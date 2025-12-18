Lộ ảnh hiếm thời Sơn Tùng M-TP đi hát hội chợ, 1 ánh nhìn "tố cáo" tất cả

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ “đào lại” một bức ảnh trong quá khứ của Sơn Tùng M-TP. Khoảnh khắc hiếm hoi này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn và trở thành tâm điểm bàn tán. Nhiều khán giả không giấu được sự bất ngờ khi nhìn lại hình ảnh thuở ban đầu của nam ca sĩ, đặc biệt là khi đặt cạnh hình tượng ngôi sao hàng đầu Vpop với sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại.

Theo tìm hiểu, bức ảnh được chụp trong một show diễn hội chợ của Sơn Tùng M-TP vào giai đoạn anh mới chập chững bước chân vào showbiz. Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ ngồi trong một phòng chờ nhỏ bé, chật hẹp, xung quanh là không gian đơn sơ, thiếu thốn, hoàn toàn trái ngược với những hậu trường hoành tráng, sang trọng mà khán giả đã quá quen thuộc với anh sau này.

Bức ảnh gây sốc của Sơn Tùng

Đáng chú ý, không chỉ bối cảnh hậu trường chật hẹp mà biểu cảm của Sơn Tùng trong bức ảnh cũng trở thành chi tiết khiến netizen bàn luận sôi nổi. Trong khoảnh khắc được ghi lại, nam ca sĩ ngồi lặng lẽ ở phòng chờ nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo các nữ dancer đang chuẩn bị cho phần biểu diễn. Chi tiết nhỏ này nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng biểu cảm ấy vừa tự nhiên, vừa có phần ngây ngô, đúng chất của một chàng trai trẻ mới bước vào showbiz, chưa mang dáng dấp lạnh lùng hay thần thái ngôi sao như hiện tại. Thậm chí, không ít bình luận hài hước còn đùa rằng Sơn Tùng M-TP cũng có mặt này, hoàn toàn khác với hình ảnh kín kẽ, kiểm soát từng khoảnh khắc trước ống kính mà khán giả đã quen thuộc sau này.

Sơn Tùng cũng phải bắt đầu từ đâu đó, từ những sân khấu nhỏ nhất để được như hiện tại

Đáng nói, bức ảnh này từng viral mạnh mẽ trên một forum lớn dành cho giới trẻ cách đây khoảng 11 năm, vào năm 2014. Khi được “đào lại” ở thời điểm hiện tại, hình ảnh này không chỉ gây chú ý mà còn trở thành một lát cắt chân thực, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn hành trình dài đầy nỗ lực và bền bỉ mà Sơn Tùng M-TP đã trải qua, từ những sân khấu hội chợ đơn sơ cho đến khi vươn lên và giữ vững vị trí hàng đầu của Vpop.

Ở thời điểm đó, Sơn Tùng xuất hiện với phong cách còn khá đơn giản, cá tính, mái tóc bạch kim nổi bật nhưng chưa có sự đầu tư cầu kỳ về trang phục hay hình ảnh. Điều này tạo nên sự đối lập rõ rệt với hình tượng ngôi sao hạng S cùng thần thái lạnh lùng, phong cách thời trang đắt giá và khí chất “chủ tịch” đã trở thành dấu ấn riêng của nam ca sĩ trong những năm gần đây.

Sơn Tùng hiện tại xây dựng hình tượng kỹ càng

Sơn Tùng M-TP, tên thật Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994, là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của Vpop hiện nay. Nam ca sĩ bắt đầu được chú ý từ năm 2012 với ca khúc Cơn mưa ngang qua, sau đó nhanh chóng bứt phá nhờ loạt hit như Em của ngày hôm qua, Chắc ai đó sẽ về, Không phải dạng vừa đâu...

Sơn Tùng chọn lọc lịch trình cực khắt khe, để mỗi lần xuất hiện là một "cú nổ"

Năm 2015, Sơn Tùng chính thức hoạt động độc lập và thành lập công ty riêng M-TP Entertainment, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp. Từ đây, nam ca sĩ liên tục tạo dấu ấn với những sản phẩm có màu sắc âm nhạc và hình ảnh chỉn chu, chuẩn sao hạng S. Sơn Tùng dần chọn lọc lịch trình cực khắt khe, để mỗi lần xuất hiện là một "cú nổ". Không chỉ nổi bật về âm nhạc, Sơn Tùng M-TP còn được đánh giá cao về tư duy xây dựng hình tượng nghệ sĩ, phong cách thời trang và khả năng tạo xu hướng. Anh nhiều lần hợp tác với các thương hiệu lớn trong và ngoài nước, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội.