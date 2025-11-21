Nhận được tin nhắn này, người dùng Zalo, Facebook phải xóa ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản

Tại Bắc Ninh, lực lượng chức năng vừa ghi nhận một phương thức lừa đảo mới nhắm đến phụ huynh học sinh. Chiêu trò được thực hiện thông qua các cuộc gọi yêu cầu kết bạn Zalo, kèm theo video hướng dẫn với lý do “cập nhật BHYT cho trẻ”. Công an khuyến cáo người dân phải cảnh giác tuyệt đối.

Công an phường Phượng Sơn cho biết nhiều người dân phản ánh về việc nhận được cuộc gọi từ các số lạ, tự xưng là cán bộ hỗ trợ phụ huynh tích hợp thông tin bảo hiểm y tế của con trên ứng dụng VssID hoặc VNeID. Sau vài câu trao đổi tạo sự tin tưởng, đối tượng đề nghị phụ huynh kết bạn Zalo để tiện hướng dẫn.

Khi đã kết bạn, kẻ lừa đảo tiếp tục gọi video hoặc nhắn tin và đưa ra hàng loạt yêu cầu, gồm: cài đặt ứng dụng lạ, truy cập vào đường link không rõ nguồn gốc hoặc thực hiện thanh toán “phí tích hợp” thông qua mã QR. Đây là bước then chốt để chúng chiếm quyền kiểm soát thiết bị và thông tin cá nhân của nạn nhân.

Đối tượng lừa đảo gọi điện và đề nghị kết bạn zalo, hướng dẫn qua video call.

Theo cơ quan Công an, các ứng dụng không chính thống có thể chứa mã độc hoặc phần mềm gián điệp. Một khi được cài vào máy, chúng cho phép đối tượng xâm nhập điện thoại, đánh cắp dữ liệu, quyền truy cập tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội. Từ đó, kẻ lừa đảo có thể chiếm quyền sử dụng hoặc chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Đặc biệt, khi phụ huynh quét phải mã QR chứa mã độc, giao dịch chuyển tiền có thể tự động kích hoạt. Chỉ trong vài giây, số dư trong tài khoản bị rút sạch, và quá trình thu hồi tiền hoặc thông tin đã mất thường cực kỳ khó khăn.

Để tránh rơi vào bẫy, Công an khuyến cáo người dân tuân thủ nguyên tắc “4 không, 1 phải”:

- Không hoảng sợ và không làm theo yêu cầu từ cuộc gọi lạ, dù bị đe dọa hay gây áp lực.

- Không tin vào lời hứa trúng thưởng, quà tặng, cơ hội đầu tư lợi nhuận cao không rõ nguồn gốc.

- Không cung cấp thông tin cá nhân như CCCD, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua cuộc gọi hoặc tin nhắn.

- Không nhấn vào link lạ, không cài ứng dụng theo hướng dẫn của người không quen biết.

- Phải xác minh lại thông tin khi người thân nhắn tin hoặc gọi điện mượn tiền, bằng cách gọi trực tiếp vào số chính chủ hoặc gặp mặt để kiểm chứng.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt trong thời điểm tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi chiêu trò nhằm chiếm đoạt tài sản.