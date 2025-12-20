1 siêu ứng dụng du lịch quốc gia sắp ra mắt: vi vu chưa bao giờ tiện đến thế?

Nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia

Ngày 20/12 tại Phú Quốc, nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam chính thức ra mắt tại Hội thảo “Visit Vietnam - Kết nối dữ liệu, kiến tạo tương lai lịch" do Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA), Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (VNAT), Tập đoàn Sun Group- Nhà phát triển du lịch hàng đầu Việt Nam và Công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới- Visa phối hợp tổ chức.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam công bố một nền tảng dữ liệu cấp quốc gia dành riêng cho du lịch - bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số khi ngành vừa đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.

Tại sự kiện, nền tảng Visit Vietnam đã ra mắt phiên bản phát triển bước đầu, giới thiệu cách nền tảng tiếp nhận, phân tích và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực. Theo lộ trình, Visit Vietnam sẽ vận hành chính thức vào quý II/2026.

Đại tá Hà Nam Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia nhấn mạnh tại Hội thảo: “ Chúng ta đang đặt những viên gạch đầu tiên trong việc hình thành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia, nơi mỗi bộ ngành, mỗi doanh nghiệp, mỗi địa phương đều có thể tham gia và hưởng lợi. Tôi tin rằng nhờ những sáng kiến như Visit Vietnam, cùng niềm tin, sự quyết tâm và sự đồng hành của Chính phủ, doanh nghiệp, chuyên gia và người dân, ngành du lịch sẽ là lĩnh vực tiên phong, mang lại những thành quả rõ rệt từ quá trình chuyển đổi số. ”

Visit Vietnam được phát triển dựa trên khung pháp lý và tiêu chuẩn dữ liệu do NDA ban hành; VNAT đồng hành kết nối cộng đồng doanh nghiệp; Sun Group đảm nhiệm phát triển vận hành hạ tầng công nghệ và Visa cung cấp dữ liệu thanh toán quốc tế, mô hình phân tích hành vi chi tiêu và tiêu chuẩn bảo mật, giúp nền tảng tiệm cận chuẩn vận hành du lịch thông minh của nhiều quốc gia.

Visit Vietnam được thiết kế như một hạ tầng dữ liệu thống nhất, phục vụ đồng thời cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách. Tâm điểm của nền tảng là bản đồ dữ liệu du lịch thời gian thực, cho phép cơ quan quản lý theo dõi sức chứa điểm đến, điều tiết dòng khách và nhận diện sớm các rủi ro vận hành.

Lợi thế của Visit Vietnam đến từ hệ sinh thái điểm đến trải dài khắp cả nước của đơn vị vận hành và phát triển Sun Group, cho phép nền tảng có sẵn tập dữ liệu phong phú từ thực tế vận hành du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng. Khi được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc gia và tích hợp vào Visit Vietnam, hệ sinh thái này trở thành “mẫu dữ liệu sống” tạo tiền đề hình thành các mô hình dự báo chính xác cho toàn ngành.

“Trợ lý ảo” đồng hành cùng du khách

Trả lời phỏng vấn tại sự kiện, ông Phạm Văn Thủy - Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam nhận định: “Nền tảng Visit Vietnam có ý nghĩa lớn khi ra đời đúng thời điểm cả nước đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, trong đó có du lịch. Nền tảng này hướng tới việc tạo ra một hạ tầng số thống nhất, giúp quản lý nhà nước hiệu quả hơn, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hoạt động và mở rộng kết nối du lịch Việt Nam ra thế giới”.

Ông Phạm Văn Thủy - Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam

Theo đói, Visit Vietnam góp phần xây dựng khung dữ liệu chuẩn quốc gia cho ngành du lịch, tạo một “mặt bằng chung” để mọi hệ thống quản trị, kinh doanh – từ trung ương đến địa phương, từ cơ quan quản lý đến doanh nghiệp – có thể vận hành trên cùng một nền tảng, tương thích và liên thông với nhau. Nhờ vậy, dữ liệu không bị cát cứ, phân mảnh mà được chuẩn hóa, phục vụ tốt hơn cho phân tích, ra quyết định và hoạch định chính sách.

Bên cạnh đó, nền tảng này sẽ là công cụ quan trọng giúp cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt hơn vai trò quản lý, thống kê, báo cáo cũng như dự báo xu hướng phát triển du lịch. Khi mọi dòng dữ liệu về khách, doanh thu, dịch vụ được cập nhật theo thời gian thực, việc theo dõi, điều hành, cảnh báo rủi ro hay xây dựng kịch bản phát triển sẽ chủ động, chính xác và kịp thời hơn rất nhiều.

Song song với vai trò dữ liệu, Visit Vietnam được phát triển như một trợ lý du lịch ảo, đồng hành xuyên suốt toàn bộ hành trình của du khách. Dựa trên dữ liệu quốc gia và thuật toán gợi ý thông minh, “AI Travel Assistant” hỗ trợ du khách tạo lịch trình cá nhân hóa theo sở thích, thời gian và ngân sách; đặt dịch vụ lưu trú, vé tham quan, tour hoặc phương tiện di chuyển; quản lý toàn bộ lịch trình trong một giao diện thống nhất; tra cứu thông tin điểm đến theo thời gian thực; nhận cảnh báo về tình trạng đông đúc, thời tiết hoặc thay đổi tại điểm đến.

Visit Vietnam trực tiếp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp du lịch khi cung cấp các công cụ số cho quản trị và kinh doanh: từ điều hành tour, quản lý lữ hành đến hệ thống vé điện tử và nhiều mảng quản lý chuyên ngành khác. Doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhờ đó có thể giảm chi phí đầu tư hạ tầng riêng, nâng cao năng lực cạnh tranh và dễ dàng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch số.

“Nền tảng được thiết kế với khả năng kết nối xuyên biên giới, sẵn sàng tích hợp với các hệ thống, nền tảng quốc tế. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để quảng bá văn hóa, hình ảnh và điểm đến của Việt Nam ra thế giới, đồng thời giúp việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các tổ chức, đối tác du lịch toàn cầu trở nên nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn, góp phần đưa du lịch Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế mới”, ông Thủy nhấn mạnh.