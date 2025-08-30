Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đã thanh toán phí ship 30K, cụ bà 61 tuổi tiếp tục đến ngân hàng BIDV chuyển khoản 600 triệu đồng để mua hàng: Công an xã tìm đến tận nơi để làm việc

30-08-2025 - 19:28 PM | Sống

Cụ cho biết được kết nối với một người tự xưng là Tuấn Đạt. Người này hứa giúp mua hàng, trả lợi nhuận sau khi bán hàng với giá trị cao, nếu bà Q. chuyển tiền trước.

Theo công an xã Thái Thuỵ, tỉnh Hưng Yên, mới đây, đơn vị đã kịp thời ngăn chặn 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến 600 triệu đồng.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 29/8, bà B.T.Q. (61 tuổi, thôn Thượng Phúc, xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) đến Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Thụy yêu cầu chuyển 600 triệu đồng để “mua hàng và thiết bị”. Nghi ngờ dấu hiệu lừa đảo, nhân viên ngân hàng lập tức báo cho Công an xã Thái Thụy.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, cán bộ công an nhanh chóng có mặt, xác minh vụ việc. Qua làm việc, bà B.T.Q. cho biết thời gian gần đây có mua của một công ty trên mạng quạt điện và bếp từ với giá 0 đồng. Tuy nhiên, bà Q. chỉ phải trả 30.000 đồng tiền phí ship.

Đã thanh toán phí ship 30K, cụ bà 61 tuổi tiếp tục đến ngân hàng BIDV chuyển khoản 600 triệu đồng để mua hàng: Công an xã tìm đến tận nơi để làm việc- Ảnh 1.

Công an xã Thái Thuỵ giải thích cụ thể thủ đoạn lừa đảo để bà Q. dừng giao dịch. Ảnh: Công an xã Thái Thuỵ

Từ đây, bà được kết nối với một người tự xưng là Tuấn Đạt, hứa giúp mua hàng, trả lợi nhuận sau khi bán hàng với giá trị cao nếu bà Q. chuyển tiền trước. Tin tưởng, cụ bà này đã đến ngân hàng để giao dịch mà không chút hoài nghi.

Song nhờ nhân viên Ngân hàng BIDV và lực lượng công an xã Thái Thụy tuyên truyền, giải thích, bà Q. nhận ra rủi ro và dừng giao dịch kịp thời.

Theo công an xã Thái Thuỵ, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên mạng xã hội, khi đối tượng giả danh người quen hoặc cơ quan chức năng dụ dỗ chuyển tiền với các lý do như mua hàng, nhận thưởng, đầu tư.

Công an xã khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các mối quan hệ ảo, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân như số tài khoản, mã OTP, CCCD, mật khẩu khi chưa xác minh. Người dân cần xác minh kỹ các tin nhắn, cuộc gọi bất thường, đặc biệt từ người tự xưng cơ quan chức năng. Đặc biệt, cần liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Theo Trang TT Công an xã Thái Thuỵ, tỉnh Hưng Yên﻿

Người đàn ông đến mở tài khoản mới của chính mình và nạp vào 150 triệu đồng: Nhân viên VietinBank vừa giao dịch, vừa báo luôn công an phường

Đinh Anh

