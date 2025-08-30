Nghỉ hưu với 5 tỷ tiền tiết kiệm cùng mức lương 10 triệu đồng/tháng, sau 2 năm, cựu trưởng phòng ngậm ngùi: Tôi chỉ mong được đi làm trở lại

Ở tuổi 60, ông Minh (Nam Ninh, Trung Quốc) – nguyên trưởng phòng tại một công ty tài chính, quyết định nghỉ hưu với tâm thế an nhàn. Sau nhiều năm công tác, ông nhận được mức lương hưu 3.000 NDT/tháng (khoảng 11 triệu đồng). Bên cạnh đó, nhờ sự tích góp và được bố mẹ chia tài sản, ông cũng có một khoản tiền tiết kiệm 1,4 triệu NDT (khoảng 5 tỷ đồng) đủ để nhiều người mơ ước.

Thế nhưng chỉ sau hai năm nghỉ hưu, cụ ông lại thở dài thừa nhận: “Nếu được chọn lại, tôi mong được đi làm, ít nhất là bán thời gian, chứ nghỉ hưu như vậy thật sự không dễ chịu như mình nghĩ”.

Áp lực tài chính không ngờ đến

Khi vừa nghỉ hưu, ông Minh cùng vợ bàn bạc chuyện tận hưởng cuộc sống. Họ dành một phần tiền để sửa sang lại căn nhà, mua sắm thêm vài thiết bị hiện đại. Hai vợ chồng còn tổ chức những chuyến du lịch trong và ngoài nước, điều mà trước đây vì bận công việc nên ông bà ít có dịp thực hiện.

“Những ngày đầu thật sự vui, cảm giác như mình vừa bước vào một kỳ nghỉ dài. Bạn bè ai cũng khen may mắn vì có cả lương hưu lẫn khoản tiền tích lũy đáng kể, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền”, ông Minh nhớ lại.

Nhưng sự thoải mái ấy kéo dài không lâu. Chỉ sau một năm, ông nhận ra khoản chi tiêu nhiều hơn dự kiến. Ngoài các khoản sinh hoạt phí hàng tháng, vợ chồng ông còn thường xuyên đi du lịch, thăm họ hàng, tham gia tiệc tùng. Cộng thêm chi phí thuốc men, khám sức khỏe định kỳ khi tuổi già đến gần, số tiền tiết kiệm giảm nhanh chóng.

“Lúc trước tôi nghĩ 5 tỷ là rất lớn, gửi ngân hàng lấy lãi cũng đủ sống. Nhưng lãi suất giảm, vật giá thì leo thang, mỗi lần chi vài chục triệu cho du lịch hay chăm sóc sức khỏe là thấy quỹ tiết kiệm vơi đi rõ rệt”, ông kể.

Sau hai năm, số tiền trong sổ tiết kiệm chỉ còn khoảng 3,5 tỷ đồng. Mức lương hưu của ông cũng không đủ bù đắp cho những chi phí ngày một nhiều. Ông Minh bắt đầu cảm nhận được gánh nặng tài chính mà trước đó chưa từng nghĩ tới.

Khoảng trống tinh thần sau nghỉ hưu

Bên cạnh vấn đề tiền bạc, ông Minh còn đối diện một khoảng trống lớn về tinh thần. Sau hàng chục năm gắn bó với công việc, đột ngột nghỉ hưu khiến ông cảm thấy mất phương hướng.

“Ngày trước tôi quen dậy sớm đến cơ quan, họp hành, xử lý công việc. Giờ chỉ quanh quẩn trong nhà, hôm nào cũng giống hôm nào. Con cái đi làm cả ngày, chỉ còn hai vợ chồng với nhau, nhiều khi chẳng biết làm gì để hết ngày”, ông chia sẻ.

Ông từng thử tham gia vài câu lạc bộ người cao tuổi, nhưng không duy trì được lâu vì cảm thấy không hợp. Càng về sau, ông càng nhớ công việc cũ, nhớ đồng nghiệp và những ngày tháng bận rộn.

Câu chuyện của ông Minh không phải hiếm. Không ít người sau khi nghỉ hưu với khoản tiền tiết kiệm kha khá vẫn rơi vào cảm giác hụt hẫng. Vấn đề không chỉ nằm ở tài chính, mà còn ở việc chuẩn bị tâm lý và kế hoạch sống cho giai đoạn mới.

Theo Sohu, các chuyên gia cho biết có 3 điều quan trọng mà người sắp nghỉ hưu nên tính đến:

Thứ nhất, lên kế hoạch tài chính dài hạn. Thay vì tiêu xài thoải mái, cần xác định mức chi hợp lý hằng tháng, tính toán khoản dự phòng cho y tế và chăm sóc sức khỏe.

Thứ hai, tìm hoạt động thay thế công việc. Có thể là tham gia hoạt động thiện nguyện, mở một cửa hàng nhỏ, hoặc làm công việc bán thời gian để duy trì nhịp sống và có thêm thu nhập.

Thứ ba, chăm sóc tinh thần. Nghỉ hưu là giai đoạn dễ rơi vào trống rỗng nếu không có hoạt động ý nghĩa. Việc duy trì kết nối bạn bè, học thêm kỹ năng mới hay đơn giản là tham gia một môn thể thao nhẹ nhàng sẽ giúp cuộc sống cân bằng hơn.

Sau hai năm trải qua đủ cung bậc cảm xúc, ông Minh rút ra bài học: “Tiền bạc quan trọng nhưng không phải tất cả. Có tiền mà không có việc để làm, không có mục tiêu để phấn đấu thì cuộc sống cũng dễ trở nên nhạt nhẽo. Tôi chỉ mong mình có thể đi làm lại, dù là việc nhỏ thôi, để được thấy mình còn có ích”.

(Theo Sohu)