Clip tài xế bị khách đánh sau lời nhắc "nhanh lên để xe chạy": Quyết định của người nhà

11-12-2025 - 10:21 AM | Xã hội

Nam tài xế xe buýt đã có kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề và đây là lần đầu tiên ông gặp tình cảnh bị hành khách hành hung trên xe.

Hôm nay (10/12), các diễn đàn, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh hành khách nam đang to tiếng, đánh tài xế. Theo nội dung clip có thể thấy, khách nam trên xe buýt ngồi nhoài người lên cạnh ghế lái tài xế và liên tục có lời nói to tiếng, chửi bới.

Trong khi tài xế đang chạy xe, nam hành khách này bất ngờ vung tay hành hung tài xế. Sự việc diễn ra quá nhanh làm tài xế không kịp chống trả. Nhiều hành khách đi cùng tới can ngăn và nói tài xế dừng xe lại, tránh nguy hiểm cho mọi người.

Sự việc diễn ra trên xe buýt tuyến số 32, nhà xe Thạch Thành chạy tuyến Tân Kỳ - TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An. Người tài xế bị đánh trong clip là ông Nguyễn Văn Thư (50 tuổi, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, ông Thư cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 15 chiều hôm nay (10/12). Thời điểm đó, xe buýt chạy qua địa phận xã Hồng Sơn (cũ), nay là xã Lương Sơn, Nghệ An có đón ba hành khách, trong đó có hai hành khách nữ và một người đàn ông. Ông Thư có nhắc nhở người đàn ông cần nhanh để không bị muộn khi người này lên xe chậm.

"Tôi đang lái xe thì người này bắt đầu chửi bới, dùng tay đánh vào đầu, mặt. Lúc đó, may mắn tôi còn chạy chậm và xử lý dừng xe kịp thời, không bị lạc tay lái", ông Thư kể trên Tuổi Trẻ.

Hơn 10 phút sau, một số người nhà của người đàn ông tới đề nghị tài xế mở cửa để người này xuống xe - cách vị trí đón lên xe chừng 500m. Ông Thư làm tài xế xe buýt hơn 10 năm và đây là lần đầu tiên ông gặp tình cảnh bị hành khách hành hung trên xe.

Tối cùng ngày, ông Thư đang trên đường tới Công an xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An để trình báo sự việc. Cá nhân ông Thư mong muốn sự việc được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trả lời phỏng vấn trên Dân Việt, ông Trần Kim Đoàn - Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, Công an địa phương đã nắm được thông tin sự việc. Hiện, công an địa phương đang liên hệ với nhà xe, tài xế để xác minh, làm rõ sự việc theo quy định của pháp luật.

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

