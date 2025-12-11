Bắt tạm giam Đỗ Hồng Trinh

Ngày 11-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết trên báo Dân Trí rằng đã làm rõ vụ đổ, thải và chôn lấp chất thải trái quy định về bảo vệ môi trường tại bãi đất trống số 5/4 đường số 11, khu phố 1, phường An Khánh. Tổng khối lượng chất thải bị chôn lấp lên đến gần 2.900 tấn. Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng chủ mưu theo quy định pháp luật là Đỗ Hồng Trinh.

Trước đó, trong ca tuần tra, Tổ tuần tra 363 Công an phường An Khánh phát hiện T.X.T. điều khiển xe ba gác chở khoảng 420 kg chất thải gồm lá cây và cành cây tươi, chuẩn bị đổ xuống bãi đất trống nói trên.

Ít phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện H.V.Q. lái xe mô tô vận chuyển khoảng 120 kg chất thải, trong đó có lá cây, thùng xốp và rác sinh hoạt, cũng hướng đến địa điểm để đổ trái phép.

Cả hai khai nhận được một người đàn ông không rõ danh tính thuê vận chuyển chất thải với giá 200.000 – 400.000 đồng/lượt.

Khu đất nơi hai đối tượng chuẩn bị đổ thải được xác định do bà Đỗ Hồng Trinh (SN 1968) quản lý. Bà Trinh bị cáo buộc thu phí bất hợp pháp để cho nhiều người đổ và chôn lấp rác tại đây.

Theo điều tra, từ tháng 10-2024 đến khi bị phát hiện, bà Trinh đã cho phép các đối tượng đổ và chôn lấp chất thải trái phép, thu lợi bất chính khoảng 120 triệu đồng.

Chân dung Đỗ Hồng Trinh khi bị bắt. Ảnh: Báo CA TP.HCM

Theo báo Công an TP.HCM, kết quả giám định của các cơ quan chuyên môn xác định:

Diện tích đất bị đổ thải: hơn 2.019 m²;

Diện tích chôn lấp thực tế: hơn 1.824 m²;

Khối lượng chất thải bị chôn lấp: hơn 2.870 tấn.

Số lượng chất thải khổng lồ này bị chôn lấp trái phép ngay trong khu dân cư, gây nguy cơ nghiêm trọng đối với môi trường, nguồn đất, nước và trật tự quản lý tài nguyên đô thị.

Ngay sau khi phát hiện, Công an phường An Khánh đã đưa các đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc và triển khai các biện pháp nghiệp vụ mở rộng điều tra.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra: Quyết định khởi tố vụ án; Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Hồng Trinh về tội Gây ô nhiễm môi trường theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những người liên quan và hành vi thuê – vận chuyển – đổ thải trái phép để xử lý nghiêm theo quy định.