Thêm một thủ đoạn lừa đảo qua Zalo khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân

Trang thông tin điện tử Công an Quảng Ninh cho biết thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều vụ việc người dân bị lừa đảo thông qua chiêu trò giả danh nhân viên TikTok thông báo nhận “quà tặng 0 đồng”. Đây là thủ đoạn mới, tinh vi, nhắm vào tâm lý ham quà miễn phí, hiếu kỳ của người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ và người ít am hiểu công nghệ.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng trong đường dây lừa đảo đã giả danh nhân viên của TikTok, tiếp cận người dân qua tin nhắn hoặc các hội nhóm mạng xã hội. Chúng giới thiệu đang triển khai chương trình tri ân “tặng quà 0 đồng” gồm nước rửa chén, khăn mặt, bột giặt… hoặc các món quà có giá trị cao như nồi chiên không dầu, nồi cơm điện. Để nhận quà, nạn nhân được yêu cầu kết bạn Zalo với “nhân viên chăm sóc khách hàng” để được hướng dẫn.

Khi đã tạo được mối liên lạc, nhóm lừa đảo yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng như Lubotik, Tiknew, Tikpro… và thực hiện các “nhiệm vụ đơn giản” như like, share, comment nội dung trên mạng xã hội. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành, nạn nhân sẽ được trả hoa hồng ngay nhằm tạo dựng lòng tin.

Sau giai đoạn “dụ dỗ”, các đối tượng chuyển sang mời nạn nhân tham gia nhiệm vụ thương mại điện tử. Theo kịch bản, người tham gia phải ứng tiền mua sản phẩm; sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền và thêm hoa hồng phần trăm. Thời gian đầu, nhóm lừa đảo vẫn cho nhận thưởng để nạn nhân tin rằng họ đang kiếm được thu nhập thật.

Tuy nhiên, khi số tiền tham gia càng lúc càng lớn, chúng bắt đầu viện lý do lỗi hệ thống, giao dịch gián đoạn, cần nạp thêm tiền để “mở khóa nhiệm vụ”, hoặc yêu cầu thanh toán thêm để “hợp lệ hóa đơn hàng”. Sau khi nạn nhân chuyển khoản nhiều lần, chúng chiếm đoạt toàn bộ tiền và khóa tài khoản, chấm dứt mọi liên lạc.

Theo thống kê sơ bộ, hàng nghìn người dân trên cả nước đã trở thành nạn nhân, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo người dân không tin vào các lời mời tặng quà, kiếm tiền qua nhiệm vụ online, đặc biệt là các yêu cầu nộp tiền trước. Trường hợp đã lỡ tham gia hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an để được hỗ trợ và xử lý.