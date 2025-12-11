Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Công an chỉ đạo mở điều tra vụ án Đoàn Văn Sáng giết người ở Lạng Sơn

11-12-2025 - 06:55 AM | Xã hội

Trong thư khen, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đấu tranh, truy xét và mở rộng điều tra vụ án Đoàn Văn Sáng giết người.

Ngày 9-12, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Lạng Sơn về thành tích xuất sắc trong triển khai quyết liệt, hiệu quả, nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt khởi tố đối tượng gây ra vụ án giết người với tính chất man rợ tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Công an chỉ đạo mở điều tra vụ án Đoàn Văn Sáng giết người ở Lạng Sơn - Ảnh 1.

Bị can Đoàn Văn Sáng. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện thông tin vụ việc giết người đặc biệt nghiêm trọng và đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai quyết liệt, hiệu quả, nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt khởi tố đối tượng gây ra vụ án giết người với tính chất man rợ tại xã Hữu Lũng, thu giữ nhiều vật chứng của vụ án.

"Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Lạng Sơn trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm giết người. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh tinh thần hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa Công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và các cơ quan chức năng ngoài lực lượng Công an nhân dân; qua đó góp phần tích cực trấn an dư luận xã hội, ổn định an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân"- Thư khen nêu rõ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương thành tích của các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn. Cùng với đó, đề nghị Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng phát hiện những hình ảnh, video vụ việc giết người gây xôn xao dư luận. Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo Bộ Công an và tiến hành điều tra, làm rõ vụ án.

Điều tra ban đầu xác định, khoảng năm 2020, Đoàn Văn Sáng (cựu Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn) quen anh Nguyễn Xuân Đ. (SN 1989, trú tỉnh Hưng Yên) qua nền tảng mạng xã hội. Ngày 25-1-2025, Sáng đã gọi điện thoại và thống nhất với anh Đ. để nạn nhân đến Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Lạng Sơn (nơi làm việc của Sáng). Tại đây, Sáng đã thực hiện hành vi giết anh Đ..

Sau khi gây án, Đoàn Văn Sáng có nhiều hành vi tẩy, xóa dấu vết, phi tang thi thể nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng.

Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đấu tranh, truy xét và mở rộng điều tra vụ án.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, ngày 28-11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người. Đến ngày 29-11, Công an Lạng Sơn ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

