hàng nên đến phòng giao dịch sớm, trước ngày 31/12/2025, để được hỗ trợ trực tiếp và tránh tình trạng quá tải vào những ngày cuối năm.

Từ 5/1/2026, bắt buộc đối chiếu sinh trắc học khi phát hành thẻ ngân hàng

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

