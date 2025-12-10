Miền Bắc sắp xuất hiện mưa to, nhiệt độ giảm rất mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do khối không khí lạnh suy yếu, từ nay đến ngày 10/12, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, ngày có nắng.

Phía Đông Bắc Bộ ngày và đêm mai (11/12) có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ khoảng ngày 12-13/12, do tác động của một đợt không khí lạnh mạnh, Bắc Bộ khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, riêng từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội xuống khoảng 10 độ C, vùng núi cao xuống dưới 9 độ C.

Cuối tuần này, không khí lạnh tràn về sẽ gây mưa to tại miền Bắc (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 10 và ngày 11/12

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 18-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 15-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 17-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: có mưa vài nơi, riêng TP Huế đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng miền Tây có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.