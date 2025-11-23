Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam Ngô Mạnh Cường SN 1983

23-11-2025 - 14:05 PM | Xã hội

Ngô Mạnh Cường (SN 1983, trú tại Đại Mỗ, Hà Nội) bị bắt về tội gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Mạnh Cường (SN 1983, trú tại Đại Mỗ, Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.

Znews dẫn nguồn tin từ cơ quan công an cho biết, trưa 16/11, Ngô Mạnh Cường điều khiển xe mô tô BKS 26G1-076.99 lưu thông trên nhiều tuyến đường thuộc Quốc lộ 6 (đoạn qua đường Trường Chinh – Trần Đăng Ninh – Lê Duẩn, địa bàn phường Tô Hiệu và Chiềng Sinh, TP. Sơn La). 

Trong quá trình di chuyển, đối tượng không đội mũ bảo hiểm, dùng khẩu trang che biển kiểm soát, một tay điều khiển xe, một tay sử dụng điện thoại, đồng thời lạng lách, đánh võng, lấn làn ngược chiều, nhiều lần cắt mặt phương tiện khác.

Bắt tạm giam Ngô Mạnh Cường SN 1983- Ảnh 1.

Ngô Mạnh Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Hành vi nguy hiểm này không chỉ đe dọa an toàn giao thông mà còn gây bức xúc, hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã triển khai biện pháp nghiệp vụ, tiến hành giữ khẩn cấp đối tượng. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ và thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp, đưa Ngô Mạnh Cường về Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La để phục vụ điều tra.

Đáng chú ý, VOV cho biết, vào tháng 7/2024, Ngô Mạnh Cường từng có hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) và bị TAND quận Nam Từ Liêm tuyên phạt 12 tháng tù giam. Vừa mãn hạn tù chưa lâu, đối tượng lại tiếp tục tái phạm với mức độ nguy hiểm cao hơn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo nóng tới tất cả người dân đang dùng hộ chiếu

Thông báo nóng tới tất cả người dân đang dùng hộ chiếu Nổi bật

Người đàn ông đá gục đối phương trên phố Hà Nội: Đoạn clip "gây bão" MXH

Người đàn ông đá gục đối phương trên phố Hà Nội: Đoạn clip "gây bão" MXH Nổi bật

Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu kiện toàn đội ngũ cấp xã trước 31/12

Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu kiện toàn đội ngũ cấp xã trước 31/12

12:02 , 23/11/2025
Hà Nội: Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô, hai người bị thương

Hà Nội: Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô, hai người bị thương

11:37 , 23/11/2025
'Phù phép' mỹ phẩm rẻ bèo thành cao cấp: Cú lừa nghìn tỷ từ vụ Mailisa

'Phù phép' mỹ phẩm rẻ bèo thành cao cấp: Cú lừa nghìn tỷ từ vụ Mailisa

11:28 , 23/11/2025
Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm

Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm

10:48 , 23/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên