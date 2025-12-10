Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sắp xuất hiện mưa to, nhiệt độ giảm rất mạnh

10-12-2025 - 18:03 PM | Xã hội

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 13-14/12, Bắc Bộ khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do khối không khí lạnh suy yếu, từ nay đến ngày 10/12, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, ngày có nắng.

Phía Đông Bắc Bộ ngày và đêm mai (11/12) có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ khoảng ngày 12-13/12, do tác động của một đợt không khí lạnh mạnh, Bắc Bộ khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, riêng từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội xuống khoảng 10 độ C, vùng núi cao xuống dưới 9 độ C.

Miền Bắc sắp xuất hiện mưa to, nhiệt độ giảm rất mạnh - Ảnh 1.

Cuối tuần này, không khí lạnh tràn về sẽ gây mưa to tại miền Bắc (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 10 và ngày 11/12

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 18-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 15-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 17-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: có mưa vài nơi, riêng TP Huế đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng miền Tây có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Miền Bắc có nơi dưới 12 độ, miền Trung vẫn mưa to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 1/7/2026, thu nhập 30 triệu đồng/tháng đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu?

Từ 1/7/2026, thu nhập 30 triệu đồng/tháng đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu? Nổi bật

Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế

Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế Nổi bật

Bí thư xã được điều động, bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An

Bí thư xã được điều động, bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An

17:29 , 10/12/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 10-12: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

Kết quả xổ số hôm nay, 10-12: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

16:59 , 10/12/2025
Diễn biến mới vụ Nguyễn Văn Thiên bị bắt: Lộ clip "tổng tài" ra lệnh "Gọi thằng chủ ra đây! Tao làm việc”

Diễn biến mới vụ Nguyễn Văn Thiên bị bắt: Lộ clip "tổng tài" ra lệnh "Gọi thằng chủ ra đây! Tao làm việc”

16:22 , 10/12/2025
Bắc Ninh điều động, biệt phái 200 công chức, viên chức

Bắc Ninh điều động, biệt phái 200 công chức, viên chức

15:59 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên