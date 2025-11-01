Cầu thủ nổi tiếng khóc lóc vì bạn gái mắc ung thư qua đời, 1 năm sau bị "bóc": Cô ấy chưa từng tồn tại

Từng là biểu tượng của sức mạnh, lòng kiên cường và đức tin, Manti Te'o - ngôi sao bóng bầu dục đại học Mỹ - đã khiến cả nước phải rơi nước mắt với câu chuyện về cô bạn gái mắc ung thư qua đời. Nhưng rồi chỉ vài tháng sau, thế giới phát hiện: cô gái ấy chưa từng tồn tại.

"Bạn gái" qua đời cùng ngày với bà ngoại - câu chuyện khiến cả nước Mỹ nghẹn lại

Năm 2012, Manti Te'o là linh hồn của đội Notre Dame Fighting Irish - đội bóng đang thăng hoa nhất trong lịch sử đại học danh giá này. Trước thềm trận đấu quan trọng, Te'o nhận tin dữ: bà ngoại và bạn gái Lennay Kekua cùng qua đời trong một ngày. Câu chuyện ấy nhanh chóng được truyền thông Mỹ tung hô. Người ta gọi Te'o là "chiến binh mang nỗi đau ra sân", là "chàng trai kiên cường của nước Mỹ". Anh được đề cử giải Heisman Trophy, biểu tượng cao quý nhất của bóng bầu dục đại học.

Rồi sự thật vỡ tung: cô gái đó… chưa bao giờ tồn tại

Đầu năm 2013, trang Deadspin tung ra một bài điều tra gây sốc: không hề có người nào tên Lennay Kekua chết vì ung thư. Tất cả ảnh, tin nhắn, cuộc gọi, thậm chí cả "lời trăng trối" đều là một màn kịch dựng lên bởi một người đàn ông tên Ronaiah Tuiasosopo, người sau này chuyển giới và lấy tên Naya Tuiasosopo. Te'o bị "catfish" - một thuật ngữ chỉ những người bị lừa tình qua mạng bằng danh tính giả.

Cả thế giới cười nhạo, sự nghiệp rơi tự do

Một đêm, từ "người hùng quốc dân", Te'o biến thành trò cười toàn cầu. Báo chí chế ảnh, mạng xã hội bùng nổ meme, và ai cũng đặt câu hỏi: "Làm sao một vận động viên đỉnh cao lại có thể yêu... một người chưa từng gặp?".

Te'o thừa nhận anh từng nói dối ngắn ngủi sau khi biết sự thật, vì sợ mọi người nghĩ anh là kẻ ngu ngốc. Nhưng sự thật là anh chỉ là nạn nhân của một cú lừa tinh vi, thời điểm mạng xã hội còn chưa ai thật sự hiểu rõ.

Netflix kể lại mọi thứ: "Untold: The Girlfriend Who Didn't Exist"

Năm 2022, Netflix tung phim tài liệu "Untold: The Girlfriend Who Didn't Exist", lần đầu để chính Manti Te'o lên tiếng. Anh kể lại mọi tổn thương - từ việc bị cả nước cười chê đến những cơn hoảng loạn sau đó. Bộ phim khiến dư luận đổi chiều: người ta không còn cười, mà thương anh thật lòng.

Giờ đây, Manti Te'o đã rời sân cỏ, chọn cuộc sống yên bình bên vợ và con nhỏ. Trong một cuộc phỏng vấn, anh chỉ nói nhẹ nhàng: "Tôi đã tin vào tình yêu, và tôi bị lừa. Nhưng nếu là bạn, bạn có chắc mình sẽ làm khác không?".