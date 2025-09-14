Vợ sắp cưới của Ronaldo phô trương nhẫn đính hôn kim cương triệu đô, so bì cùng vợ tỷ phú Jeff Bezos gây choáng

Hai bóng hồng quyền lực của làng giải trí và thể thao thế giới - Lauren Sanchez và Georgina Rodriguez - mới đây đã trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện trong buổi tiệc từ thiện Caring for Women ở New York. Điều khiến dân tình "lóa mắt" chính là loạt trang sức xa xỉ mà cả hai mang theo, đặc biệt là những chiếc nhẫn kim cương trị giá lên đến hàng triệu đô la.

Georgina - vị hôn phu của Ronaldo cùng vợ tỷ phú Jeff Bezos độ sắc, khoe luôn bộ trang sức kim cương bạc tỷ thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn thế giới

Georgina Rodriguez - bạn gái lâu năm và nay là vị hôn thê của Cristiano Ronaldo xuất hiện với chiếc nhẫn đính hôn trị giá 5 triệu đô la (khoảng 130 tỷ đồng), món quà mà Ronaldo mới tặng hồi tháng trước. Đáng nói, sau 9 năm gắn bó và cùng xây dựng tổ ấm, CR7 mới chính thức cầu hôn. Hình ảnh Georgina khoe chiếc nhẫn "siêu to khổng lồ" trên Instagram từng khiến mạng xã hội nổ tung, fan toàn cầu đồng loạt gửi lời chúc mừng cho cặp đôi.

Sau khi được Ronaldo cầu hôn vào tháng trước, Georgina nhiều lần đem nhẫn kim cương đính hôn phô diễn ở các sự kiện lớn khiến giới truyền thông chú ý còn netizen tranh cãi, thâm chí ném đá vì quá phô trương

Trong khi đó, Lauren Sanchez, hiện là vợ của ông chủ Amazon Jeff Bezos, khoe khéo chiếc nhẫn cưới trị giá tận 178 tỷ đồng. Đây là món quà mà tỷ phú giàu nhất nhì hành tinh dành tặng vợ trong siêu đám cưới kéo dài 3 ngày tại Venice hồi tháng 6. Không chỉ vậy, Lauren còn gây ấn tượng mạnh khi đeo thêm chiếc vòng cổ trị giá 89 tỷ đồng, khiến tổng giá trị bộ trang sức lên đến con số khiến ai nghe cũng "choáng váng".

Đám cưới của Bezos và Lauren được mệnh danh là "wedding of the century" (đám cưới thế kỷ), quy tụ dàn khách mời toàn ngôi sao hạng A. Hình ảnh Bill Gates cùng bạn gái Paula Hurd xuất hiện trên thuyền hay Oprah Winfrey và cha dượng Jeff Bezos - Mike Bezos - lặng lẽ rời khách sạn cũng gây sốt trên truyền thông. An ninh tại Venice thời điểm đó được thắt chặt nghiêm ngặt, biến sự kiện thành một trong những đám cưới xa hoa bậc nhất năm. Còn Ronaldo và Georgina tuy chưa làm đám cưới nhưng với độ nổi tiếng và giàu có của siêu sao bóng đá toàn cầu, đám cưới của cả hai chắc chắn sẽ vô cùng xa hoa, lộng lẫy.

Sắc vóc quyến rũ của vị hôn phu của Ronaldo

Georgina liên tục khoe nhẫn đính hôn kim cương triệu đô gây chú ý

Sự xuất hiện của Lauren Sanchez và Georgina Rodriguez tại cùng một sự kiện khiến giới truyền thông không ngừng so sánh: một bên là vợ của tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới, một bên là nửa kia của siêu sao bóng đá quyền lực bậc nhất hành tinh. Cả hai đã biến bữa tiệc từ thiện thành "sàn diễn" ngầm, nơi phái đẹp khoe sắc lẫn khoe kim cương, chứng minh độ giàu có và sức ảnh hưởng vượt xa chuẩn mực thông thường.

Rõ ràng, những viên kim cương triệu đô không chỉ đơn giản là trang sức, mà còn là biểu tượng cho quyền lực, tình yêu và vị thế mà Lauren và Georgina đang nắm giữ.