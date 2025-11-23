Bắt tạm giam Ngô Mạnh Cường SN 1983

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Mạnh Cường (SN 1983, trú tại Đại Mỗ, Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.

Znews dẫn nguồn tin từ cơ quan công an cho biết, trưa 16/11, Ngô Mạnh Cường điều khiển xe mô tô BKS 26G1-076.99 lưu thông trên nhiều tuyến đường thuộc Quốc lộ 6 (đoạn qua đường Trường Chinh – Trần Đăng Ninh – Lê Duẩn, địa bàn phường Tô Hiệu và Chiềng Sinh, TP. Sơn La).

Trong quá trình di chuyển, đối tượng không đội mũ bảo hiểm, dùng khẩu trang che biển kiểm soát, một tay điều khiển xe, một tay sử dụng điện thoại, đồng thời lạng lách, đánh võng, lấn làn ngược chiều, nhiều lần cắt mặt phương tiện khác.

Ngô Mạnh Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Hành vi nguy hiểm này không chỉ đe dọa an toàn giao thông mà còn gây bức xúc, hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã triển khai biện pháp nghiệp vụ, tiến hành giữ khẩn cấp đối tượng. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ và thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp, đưa Ngô Mạnh Cường về Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La để phục vụ điều tra.

Đáng chú ý, VOV cho biết, vào tháng 7/2024, Ngô Mạnh Cường từng có hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) và bị TAND quận Nam Từ Liêm tuyên phạt 12 tháng tù giam. Vừa mãn hạn tù chưa lâu, đối tượng lại tiếp tục tái phạm với mức độ nguy hiểm cao hơn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.