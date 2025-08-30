Người đàn ông đến mở tài khoản mới của chính mình và nạp vào 150 triệu đồng: Nhân viên VietinBank vừa giao dịch, vừa báo luôn công an phường

Theo công an phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, mới đây, đơn vị đã kịp ngăn chặn 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt 150 triệu đồng.

Cụ thể, vào 8h45p ngày 29/8, cán bộ công an phường Nam Hồng Lĩnh nhận được tin báo của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Phòng giao dịch Hồng Lĩnh. Phía ngân hàng cho biết có khách hàng là anh T.V.T, trú tại xã Đức Quang, Hà Tĩnh đến phòng giao dịch ngân hàng để đăng ký mở một tài khoản ngân hàng do anh là chủ tài khoản. Đồng thời, khách hàng yêu cầu nạp 150 triệu đồng vào tài khoản mới này.

Nhận ra thái độ bất thường của anh T.V.T khi giao dịch chuyển tiền, nhân viên ngân hàng đã nghi vấn người này đang bị đối tượng lừa đảo hướng dẫn nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngay lập tức giao dịch viên của ngân hàng đã liên hệ Công an phường Nam Hồng Lĩnh.

Trong quá trình làm việc với cơ quan Công an, anh T.V.T cho biết bản thân đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Trong quá trình sử dụng mạng xã hội facebook, anh T.V.T thấy một trang facebook đăng tải bài viết đưa người đi xuất khẩu lao động nên đã nhắn tin hỏi đặt vấn đề muốn đi xuất khẩu lao động tại nước Úc.

Công an phường Nam Hồng Lĩnh giải thích về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo cho anh T.V.T. Ảnh: Công an phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Sau khi thống nhất, đối tượng đã nhắn tin, gọi video qua ứng dụng Messenger yêu cầu anh T.V.T thực hiện các nội dung như chụp ảnh CCCD, ảnh chân dung, giấy khám sức khỏe, mở tài khoản ngân hàng mới tại VietinBank, nạp tiền vào tài khoản, chụp các thông tin về tài khoản, số dư tài khoản...

Do nghĩ đó là nhân viên của một trung tâm cung ứng nhân lực xuất khẩu lao động uy tín, anh đã làm theo mà không chút hoài nghi. Tuy nhiên, khi được cán bộ Công an phường Nam Hồng Lĩnh và nhân viên Ngân hàng giải thích, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, anh T.V.T đã hiểu rõ về hình thức lừa đảo của nhóm đối tượng này.

Thông qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng tội phạm trên không gian mạng. Nếu người dân có nhu cầu đi du học, xuất khẩu lao động tại nước ngoài thì đến trực tiếp trụ sở các công ty, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh, được cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp để được tư vấn.

Người dân hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân của mình trên mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lấy cắp thông tin; đồng thời đề nghị các Ngân hàng, người dân thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý khi có nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Trang TT Công an phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh