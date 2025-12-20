Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tự Long đúng là chẳng sợ ai, cái gì cũng dám thoại

20-12-2025 - 19:16 PM | Lifestyle

MXH lại xôn xao trước chia sẻ mới của Tự Long.

Tại Vinhomes Ocean Park 3 đã diễn ra 3 ngày tổng duyệt cho đại nhạc hội Y-CONCERT. Tối 19/12, các nghệ sĩ chạy sân khấu lần cuối, khớp đội hình nhằm đem đến những tiết mục trọn vẹn tới khán giả. Thời tiết se lạnh nhưng nghệ sĩ vẫn hăng hái, nỗ lực tập luyện cho đêm nhạc ngày mai.

Là cây hài của cả vũ trụ Anh Tài - Chị Đẹp - Tân Binh, NSND Tự Long luôn biết cách tạo ra tiếng cười tới đồng nghiệp và ekip. Ngay trong sáng sớm 20/12, Tự Long đã lên ngay một đoạn video cập nhật tình hình tổng duyệt khiến cộng đồng mạng phải cười bò.

"Tự Long cái gì cũng thoại được"

“5 giờ sáng vẫn còn đang sơ duyệt, tổng duyệt, vẫn còn phải chạy chương trình mà mai 7 giờ phải dậy à? Điên, điên!”, nam nghệ sĩ nói. Thoại thì dí dỏm nhưng gương mặt thì nghiêm túc càng khiến cho đoạn video thêm phần hài hước. Đến cả hội Chị Đẹp gồm Tóc Tiên, Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng ở cạnh cũng bật cười trước câu nói của Tự Long.

Netizen tỏ vẻ thích, khen Tự Long vừa “ồn” mà vừa dễ thương. “Chú Long đúng là chả sợ ai, cái gì cũng dám thoại”, một người dùng mạng để lại bình luận.

Tự Long đúng là chẳng sợ ai, cái gì cũng dám thoại- Ảnh 1.

Tự Long đúng là chẳng sợ ai, cái gì cũng dám thoại- Ảnh 2.

Tư Long hát hết sức mình tại buổi tổng duyệt cuối

Chỉ còn vài tiếng nữa, Y-CONCERT sẽ chính thức khai màn, chiêu đãi đông đảo người hâm mộ bữa tiệc âm nhạc - giải trí hoành tráng. Lần đầu tiên, 55 nghệ sĩ từ 4 chương trình nổi tiếng cùng hội tụ tại một sự kiện duy nhất như Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Gia Đình Haha Tân Binh Toàn Năng. Y-CONCERT sẽ kéo dài suốt 10 tiếng, thiết lập kỷ lục về thời lượng của 1 concert ở Việt Nam.

Theo Bạch Khởi

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mai Tài Phến lên tiếng, chuyện với Mỹ Tâm sắp rõ

Mai Tài Phến lên tiếng, chuyện với Mỹ Tâm sắp rõ Nổi bật

Đội hình U22 Việt Nam "xả vai" cầu thủ: Nói là diễn viên hay người mẫu chắc cũng tin!

Đội hình U22 Việt Nam "xả vai" cầu thủ: Nói là diễn viên hay người mẫu chắc cũng tin! Nổi bật

1 siêu ứng dụng du lịch quốc gia sắp ra mắt: vi vu chưa bao giờ tiện đến thế?

1 siêu ứng dụng du lịch quốc gia sắp ra mắt: vi vu chưa bao giờ tiện đến thế?

18:39 , 20/12/2025
Nam nghệ sĩ 4 lần phẫu thuật não: Cưới bà xã xinh đẹp, gọi vợ là “cô tiên” của đời mình

Nam nghệ sĩ 4 lần phẫu thuật não: Cưới bà xã xinh đẹp, gọi vợ là “cô tiên” của đời mình

18:16 , 20/12/2025
Dọn nhà 1 buổi, tôi chết lặng: 5 món trong nhà âm thầm "rút sạch tiền" suốt nhiều năm mà tôi hoàn toàn mù

Dọn nhà 1 buổi, tôi chết lặng: 5 món trong nhà âm thầm "rút sạch tiền" suốt nhiều năm mà tôi hoàn toàn mù

17:43 , 20/12/2025
Tôi muốn mua căn hướng Tây, bố mẹ nhất quyết chọn hướng Đông: Nhưng vì 1 câu nói đã khiến cả nhà tôi đổi ý

Tôi muốn mua căn hướng Tây, bố mẹ nhất quyết chọn hướng Đông: Nhưng vì 1 câu nói đã khiến cả nhà tôi đổi ý

15:58 , 20/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên