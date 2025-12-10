Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trường mầm non, đại học tự chủ được quyết định thu nhập tăng thêm cho nhà giáo

10-12-2025 - 19:19 PM | Xã hội

Nghị quyết quy định phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình với mức tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên và 100% cho giáo viên vùng đặc biệt khó khăn; cho phép cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục đại học tự chủ quyết định thu nhập tăng thêm từ nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách được để lại.

Giám đốc sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng

Sáng 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.

Về cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, theo Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn , Chính phủ đã tiếp thu và chỉnh lý theo hướng hoàn thiện cơ chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhân lực, phân cấp rõ thẩm quyền.

Theo đó, giám đốc sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng, tiếp nhận nhân sự ở cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh và quyết định điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, thay đổi vị trí việc làm đối với trường hợp thuộc thẩm quyền hoặc liên quan từ 2 xã trở lên.

Huy động nguồn lực 580.133 tỷ đồng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. (Ảnh: LD)

Trong khi đó, chủ tịch UBND cấp xã thực hiện điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thay đổi vị trí việc làm đối với nhân sự ở cơ sở giáo dục công lập thuộc cấp xã quản lý.

Về đãi ngộ, nghị quyết quy định phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình với mức tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên và 100% cho giáo viên vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; đồng thời cho phép cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục đại học tự chủ quyết định thu nhập tăng thêm từ nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách được để lại.

Phấn đấu 50% cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn

Về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các nguồn lực huy động dự kiến khoảng 580.133 tỷ đồng . Theo ông Sơn, dự thảo nghị quyết đã tiếp thu, bổ sung tổng nguồn vốn thực hiện chương trình trong giai đoạn 10 năm; làm rõ cơ cấu các nguồn vốn giai đoạn 2026-2030.

Theo mục tiêu chương trình đặt ra đến năm 2030 sẽ xây dựng mạng lưới trường mầm non, trường phổ thông công lập, phấn đấu cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Đầu tư trọng điểm cho 18 trường cao đẳng, trong đó 6 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia và 12 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao.

Mục tiêu đáng chú ý khác là phấn đấu 50% cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn, ít nhất 30 cơ sở giáo dục đại học được đầu tư hiện đại tương đương các nước phát triển ở châu Á; 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và 1 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới.

Đến năm 2035, có 100% cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông đạt chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tối thiểu; các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có thiết bị dạy học để triển khai thực hiện dạy và học một số môn bằng tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Theo Luân Dũng - Trường Phong

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 1/7/2026, thu nhập 30 triệu đồng/tháng đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu?

Từ 1/7/2026, thu nhập 30 triệu đồng/tháng đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu? Nổi bật

Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế

Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế Nổi bật

Miền Bắc sắp xuất hiện mưa to, nhiệt độ giảm rất mạnh

Miền Bắc sắp xuất hiện mưa to, nhiệt độ giảm rất mạnh

18:03 , 10/12/2025
Bí thư xã được điều động, bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An

Bí thư xã được điều động, bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An

17:29 , 10/12/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 10-12: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

Kết quả xổ số hôm nay, 10-12: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

16:59 , 10/12/2025
Diễn biến mới vụ Nguyễn Văn Thiên bị bắt: Lộ clip "tổng tài" ra lệnh "Gọi thằng chủ ra đây! Tao làm việc”

Diễn biến mới vụ Nguyễn Văn Thiên bị bắt: Lộ clip "tổng tài" ra lệnh "Gọi thằng chủ ra đây! Tao làm việc”

16:22 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên