Gần 200 cảnh sát đồng loạt khám xét, bắt 37 đối tượng trong chuyên án đặc biệt lớn

Ma tuý được "nguỵ trang" đưa về Việt Nam như thế nào?

Cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) cho biết đã phát hiện dấu hiệu hoạt động của một tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm, do các đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu, điều hành từ nước ngoài.

Nhận định đây là đường dây có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với phương thức hoạt động tinh vi, cấu kết chặt chẽ với nhiều mắt xích trong và ngoài nước.

Trước tình hình đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, C04 đã xác lập chuyên án phối hợp với các đơn vị liên quan và công an nhiều tỉnh thành đấu tranh, triệt phá.

Tang vật được thu giữ trong chuyên án (Ảnh: C04).

Lực lượng trinh sát thường xuyên bám tuyến, bám địa bàn, theo dõi mọi di biến động của các đối tượng, chỉ trong vòng hơn một tháng Ban chuyên án đã dựng được toàn bộ sơ đồ tổ chức, vai trò từng mắt xích trong đường dây.

Các đối tượng cầm đầu là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm chỉ đạo đường dây qua mạng xã hội, điều hành tuyến vận chuyển trái phép chất ma tuý từ nước ngoài vào Việt Nam.

Chúng thiết lập quy trình vận chuyển nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều công đoạn khác nhau, mỗi công đoạn có sự tham gia, giúp sức của nhiều đối tượng, trong đó có cả đối tượng truy nã, truy tìm.

Ma túy được đưa về các kho bí mật ở nước ngoài, sau đó nguỵ trang vận chuyển bằng ô tô đến khu vực sát biên giới Việt Nam. Từ đây, hàng được đưa qua đường tiểu ngạch, tập kết quanh khu vực các cột mốc quốc gia.

Khi vào nội địa, ông trùm chỉ đạo đàn em thuê xe tự lái, nhận hàng vào rạng sáng hoặc đêm muộn, thời điểm ít người qua lại, để tránh bị phát hiện. Đi trước mỗi chuyến hàng luôn có xe cảnh giới, sẵn sàng báo động để "cắt đuôi" lực lượng chức năng hoặc bỏ hàng, giữ an toàn.

Cùng lúc đó, chúng thuê 2 kho hàng lớn tại TP. HCM để cất giấu, chia nhỏ và tổ chức phân phối xuống các "chân rết" tiêu thụ tại TP. HCM và các tỉnh phía Nam.

Giao dịch hàng nghìn tỷ đồng chỉ trong vòng 3 tháng

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định thời cơ phá án, sáng 10/12, Ban chuyên án quyết định chọn một mắt xích quan trọng trong đường dây tại Việt Nam làm khâu đột phá.

Tại kho ở khu phố Ngãi Thắng, phường Đông Hòa, TP. HCM, cảnh sát bắt quả tang 3 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 93 kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin.

Mũi tấn công thứ 2 tại kho hàng ở đường Phạm Thị Giây, xã Đông Thạnh, TP. HCM, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng; thu giữ 43 kg ma túy tổng hợp và 300 gói ma tuý dạng nước vui - loại ma tuý đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các vụ án gần đây.

Ngay sau 2 mũi tấn công đầu tiên, đồng loạt 4 tổ công tác ở nước ngoài và 20 tổ ở trong nước với gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt đột nhập, khống chế, bắt giữ các đối tượng khác trong đường dây tội phạm.

Tại nước ngoài, lực lượng phối hợp bắt giữ 8 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng người nước ngoài.

Khám xét 3 địa điểm, thu giữ khoảng 38kg ma túy túy các loại, nhiều dung dịch, máy móc dùng để sản xuất ma tuý tổng hợp dạng đá và điều chế ma túy loại nước vui.

Tại TP. HCM, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ: 250 viên và 50gr ma túy tổng hợp.

Tại Đồng Nai, bắt giữ 13 đối tượng; thu giữ 10g ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 xe ô tô.

Tại Vĩnh Long, bắt giữ 2 đối tượng; thu giữ 200g ma túy tổng hợp.

Tại Tây Ninh, bắt giữ 1 đối tượng.

Đến nay, Ban chuyên án đã phối hợp bắt giữ 37 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng quốc tịch nước ngoài; tang vật thu giữ: 174 kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma tuý dạng nước vui, nhiều dung dịch, máy móc dùng để điều chế ma túy loại nước vui, 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 xe ô tô cùng nhiều tài liệu khác có liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy, chỉ trong 3 tháng - từ tháng 7 đến tháng 10/2025, đường dây này đã thực hiện các giao dịch với số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Con số này phản ánh quy mô và mức độ hoạt động đặc biệt lớn của đường dây.



