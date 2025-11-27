Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

182 xe máy đi trên vỉa hè có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

27-11-2025 - 08:02 AM | Xã hội

Nhiều trường hợp chủ xe máy đi trên vỉa hè tại TP.HCM được ghi nhận trong danh sách phạt nguội.

Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) - Công an TP.HCM vừa chính thức công bố danh sách 1.395 phương tiện "dính" phạt nguội chỉ trong 10 ngày đầu tháng 11. Đáng chú ý, nguồn dữ liệu vi phạm này được tổng hợp chặt chẽ từ hệ thống camera AI hiện đại kết hợp cùng hình ảnh do cán bộ, chiến sĩ trực tiếp ghi nhận trên đường phố. Các lỗi vi phạm chủ yếu bị xử lý bao gồm không chấp hành đèn tín hiệu, chạy quá tốc độ, lấn chiếm vỉa hè hoặc dừng đỗ, rẽ trái tại những khu vực có biển cấm. Người dân cần chủ động tra cứu để nắm bắt thông tin và chấp hành quy định.

182 xe máy đi trên vỉa hè có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Nhiều trường hợp vi phạm lỗi điều khiển xe đi trên vỉa hè tại TP.HCM

Trong đó, đáng chú ý có 182 phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe đi trên vỉa hè từ ngày 1-10/11: 

Danh sách biển số: 17H5-8939, 18F4-6256, 19K2-9038, 29L1-458.73, 29Y5-886.22, 36B5-995.95, 36L2-7187, 37B1-981.95, 37M2-8360, 41MD1-331.98, 47K4-6370. 

50AA-367.98, 50N1-090.69, 50N1-499.92, 50N2-211.01, 50Y1-089.05, 51H4-6212, 51L7-7856, 51N1-5317, 51R7-6604, 51T5-3667, 51U4-7773, 51Z5-5151, 51Z6-1191, 52F2-3839, 52F3-1159, 52F5-9890, 52F8-5792, 52F8-8838, 52T3-8556, 52Z6-6524, 53S8-2458, 53V2-4029, 54M1-7591, 54T3-2727, 54U4-2160, 54Y9-6624, 59AA-013.07, 59C1-263.34, 59C1-328.30, 59C1-336.05, 59C1-360.47, 59C1-962.43 (kèm lỗi mũ bảo hiểm), 59C2-065.27, 59C2-071.80, 59C2-463.51, 59C2-991.55, 59C3-071.86, 59C3-198.58, 59D1-600.76, 59D1-884.44, 59D2-408.70, 59D2-731.06, 59D2-846.86, 59DB-223.51, 59E1-305.79, 59E2-196.15, 59E2-207.55, 59E2-266.93, 59EA-092.15, 59F1-202.27, 59F1-552.91, 59F1-635.04, 59F1-646.41, 59F1-977.84, 59F2-255.19, 59F2-357.92, 59F2-400.66, 59F2-413.24, 59FA-028.64, 59G1-752.95, 59G1-892.29, 59G1-966.35, 59K1-258.66, 59K2-426.78, 59L1-118.44, 59L1-476.12, 59L2-001.99, 59L2-275.63, 59L3-506.88, 59L3-542.61, 59M1-030.68, 59M1-293.90, 59M1-543.18, 59M2-114.87, 59M2-730.18, 59N1-051.61, 59N1-243.06, 59N1-382.29, 59N1-797.41, 59N3-114.37, 59P1-287.63, 59P1-710.84, 59P2-354.54, 59P2-816.74, 59P2-821.90, 59P3-307.05, 59P3-422.69, 59P3-441.14, 59P3-459.95, 59PA-156.03, 59S1-162.35, 59S1-588.92, 59S1-672.25, 59S2-611.38, 59S2-824.05, 59S3-159.67, 59SA-144.33, 59T1-412.14, 59T1-522.46, 59T1-704.61, 59T1-727.42, 59T1-790.91, 59T2-210.04, 59T2-235.55, 59T2-256.96, 59T2-319.28, 59T2-330.68, 59T2-451.08, 59T2-678.53, 59TA-172.71, 59U2-006.55, 59U2-551.54, 59U2-623.25, 59V2-977.78, 59V3-222.51, 59X3-092.26, 59X3-537.80, 59XB-303.99, 59XB-634.84, 59Y1-184.24, 59Y1-446.92, 59Y3-089.31, 59Y3-420.78, 59Y3-977.31, 59YA-141.87, 59YB-163.50, 59Z1-281.96,

60AA-843.54, 60AN-138.61, 60B4-517.73, 60B7-488.18, 61D1-838.17, 61D1-985.74, 62D1-082.73, 62L1-138.94, 63AH-074.93, 63B1-619.66, 63B4-646.98, 63C1-458.36, 63R1-2148, 64B2-611.09, 65B1-472.75, 65B1-947.19, 65F1-550.26, 65L1-048.89, 66K4-4125, 67B2-597.49, 67B2-869.14, 67E1-499.07, 67H1-962.13, 67L1-303.72, 68E1-525.55, 68P1-513.92, 68X1-081.92, 70B1-813.68, 70L5-5008, 76C1-722.76, 76F1-354.36, 77C1-032.59, 78C1-353.86, 79H2-1164, 79U1-9569, 83P2-299.54, 83P3-992.76, 84B1-578.45, 85C1-191.55, 85D1-431.63, 86B8-458.40, 88S8-1226, 93P1-174.81, 95B1-715.01. 

182 xe máy đi trên vỉa hè có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy bị phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng khi điều khiển xe đi trên vỉa hè, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan. Ngoài ra, chủ xe vi phạm lỗi này sẽ bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội. 

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".

Theo Khả Văn

Đời sống và pháp luật

