Khám xét nơi ở, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Thảo

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai mới đây đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân nhân tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Hồng Thảo (SN 1985) trú 28 Trần Cao Vân, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Thảo. Ảnh: CA Gia Lai

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Thị Hồng Thảo có hành vi đưa ra thông tin không có thật, cần tiền để thực hiện việc đáo hạn các khoản vay tại ngân hàng hoặc mua bán đất đai và đưa các giấy tờ giả nhằm chứng minh bản thân đang có hoạt động mua bán đất đai để bị hại tin tưởng cho vay mượn tiền rồi chiếm đoạt.

Hiện tại vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo: Cá nhân, tổ chức nào là bị hại hoặc liên quan đến các hành vi do Nguyễn Thị Hồng Thảo thực hiện, đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, địa chỉ: số 144 cần vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, số điện thoại: 069.4329.109 hoặc điều tra viên Vương Quốc Hoàng, số điện thoại: 0966.638.386, để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.