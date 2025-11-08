Loại nước "kem dưỡng ẩm tự nhiên" có giá rẻ bèo giúp IU xứng danh mỹ nhân "da không tuổi", mặt mộc vẫn căng mọng collagen

Ca sĩ IU, "em gái quốc dân" của Hàn Quốc, mới đây khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng tải loạt ảnh mặt mộc trên Instagram. Ở tuổi ngoài 30, làn da của IU vẫn căng bóng, ẩm mượt, gần như không hề có dấu hiệu lão hóa. Dưới ánh sáng tự nhiên, làn da ấy vẫn trong trẻo, mịn màng như phủ sương khiến nhiều người ngỡ rằng cô đang dùng filter. Không khó hiểu khi người hâm mộ gọi IU là "mỹ nhân có làn da không tuổi của Kbiz".

Vậy bí quyết đằng sau làn da "căng mọng collagen" ấy là gì? Không phải sản phẩm xa xỉ hay serum tiền triệu, IU chỉ duy trì một thói quen vô cùng đơn giản: Uống nước mật ong ấm mỗi sáng, thứ nước tốt chẳng kém "kem dưỡng ẩm tự nhiên" từ bên trong cơ thể.

Uống nước mật ong ấm giúp IU giữ da căng mọng collagen bất chấp mặt mộc

Theo chia sẻ trong nhiều chương trình làm đẹp, IU thường bắt đầu buổi sáng bằng một cốc nước ấm pha mật ong nguyên chất. Cô duy trì thói quen này từ khi còn ở độ tuổi đôi mươi, bởi nó giúp "đánh thức làn da" sau một đêm dài, đồng thời cấp ẩm, làm mềm mượt da từ bên trong.

Các chuyên gia da liễu cũng đồng tình rằng, nước mật ong ấm là một dạng "kem dưỡng ẩm tự nhiên" tuyệt vời cho làn da. Mật ong chứa hàm lượng cao fructose, glucose, acid amin và vitamin nhóm B, giúp giữ nước trong tế bào da, từ đó ngăn tình trạng khô tróc, nứt nẻ, đặc biệt là vào mùa hanh khô.

Theo Medical News Today, mật ong còn là một chất humectant, tức chất hút ẩm tự nhiên, có khả năng "bắt" hơi nước từ không khí và giữ chúng lại trên bề mặt da. Khi uống đều đặn mỗi sáng, nước mật ong ấm giúp duy trì độ ẩm nội sinh, khiến da luôn mềm mịn, đàn hồi, giống như được bôi kem dưỡng nhưng từ bên trong cơ thể.

Không dừng lại ở đó, mật ong còn chứa chất chống oxy hóa tự nhiên như flavonoid, polyphenol, giúp ngăn ngừa tổn thương collagen do gốc tự do gây ra. Nhờ vậy, làn da không chỉ căng bóng mà còn giữ được độ săn chắc và đàn hồi lâu dài, hạn chế chảy xệ - yếu tố khiến IU dù đã bước qua tuổi 30 vẫn trẻ trung như thuở đôi mươi.

Vì sao nước mật ong ấm giúp da "căng mọng collagen"?

Collagen là "bộ khung" giúp làn da giữ được độ căng và đàn hồi. Tuy nhiên, sau tuổi 25, cơ thể bắt đầu giảm sản xuất collagen, dẫn đến nếp nhăn và da khô nhăn. Theo Healthline, mật ong giúp tăng sinh collagen tự nhiên nhờ chứa các enzym và chất chống oxy hóa hỗ trợ quá trình tái tạo mô.

Khi pha cùng nước ấm (khoảng 40–50°C), các hoạt chất trong mật ong dễ hòa tan và hấp thụ hơn. Uống vào buổi sáng lúc dạ dày còn rỗng giúp thải độc gan, cải thiện tuần hoàn máu và tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất, từ đó làn da được nuôi dưỡng toàn diện hơn.

Cũng theo các chuyên gia dinh dưỡng, thói quen uống nước mật ong ấm giúp cân bằng độ pH trong cơ thể, làm giảm phản ứng viêm. Đây là một trong những nguyên nhân khiến da nhanh lão hóa.

Tóm lại, chỉ với một cốc nước mật ong ấm mỗi sáng, bạn đang cung cấp cho làn da cả "kem dưỡng ẩm tự nhiên" lẫn "thực phẩm bổ collagen" - 2 yếu tố quan trọng để giữ da mịn màng, rạng rỡ và trẻ lâu.

Không chỉ đẹp da, uống nước mật ong ấm còn đem lại nhiều lợi ích sức khỏe

Ngoài khả năng dưỡng da, uống nước mật ong ấm còn mang lại hàng loạt lợi ích khác:

Tăng sức đề kháng: Mật ong chứa enzyme glucose oxidase giúp sản sinh hydrogen peroxide, chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus.

Giảm viêm họng, dịu cổ: Nhiều nghiên cứu của Mayo Clinic khẳng định, mật ong có tác dụng làm dịu niêm mạc họng, giảm ho, giảm đau rát, rất hữu ích vào mùa lạnh.

Cải thiện hệ tiêu hóa: Nước mật ong ấm kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng và táo bón.

Thanh lọc cơ thể: Uống đều đặn mỗi sáng giúp cơ thể thải độc tố, làm sạch gan và cải thiện sắc da từ bên trong.

Ổn định năng lượng buổi sáng: Fructose trong mật ong hấp thu chậm, giúp duy trì năng lượng nhẹ nhàng, tránh tụt đường huyết.

(Ảnh: Internet)