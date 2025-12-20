Nam nghệ sĩ U60 xin phép vợ nói 1 điều, Trấn Thành bật khóc

Vừa qua, tại chương trình AI là ai, nghệ sĩ Trung Dân đã phải đối diện với phiên bản AI của mình do một đồng nghiệp giấu mặt đóng giả.

Phiên bản AI này biết khá nhiều về nghệ sĩ Trung Dân, thậm chí còn đưa ra hẳn một bài thơ viết tay của chính Trung Dân từ năm 1986, khi anh chỉ mới 19 tuổi, khiến ai cũng bất ngờ.

Bài thơ của Trung Dân

Trung Dân vô cùng xúc động khi thấy lại bài thơ viết tay của mình dành cho mối tình đầu nhưng không thành. Anh cúi đầu, lặng người và nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi không biết có nên nói điều này trên sóng truyền hình không. Tôi không biết cảm xúc của tôi như thế nào nhưng lúc đó tôi bị lâm vào một hoàn cảnh trớ trêu, mọi người đọc bài thơ đó của tôi thì cũng biết tôi ra sao.

Để nói được điều này trên truyền hình, tôi phải xin phép người vợ của tôi, các con tôi, gia đình tôi. Ngày đó tôi có thương một cô gái, là mối tình đầu của tôi. Nhưng gia đình tôi lại bên phía này còn gia đình cô gái ấy lại ở bên phía kia.

Trung Dân

Chúng tôi gặp nhau và yêu hồi nào không hay. Tôi bộc trực nói với cô ấy và cô ấy cũng chấp nhận tình yêu của tôi. Đến khi chúng tôi muốn xây dựng tương lai một cách nghiêm túc thì bị gia đình hai bên ngăn cấm, cản trở rất lớn. Thời đó khó khăn lắm, không như bây giờ đâu.

Có những lúc tôi phải nói là tôi đau đớn. Sau khi chia tay người yêu vì bị ngăn cấm, tôi gần như chẳng thích quen ai, cũng chẳng muốn tìm hiểu ai.

Sau đó tôi có quen thêm một hai người để khỏa lấp về mối tình đầu. Nhưng đến khi những người tôi quen phát hiện ra tôi vẫn nhớ mối tình đầu, họ chọn sự chia tay. Tôi là đàn ông mà, giấu đâu có được. Phụ nữ họ biết được điểm yếu của mình.

Tôi đã ném bài thơ này đi rồi nhưng một lần nọ tôi có viết lại để chụp đăng lên Facebook. Tôi hay sống về quá khứ, thích những gì cổ cổ, xưa xưa. Ngay cả chuyện tình cảm của mình tôi cũng dám kể với con cái, gia đình tôi. Tôi cho đó là sự chân thành”.

Trấn Thành nghe xong câu chuyện bật khóc nức nở và nói: “Thực ra đây là những góc ký ức đẹp của mỗi người thôi. Ai thương mình thực sự thì người ta sẽ hiểu cho mình và để mình giữ lại góc ký ức đó.

Hôm nay tôi ngạc nhiên khi anh Trung Dân kể chuyện xúc động. Bình thường anh hay làm trò hề, ít khi thấy anh xúc động như vậy”.