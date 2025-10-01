Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Top 3 cầu thủ giàu nhất thế giới: Ronaldo và Messi vẫn phải "ngước nhìn" một nhân vật đặc biệt

01-10-2025 - 21:34 PM | Sống

Bất ngờ với cầu thủ giàu nhất thế giới, không phải Ronaldo hay Messi.

Khi nhắc đến những cầu thủ giàu có nhất thế giới, nhiều người chắc mẩm cái tên quen thuộc sẽ là Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi. Nhưng bất ngờ thay, vị trí số 1 lại thuộc về một gương mặt không quá nổi bật trên sân cỏ: Faiq Bolkiah, hoàng tử Brunei.

Faiq Bolkiah – Hoàng tử sân cỏ với khối tài sản 20 tỷ USD

Sinh năm 1998, Faiq Bolkiah từng khoác áo đội trẻ Chelsea, Leicester City và hiện thi đấu cho CLB Chonburi (Thai League). Dù sự nghiệp bóng đá không mấy đình đám, anh vẫn khiến cả thế giới choáng váng vì khối tài sản ước tính 20 tỷ USD, chủ yếu đến từ gia đình hoàng gia Brunei. Trên sân, Faiq là cầu thủ bình thường, nhưng ngoài đời, anh đúng chuẩn "rich kid" chính hiệu có đủ siêu xe, du thuyền, biệt thự… không thiếu thứ gì.

Faiq Bolkiah là cầu thủ giàu nhất thế giới

Lionel Messi – Ông hoàng sân cỏ, tài sản khoảng 600 triệu USD

Không chỉ là chủ nhân của 8 Quả bóng vàng, Messi còn nằm trong top những vận động viên có thu nhập cao nhất hành tinh. Hiện tại, anh đang chơi cho Inter Miami (Mỹ) và là gương mặt đại diện cho loạt thương hiệu khổng lồ toàn cầu. Ngoài bóng đá, Messi còn đầu tư vào chuỗi khách sạn, cửa hàng thời trang và nhiều dự án kinh doanh khác. Tài sản ước tính của anh khoảng 600 triệu USD.

Cristiano Ronaldo – Biểu tượng toàn cầu, tài sản 500–800 triệu USD

Nếu có cầu thủ nào được gọi là "cỗ máy kiếm tiền" thì chắc chắn đó là Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha hiện khoác áo Al Nassr (Saudi Arabia), nhận mức lương thuộc hàng cao nhất thế giới. Không dừng lại ở bóng đá, Ronaldo còn có đế chế kinh doanh riêng với thương hiệu thời trang CR7, chuỗi khách sạn Pestana CR7, và hàng loạt hợp đồng quảng cáo trị giá hàng trăm triệu USD. 

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

