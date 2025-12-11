Ông Thái Văn Thành được bầu giữ chức Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An

Sáng 11-12, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 35 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025).

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã trình bày Tờ trình giới thiệu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Thái Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngay sau đó, HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo hình thức bỏ phiếu kín. Với 60/60 đại biểu (100%) dự họp tán thành, HĐND tỉnh đã thống nhất bầu ông Thái Văn Thành giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp đó, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Thái Văn Thành.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ông Thái Văn Thành (56 tuổi), quê phường Vinh Tân (cũ), nay là phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Ông Thành có trình độ chuyên môn: Giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành giáo dục học.

Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Thành từng có nhiều năm công tác tại Đại học Vinh, rồi làm Phó hiệu trưởng Trường đại học Vinh.

Trong những năm công tác ở Đại học Vinh, ông tập trung giảng dạy, quản lý giáo dục lẫn nghiên cứu khoa học, xuất bản nhiều công trình khoa học giáo dục, được phong học hàm phó giáo sư rồi giáo sư ngành giáo dục, phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Lạnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành và các cán bộ vừa được miễn nhiệm, bầu làm Ủy viên UBND tỉnh

Tháng 3-2019, ông Thành được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, và giáo sư đầu tiên giữ chức vụ này của tỉnh Nghệ An. Ông Thành hiện là Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV từ Nghệ An.

Như vậy, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 hiện có Chủ tịch là ông Võ Trọng Hải và 5 Phó Chủ tịch là các ông: Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ, Hoàng Phú Hiền, Phùng Thành Vinh, Thái Văn Thành.

Cũng tại phiên làm việc, HĐND tỉnh Nghệ An đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Chu Thế Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh. Việc miễn nhiệm được thực hiện sau khi ông Huyền được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén.

Cùng phiên họp, HĐND tỉnh bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Vũ Tuấn Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An. Trước đó, theo Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 5-12-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã điều động, bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Minh, giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh, thời hạn 5 năm.

HĐND tỉnh Nghệ An sau đó thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với các nhân sự nêu trên.