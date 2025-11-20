Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

20-11-2025 - 13:35 PM | Xã hội

Cơ quan công an phát cảnh báo về thủ đoạn gửi đường link gây tò mò chứa mã độc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương ghi nhận sự gia tăng của các vụ việc lừa đảo trên không gian mạng bằng hình thức gửi thông tin gây tò mò, kèm theo đường link độc hại nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc đánh cắp dữ liệu cá nhân. 

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là thủ đoạn không mới nhưng được các đối tượng liên tục thay đổi cách thức thể hiện để đánh lừa người dân, đặc biệt là những người ít có kinh nghiệm sử dụng công nghệ.

Theo ghi nhận, các đối tượng thường sử dụng tin nhắn SMS, email, tin nhắn qua các ứng dụng mạng xã hội hoặc đăng tải bài viết trên các nền tảng trực tuyến để tiếp cận nạn nhân. 

Nội dung tin nhắn hầu hết mang tính “giật gân”, thông báo một tình huống bất ngờ, khiến người nhận tò mò và có xu hướng nhấp vào đường link đi kèm để tìm hiểu. 

Cảnh báo nóng tới tất cả người dân khi nhận được thông báo dưới đây- Ảnh 1.

Theo cơ quan công an, đặc điểm chung của các đường link này là giao diện mạo danh các tổ chức quen thuộc như ngân hàng, sàn thương mại điện tử, nhà mạng viễn thông hoặc cơ quan Nhà nước. 

Khi nạn nhân nhấp vào link, thiết bị rất dễ bị cài mã độc hoặc bị chuyển hướng tới trang web yêu cầu đăng nhập bằng các tài khoản cá nhân. Từ đây, các đối tượng có thể thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật như:

Theo dõi hoạt động trên thiết bị, thu thập dữ liệu cá nhân.

Đánh cắp tài khoản ngân hàng, mạng xã hội, email.

Điều khiển thiết bị từ xa, chiếm quyền truy cập và mã hóa dữ liệu để tống tiền.

Tự động gửi tin nhắn lừa đảo tới danh bạ của nạn nhân nhằm mở rộng phạm vi tấn công.

Cảnh báo nóng tới tất cả người dân khi nhận được thông báo dưới đây- Ảnh 2.

Chỉ một cú nhấp chuột có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng nêu trên

Để chủ động phòng ngừa, Công an khuyến cáo người dân:

Tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ, đường link được gửi từ nguồn không rõ ràng hoặc có nội dung bất thường.

Luôn kiểm tra thông tin từ nhiều nguồn trước khi thao tác, đặc biệt là khi nhận tin nhắn yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc truy cập website lạ.

Không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng trên bất kỳ trang web không chính thống nào.

Sử dụng ứng dụng VNeID hoặc truy cập tinnhiemmang.vn để kiểm tra tên miền khi nhận đường link khả nghi.

Khi nghi ngờ tài khoản bị đánh cắp, cần nhanh chóng đổi mật khẩu, liên hệ ngân hàng hoặc tổ chức liên quan để được hỗ trợ.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý.


Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

