Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo nóng liên quan đến Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của người dân

28-11-2025 - 13:45 PM | Xã hội

Cơ quan công an cho biết, gần đây xuất hiện các đối tượng mạo danh công an yêu cầu “làm sạch dữ liệu đất đai” để lừa đảo, người dân cần đặc biệt cảnh giác.

Công an xã Bình Chánh (TPHCM) cho biết, nhận thấy một bộ phận người dân chưa nắm rõ quy định về làm sạch dữ liệu đất đai, mới đây một số đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã gọi điện thoại cho người dân khẩn trương chụp giấy chứng nhận Quyền sử dụng nhà ở, đất ở... để hoàn tất thủ tục đăng ký dữ liệu đất đai do đang triển khai đợt cao điểm "làm sạch dữ liệu dân cư".

Để chiếm đoạt tài sản, nhóm lừa đảo yêu cầu người dân tải ứng dụng giả mạo có tên "Cổng dịch vụ công Bộ Công an" và nộp phí qua ứng dụng này.

Không những thế, các đối tượng còn liên tục gọi điện hối thúc chuyển tiền, sử dụng kịch bản đe dọa: “Nếu không nộp phí ngay, hồ sơ của anh/chị sẽ bị báo cáo vi phạm”. Một số nạn nhân vì sợ ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất đai đã chuyển hàng chục triệu đồng vào tài khoản mà đối tượng cung cấp, chỉ đến khi không liên lạc được mới biết mình bị lừa.

Nhận được phản ánh của người dân, Công an xã Bình Chánh cảnh báo người dân trên địa bàn cần hết sức cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ công an, đặc biệt khi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, cài đặt ứng dụng lạ hoặc chuyển tiền để "xử lý hồ sơ".

Một số dấu hiệu người dân cần lưu ý: 

Cảnh báo nóng liên quan đến Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của người dân- Ảnh 1.

(Ảnh: Công an xã Bình Chánh).

Công an xã cảnh báo: Việc đăng ký dữ liệu đất đai hiện nay do UBND xã Bình Chánh tiếp nhận, qua hộp thư của phòng Kinh tế, nếu cập nhật trực tiếp qua Ban nhân dân ấp hoặc qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Ứng dụng VNeID chính chủ do Bộ Công an phát hành, chỉ có thể tải qua: CH Play (đối với Android); App Store (đối với iOS). Không có bất kỳ bên thứ ba hay cá nhân nào được uỷ quyền thu phí hay hỗ trợ riêng ngoài hệ thống chính thức. 

Vì vậy, người dân KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ nhà, đất theo yêu cầu của các đối tượng mạo danh Công an xã. Khi có trường hợp khả nghi, người dân liên hệ cảnh sát khu vực hoặc qua Công an xã theo số điện thoại: 028.38758.676.

Cảnh báo nóng liên quan đến Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của người dân- Ảnh 2.

(Ảnh: Công an xã Bình Chánh).

Trao đổi thêm với báo Công an TPHCM, một lãnh đạo Công an xã Bình Chánh khẳng định: “Không có bất kỳ cán bộ Công an xã nào gọi điện yêu cầu người dân cung cấp sổ đỏ, cài ứng dụng lạ hay chuyển tiền phí làm sạch dữ liệu, vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác”. 

Lãnh đạo công an xã cũng cho biết chiêu thức mạo danh cán bộ để “xử lý hồ sơ”, “kiểm tra dữ liệu” đã xuất hiện nhiều năm nay, nhưng gần đây được biến tấu tinh vi hơn gắn với hoạt động “làm sạch dữ liệu dân cư”, chủ trương đang được tuyên truyền rộng rãi.

Nắm bắt tâm lý nạn nhân không muốn “vướng” vào thủ tục hành chính, các đối tượng xây dựng kịch bản bài bản, giọng điệu nghiêm trọng khiến người dân dễ mất bình tĩnh. 

Đặc biệt, nhiều người lớn tuổi, ít sử dụng công nghệ là nhóm dễ trở thành nạn nhân. Chỉ cần nghe cụm từ “Công an yêu cầu bổ sung”, “Nếu không cập nhật sẽ bị khoá”, nhiều người lập tức tin ngay và sập bẫy lừa đảo của các đối tượng.

Cảnh báo nóng liên quan đến sổ hộ khẩu, thẻ căn cước của tất cả người dân


Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kiểm tra ngay VNeID trước 15/12 để tránh bị phạt tiền

Kiểm tra ngay VNeID trước 15/12 để tránh bị phạt tiền Nổi bật

Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân của tất cả người dân cả nước

Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân của tất cả người dân cả nước Nổi bật

Một bị cáo ở Thanh Hóa được giảm án 10 tháng tù do ủng hộ người nghèo 1 triệu đồng

Một bị cáo ở Thanh Hóa được giảm án 10 tháng tù do ủng hộ người nghèo 1 triệu đồng

13:11 , 28/11/2025
Bắt Hồ Thị Quỳnh Như sinh năm 1999

Bắt Hồ Thị Quỳnh Như sinh năm 1999

12:45 , 28/11/2025
Bộ Công Thương điều động, bổ nhiệm cán bộ

Bộ Công Thương điều động, bổ nhiệm cán bộ

11:50 , 28/11/2025
Thu giữ 300 lượng vàng, 100 sổ đỏ trong vụ thẩm mỹ viện Mailisa

Thu giữ 300 lượng vàng, 100 sổ đỏ trong vụ thẩm mỹ viện Mailisa

11:20 , 28/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên