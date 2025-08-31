Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhân viên đầu tiên của Viettel được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Là Trung tá sở hữu bảng vàng thành tích, được ví “nhân vật không thể thay thế”

31-08-2025 - 15:48 PM | Sống

Gia nhập Viettel năm 2008, đồng chí Lê Thị Hằng trở thành nữ kỹ sư duy nhất tại Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel, dấn thân vào lĩnh vực công nghệ mạng di động đầy thách thức.

Theo Quyết định số 1558/QĐ-CTN, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho đồng chí Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel.

Đồng chí Lê Thị Hằng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân viên đầu tiên của Viettel được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Là Trung tá sở hữu bảng vàng thành tích, được ví “nhân vật không thể thay thế”- Ảnh 1.

Đồng chí Lê Thị Hằng đang giữ chức Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel. Ảnh: Viettel Family

Theo thông tin từ Viettel, trong quá trình công tác tại đơn vị, Trung tá Lê Thị Hằng đã 1 lần nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Toàn quân, 4 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 4 lần đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Bên cạnh đó, Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel đã nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 1 Bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, 1 Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 2 Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, 1 danh hiệu Điển hình tiên tiếp cấp Tập đoàn, 4 Giấy khen Viện Hàng không Vũ trụ Viettel và 1 Biểu dương Viện Hàng không Vũ trụ Viettel.

Tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông năm 2008, đồng chí Lê Thị Hằng gia nhập Viettel và trở thành nữ kỹ sư duy nhất tại Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel, dấn thân vào lĩnh vực công nghệ mạng di động đầy thách thức.

Gần 20 năm cống hiến, đồng chí luôn chọn những nhiệm vụ khó khăn, từ nghiên cứu anten, radar…, sẵn sàng chấp nhận thử thách ở những lĩnh vực mới mà bản thân chưa có kinh nghiệm. Sự kiên trì, bản lĩnh và tư duy đổi mới đã giúp chị trở thành "nhân vật không thể thay thế" trong nhiều dự án quan trọng của Viện Hàng không Vũ trụ Viettel.

Nhân viên đầu tiên của Viettel được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Là Trung tá sở hữu bảng vàng thành tích, được ví “nhân vật không thể thay thế”- Ảnh 2.

Đồng chí Lê Thị Hằng cùng các đồng đội tại buổi nghiệm thu sản phẩm của Viện Hàng không Vũ trụ Viettel tháng 12/2022. Ảnh: Viettel Family

Những thành tựu của nữ Giám đốc Trung tâm C4 không chỉ thể hiện tài năng trong lĩnh vực công nghệ trọng yếu mà còn là minh chứng cho phẩm chất cách mạng, lòng trung thành với Tổ quốc và ý chí vượt khó, góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Theo Viettel Family

Đã thanh toán phí ship 30K, cụ bà 61 tuổi tiếp tục đến ngân hàng BIDV chuyển khoản 600 triệu đồng để mua hàng: Công an xã tìm đến tận nơi để làm việc

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay

Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay Nổi bật

2,5 tỷ người dùng Gmail nhận cảnh báo khẩn cấp

2,5 tỷ người dùng Gmail nhận cảnh báo khẩn cấp Nổi bật

4 con giáp sắp đón loạt tin vui tới tấp, ra cửa dễ gặp được cả quý nhân lẫn Thần tài

4 con giáp sắp đón loạt tin vui tới tấp, ra cửa dễ gặp được cả quý nhân lẫn Thần tài

15:38 , 31/08/2025
Phụ nữ từ 20 đến 45 tuổi nhất định phải nhớ: Nguyên tắc “vàng” để da dẻ luôn mịn màng

Phụ nữ từ 20 đến 45 tuổi nhất định phải nhớ: Nguyên tắc “vàng” để da dẻ luôn mịn màng

15:30 , 31/08/2025
48 tuổi, tôi duy trì uống cốc trà dưỡng nhan này mỗi ngày

48 tuổi, tôi duy trì uống cốc trà dưỡng nhan này mỗi ngày

15:01 , 31/08/2025
Điều thú vị của cặp đôi được "Tổ quốc sẽ duyên": Dù là người yêu cũng không có ngoại lệ hay đặc cách

Điều thú vị của cặp đôi được "Tổ quốc sẽ duyên": Dù là người yêu cũng không có ngoại lệ hay đặc cách

14:42 , 31/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên