Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"

14-11-2025 - 09:45 AM | Lifestyle

Đội tuyển "mặc đẹp nhất thế giới" đang khiến truyền thông đổ dồn sự chú ý.

Ngày thứ hai vừa qua, các cầu thủ đội tuyển quốc gia Pháp đã tập trung tại trung tâm huấn luyện Clairefontaine để chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2026. Sự xuất hiện của các ngôi sao Les Bleus không chỉ thu hút sự chú ý về mặt chuyên môn mà còn bởi phong cách ăn mặc nổi bật, "chơi" đồ hiệu cũng siêu đỉnh, khiến nhiều người liên tưởng đến một buổi trình diễn thời trang.

Từ Kylian Mbappé, đội trưởng đội tuyển đồng thời là đại sứ toàn cầu của Dior, đến các đồng đội như Jules Koundé, Eduardo Camavinga, Marcus Thuram, tất cả đều thể hiện gu thời trang cá nhân chất đét khi kết hợp các thương hiệu xa xỉ và phong cách độc đáo.

MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 1.

Mbappé diện full set thể thao từ BST Nike x Stussy, nam đại sứ xách mẫu túi Dior Normandie Tote Bag màu beige có giá hơn 180 triệu đồng và hoàn thiện outfit bằng mẫu giày tối giản của Nike.

Trong lần tập trung lần này, trung vệ Jules Koundé một lần nữa chứng minh danh hiệu "fashionista" của đội. Anh xuất hiện trong bộ trang phục nổi bật gồm áo trench coat màu ô liu dáng dài kết hợp quần denim, kính râm tối màu và mũ len xanh. Điểm nhấn trong tổng thể trang phục của trung vệ Barcelona là chiếc túi Haut à Courroies 40 Togo màu đen-nâu của nhà mốt Hermès, khẳng định gu thời trang tinh tế và khả năng kết hợp phụ kiện đầy thuyết phục. Trước đó, anh từng khiến báo chí chấn động khi mặc váy, đi boots cao gót ngay tại Clairefontaine.

MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 2.
MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 3.

Jules Koundé trong lần xuất hiện gần nhất khi lên tuyển (trái) và outfit từng khiến anh vướng vào tranh cãi cũng tại Clairefontaine (phải).

MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 4.
MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 5.
MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 6.

Trước đó, trung vệ của Barcelona luôn là gương mặt được khán giả mong đợi xem anh sẽ mặc gì khi hội quân nhất.

MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 7.

Hugo Ekitike diện full cây đen tối giản, tạo điểm nhấn bằng đôi giày da lộn màu nâu vừa thanh lịch vừa cổ điển. Tiền đạo Liverpool chọn 2 món phụ kiện từ nhà mốt Chanel là mũ và túi để hoàn thiện outfit.

MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 8.
MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 9.
MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 10.
MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 11.
MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 12.
MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 13.
MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 14.

Các cầu thủ khác cũng thể hiện sự tinh tế trong cách lựa chọn trang phục, vừa thời thượng vừa trẻ trung, thoải mái.

MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 15.
MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 16.

Một trường hợp ngoại lệ hiếm hoi trong đội tuyển Pháp là N'Golo Kanté, khi anh xuất hiện trong chiếc áo hoodie xám và quần dù màu xanh than. Nhiều người nhận xét trông anh như “vừa bước thẳng từ trên giường xuống”, nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít lời khen dành cho chàng tiền vệ vì sự giản dị và phong thái khiêm tốn.

Trước đó, lần hội quân hồi tháng 10/2024 của các cầu thủ đội tuyển Pháp cũng từng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Điều khác biệt là lần này Jules Koundé không phải người gây chú ý nhất, spotlight lại thuộc về Ibrahima Konaté. Trung vệ của Liverpool xuất hiện với phong cách đầy bí ẩn: áo vest caro đen cùng áo khoác có mũ xanh lá kết hợp luôn phụ kiện che mặt khiến giới truyền thông không khỏi tò mò. Khi được hỏi, anh còn hài hước nói: "Không nhận ra tôi à? Thử đoán xem!" trước khi cởi mũ và tạo dáng trước ống kính.

MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 17.
MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 18.

Outfit đầy thú vị của Ibrahima Konaté hồi năm ngoái.

Ngược lại, các đồng đội của Konaté lựa chọn phong cách sang trọng và chỉn chu hơn. Jules Koundé gây ấn tượng với outfit mang hơi hướng thập niên 1970 gồm áo len, quần denim, boots da và áo trench coat dài ngang gối – phong cách giúp anh được các tạp chí quốc tế bình chọn là "người đàn ông mặc đẹp nhất năm 2023". Bradley Barcola chọn phong cách denim đậm chất 1990s với mũ beret và giày da bóng, trong khi Marcus Thuram khoe vẻ cá tính với bộ đồ da của Louis Vuitton.

MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 19.
MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 20.
MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 21.

Từ trái qua lần lượt là Jules Koundé, Bradley Barcola và Marcus Thuram.

Trong hơn một thập kỷ qua, các cầu thủ Pháp cũng thường gây ấn tượng với gu thời trang cá nhân táo bạo. Les Bleus thậm chí từng được nhiều chuyên trang quốc tế bình chọn là đội tuyển mặc đẹp nhất thế giới.

Các cầu thủ đội tuyển Pháp như bê cả Paris Fashion Week đến Clairefontaine mỗi lần hội quân. Nguồn: B&F Studio

MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 22.
MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 23.
MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 24.
MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 25.
MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"- Ảnh 26.

Mặc đẹp đã trở thành thương hiệu của đội bóng nước Pháp.

Đội tuyển Pháp sẽ gặp Ukraine vào ngày 14/11 và Azerbaijan vào ngày 17/11 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026. Hiện tại, Pháp đang dẫn đầu bảng và có thể giành vé dự World Cup nếu giành chiến thắng trước Ukraine.

Cầu thủ nổi tiếng khóc lóc vì bạn gái mắc ung thư qua đời, 1 năm sau bị "bóc": Cô ấy chưa từng tồn tại

Theo Huyền Trang

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
9X Việt gây ấn tượng với giới khoa học Mỹ bằng mô hình AI dự báo lũ lụt

9X Việt gây ấn tượng với giới khoa học Mỹ bằng mô hình AI dự báo lũ lụt Nổi bật

Bữa sáng bạc triệu của nhân viên Mailisa

Bữa sáng bạc triệu của nhân viên Mailisa Nổi bật

Bi kịch của "ông hoàng phim nhựa" yêu 12 người phụ nữ, cuối đời nghèo khó, cô độc, không được gặp con

Bi kịch của "ông hoàng phim nhựa" yêu 12 người phụ nữ, cuối đời nghèo khó, cô độc, không được gặp con

09:32 , 14/11/2025
Thương hiệu concert từng xô đổ kỷ lục của BLACKPINK trở lại vào cuối năm nay, hứa hẹn bùng nổ cùng hàng loạt sự kiện âm nhạc cực nóng

Thương hiệu concert từng xô đổ kỷ lục của BLACKPINK trở lại vào cuối năm nay, hứa hẹn bùng nổ cùng hàng loạt sự kiện âm nhạc cực nóng

09:31 , 14/11/2025
Doãn Quốc Đam: Mọi người đang hiểu sai về khái niệm "tổng tài", nâng nó lên một cấp độ rất kinh khủng

Doãn Quốc Đam: Mọi người đang hiểu sai về khái niệm "tổng tài", nâng nó lên một cấp độ rất kinh khủng

09:25 , 14/11/2025
Nỗi khổ mang tên "sống ở chung cư tầng thấp": Người từng trải chỉ ra 5 yếu tố quan trọng cần cân nhắc trước khi xuống tiền

Nỗi khổ mang tên "sống ở chung cư tầng thấp": Người từng trải chỉ ra 5 yếu tố quan trọng cần cân nhắc trước khi xuống tiền

09:08 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên