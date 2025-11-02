Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo nóng liên quan bảo hiểm của tất cả người dân

02-11-2025 - 19:59 PM | Xã hội

Bảo hiểm xã hội cảnh báo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin như số sổ BHXH, CCCD, mã số hồ sơ, STK ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức không rõ lai lịch.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, thời gian gần đây, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (CNTT&CĐS) - BHXH Việt Nam liên tục phát hiện nhiều website giả mạo các trang thông tin chính thức của BHXH Việt Nam dẫn đến gây nhầm lẫn, có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân.

Qua công tác giám sát trên không gian mạng, Trung tâm CNTT&CĐS phát hiện website giả mạo có địa chỉ datlichbhxh[.]com có thể được sử dụng để thực hiện các hành vi giả mạo cán bộ BHXH để gửi đường dẫn của website yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, thẻ bảo hiểm y tế… nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Trang web trên có máy chủ đặt ở tại nước ngoài để tránh sự giám sát, kiểm soát của các cơ quan chức năng. Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn tài sản và thông tin cá nhân của người dân, doanh nghiệp, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng để truy vết, xử lý. Đến thời điểm hiện tại, trang web trên đã không còn có thể truy cập.

Cảnh báo nóng liên quan bảo hiểm của tất cả người dân- Ảnh 1.

Trang web giả mạo BHXH - Ảnh: BHXH Việt Nam

Hướng dẫn nhận diện Cổng Dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam

Trong khi cơ quan chức năng về an toàn thông tin xử lý, chặn lọc, để tránh việc người dân, doanh nghiệp nhầm lẫn dẫn đến là nạn nhân bị lừa đảo, gây hậu quả đáng tiếc, Trung tâm CNTT&CĐS đề nghị các đơn vị truyền thông, cảnh báo trang web giả mạo và hướng dẫn nhận diện Cổng dịch vụ công ngành BHXH như sau:

Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam chỉ có một tên miền và địa chỉ là https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/, trong cấu trúc tên miền có .GOV.VN dành cho các cơ quan nhà nước (BHXH Việt Nam không sử dụng tên miền có cấu trúc .COM.VN, .COM, .ME… mà trang web giả mạo đang sử dụng).

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội cảnh báo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin như số sổ BHXH, CCCD, mã số hồ sơ, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức không rõ lai lịch. Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, cần liên hệ ngay cơ quan BHXH địa phương hoặc công an để được hỗ trợ. Hành vi giả mạo BHXH không chỉ gây mất tài sản, mất quyền lợi người dân mà còn làm suy giảm niềm tin vào hệ thống BHXH và quản lý nhà nước. Ngoài ra, việc người dân bị lộ thông tin cá nhân sẽ tạo tiền lệ cho tội phạm mạng khai thác danh tính, phát sinh thêm tổn thất lớn.

Cảnh báo nóng liên quan bảo hiểm của tất cả người dân- Ảnh 2.

Trang Anh

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Vì sao giao dịch bất động sản đã diễn ra gần 20 năm vẫn bị xử lý hình sự?

Vụ diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Vì sao giao dịch bất động sản đã diễn ra gần 20 năm vẫn bị xử lý hình sự? Nổi bật

Vụ vỡ hồ chứa nước gây chết người ở Lâm Đồng: Chưa được cấp phép xây dựng

Vụ vỡ hồ chứa nước gây chết người ở Lâm Đồng: Chưa được cấp phép xây dựng Nổi bật

Tin bão số 13, bão Kalmaegi: Các tỉnh ven biển nào có thể có gió giật trên cấp 17?

Tin bão số 13, bão Kalmaegi: Các tỉnh ven biển nào có thể có gió giật trên cấp 17?

19:40 , 02/11/2025
Hình ảnh bắt 66 đối tượng trong tổ chức lừa đảo tại Campuchia do “bà trùm” người Việt cầm đầu

Hình ảnh bắt 66 đối tượng trong tổ chức lừa đảo tại Campuchia do “bà trùm” người Việt cầm đầu

19:24 , 02/11/2025
Xổ số miền Nam: Dãy số đặc biệt 313631 và 495851 đã tìm ra người trúng thưởng

Xổ số miền Nam: Dãy số đặc biệt 313631 và 495851 đã tìm ra người trúng thưởng

18:31 , 02/11/2025
Một nghi phạm quốc tịch Trung Quốc cao khoảng 1m8, trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng lúc rạng sáng 2-11

Một nghi phạm quốc tịch Trung Quốc cao khoảng 1m8, trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng lúc rạng sáng 2-11

17:51 , 02/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên