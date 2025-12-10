Trường mầm non, đại học tự chủ được quyết định thu nhập tăng thêm cho nhà giáo

Giám đốc sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng

Sáng 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.

Về cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, theo Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn , Chính phủ đã tiếp thu và chỉnh lý theo hướng hoàn thiện cơ chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhân lực, phân cấp rõ thẩm quyền.

Theo đó, giám đốc sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng, tiếp nhận nhân sự ở cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh và quyết định điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, thay đổi vị trí việc làm đối với trường hợp thuộc thẩm quyền hoặc liên quan từ 2 xã trở lên.

Huy động nguồn lực 580.133 tỷ đồng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. (Ảnh: LD)

Trong khi đó, chủ tịch UBND cấp xã thực hiện điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thay đổi vị trí việc làm đối với nhân sự ở cơ sở giáo dục công lập thuộc cấp xã quản lý.

Về đãi ngộ, nghị quyết quy định phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình với mức tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên và 100% cho giáo viên vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; đồng thời cho phép cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục đại học tự chủ quyết định thu nhập tăng thêm từ nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách được để lại.

Phấn đấu 50% cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn

Về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các nguồn lực huy động dự kiến khoảng 580.133 tỷ đồng . Theo ông Sơn, dự thảo nghị quyết đã tiếp thu, bổ sung tổng nguồn vốn thực hiện chương trình trong giai đoạn 10 năm; làm rõ cơ cấu các nguồn vốn giai đoạn 2026-2030.

Theo mục tiêu chương trình đặt ra đến năm 2030 sẽ xây dựng mạng lưới trường mầm non, trường phổ thông công lập, phấn đấu cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Đầu tư trọng điểm cho 18 trường cao đẳng, trong đó 6 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia và 12 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao.

Mục tiêu đáng chú ý khác là phấn đấu 50% cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn, ít nhất 30 cơ sở giáo dục đại học được đầu tư hiện đại tương đương các nước phát triển ở châu Á; 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và 1 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới.

Đến năm 2035, có 100% cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông đạt chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tối thiểu; các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có thiết bị dạy học để triển khai thực hiện dạy và học một số môn bằng tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.