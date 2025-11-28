Cảnh báo nóng liên quan đến Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của người dân

Công an xã Bình Chánh (TPHCM) cho biết, nhận thấy một bộ phận người dân chưa nắm rõ quy định về làm sạch dữ liệu đất đai, mới đây một số đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã gọi điện thoại cho người dân khẩn trương chụp giấy chứng nhận Quyền sử dụng nhà ở, đất ở... để hoàn tất thủ tục đăng ký dữ liệu đất đai do đang triển khai đợt cao điểm "làm sạch dữ liệu dân cư".

Để chiếm đoạt tài sản, nhóm lừa đảo yêu cầu người dân tải ứng dụng giả mạo có tên "Cổng dịch vụ công Bộ Công an" và nộp phí qua ứng dụng này.

Không những thế, các đối tượng còn liên tục gọi điện hối thúc chuyển tiền, sử dụng kịch bản đe dọa: “Nếu không nộp phí ngay, hồ sơ của anh/chị sẽ bị báo cáo vi phạm”. Một số nạn nhân vì sợ ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất đai đã chuyển hàng chục triệu đồng vào tài khoản mà đối tượng cung cấp, chỉ đến khi không liên lạc được mới biết mình bị lừa.

Nhận được phản ánh của người dân, Công an xã Bình Chánh cảnh báo người dân trên địa bàn cần hết sức cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ công an, đặc biệt khi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, cài đặt ứng dụng lạ hoặc chuyển tiền để "xử lý hồ sơ".

Một số dấu hiệu người dân cần lưu ý:

(Ảnh: Công an xã Bình Chánh).

Công an xã cảnh báo: Việc đăng ký dữ liệu đất đai hiện nay do UBND xã Bình Chánh tiếp nhận, qua hộp thư của phòng Kinh tế, nếu cập nhật trực tiếp qua Ban nhân dân ấp hoặc qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ứng dụng VNeID chính chủ do Bộ Công an phát hành, chỉ có thể tải qua: CH Play (đối với Android); App Store (đối với iOS). Không có bất kỳ bên thứ ba hay cá nhân nào được uỷ quyền thu phí hay hỗ trợ riêng ngoài hệ thống chính thức.

Vì vậy, người dân KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ nhà, đất theo yêu cầu của các đối tượng mạo danh Công an xã. Khi có trường hợp khả nghi, người dân liên hệ cảnh sát khu vực hoặc qua Công an xã theo số điện thoại: 028.38758.676.

(Ảnh: Công an xã Bình Chánh).

Trao đổi thêm với báo Công an TPHCM, một lãnh đạo Công an xã Bình Chánh khẳng định: “Không có bất kỳ cán bộ Công an xã nào gọi điện yêu cầu người dân cung cấp sổ đỏ, cài ứng dụng lạ hay chuyển tiền phí làm sạch dữ liệu, vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác”.

Lãnh đạo công an xã cũng cho biết chiêu thức mạo danh cán bộ để “xử lý hồ sơ”, “kiểm tra dữ liệu” đã xuất hiện nhiều năm nay, nhưng gần đây được biến tấu tinh vi hơn gắn với hoạt động “làm sạch dữ liệu dân cư”, chủ trương đang được tuyên truyền rộng rãi.

Nắm bắt tâm lý nạn nhân không muốn “vướng” vào thủ tục hành chính, các đối tượng xây dựng kịch bản bài bản, giọng điệu nghiêm trọng khiến người dân dễ mất bình tĩnh.

Đặc biệt, nhiều người lớn tuổi, ít sử dụng công nghệ là nhóm dễ trở thành nạn nhân. Chỉ cần nghe cụm từ “Công an yêu cầu bổ sung”, “Nếu không cập nhật sẽ bị khoá”, nhiều người lập tức tin ngay và sập bẫy lừa đảo của các đối tượng.



