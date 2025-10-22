Túi Hermès đắt nhất hành tinh được xách bởi người đàn bà giàu nhất châu Á

Xuất hiện tại một bữa tiệc xa hoa do nhà thiết kế Manish Malhotra tổ chức hôm 12/10, Nita Ambani - phu nhân tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, một lần nữa khiến truyền thông choáng váng vì món phụ kiện Hermès nhỏ bé đi cùng bà có giá trị lên đến 2 triệu USD (hơn 54 tỷ đồng) .

Vợ tỷ phú số 1 châu Á xuất hiện cùng chiếc Hermès Birkin đắt nhất thế giới (Nguồn Facebook).

Trên thảm tiệc ngập ánh đèn, giữa dàn khách toàn sao và giới thượng lưu Ấn Độ, Nita Ambani đi cùng con dâu, xuất hiện trong bộ sari ánh bạc lấp lánh, nhưng thứ khiến dân mạng "mắt chữ A mồm chữ O" lại là một chiếc túi nhỏ xíu, lấp ló bên hông. Chiếc Hermès Birkin Sac Bijou nhỏ đến mức nếu không tinh mắt, bạn thậm chí có thể bỏ qua nó do hình thức lấp lánh của món đồ này và chiếc sari đều na ná. Thế nhưng, đây lại chính là chiếc Hermès đắt nhất hành tinh.

Bà Nita Ambani xuất hiện cùng con dâu.



Sac Bijou Birkin - đúng như tên gọi "Birkin trang sức" không chỉ là túi xách mà là một tuyệt tác kim hoàn đội lốt phụ kiện, được chế tác hoàn toàn bằng vàng trắng 18k, đính 3025 viên kim cương, nặng tổng cộng 111,09 carat. Từ nắp, quai cho đến ổ khóa, từng chi tiết đều được đánh bóng, khảm nạm tỉ mỉ đến mức phản chiếu ánh sáng. Giữa vô vàn mẫu túi Hermès Birkin khác nhau, Sac Bijou Birkin được xem là "đỉnh Everest" của thế giới xa xỉ, nơi mọi chuẩn mực về giá trị, độ hiếm và tay nghề đều chạm tới mức tuyệt đối.

Birkin Sac Bijou chỉ có 3 chiếc trên toàn thế giới.

Theo Sina, quá trình tạo ra một chiếc Birkin Sac Bijou kéo dài tới 5 năm, dưới bản thiết kế và sự giám sát của Pierre Hardy - Giám đốc sáng tạo dòng trang sức cao cấp của Hermès. Ra mắt vào năm 2012, Birkin Sac Bijou là phiên bản tái hiện đầy tinh xảo của mẫu túi Birkin cổ điển, chỉ có 3 chiếc duy nhất trên toàn thế giới. Đó cũng là lý do vì sao khi chiếc túi này xuất hiện trên tay Nita Ambani, cộng đồng thời trang quốc tế lại hết sức quan tâm.

Đồng hành cùng món phụ kiện siêu cấp này, bà Nita Ambani chọn bộ sari ánh bạc ánh gương với họa tiết zigzag tinh tế, kết hợp cùng vòng tay và hoa tai ngọc lục bảo hình trái tim hiếm có của Colombia.