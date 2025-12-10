UBND TPHCM thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026

Ngày 10-12, UBND TPHCM có thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 đến cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Tết Dương lịch vào thứ Năm, ngày 1-1-2026.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 1-1-2026

UBND TPHCM giao chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị vận động, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý.

Bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn cơ quan, đơn vị, và các khu vui chơi công cộng; bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục.

Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh (nếu có) trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các sở ngành, đơn vị, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường; làm đẹp các khu vực công sở, mặt tiền nhà phố; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.