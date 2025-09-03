Xúc động khoảnh khắc Ronaldo ôm chầm lấy bố của cầu thủ xấu số Diogo Jota

Dịp FIFA Days tháng 9, đội tuyển Bồ Đào Nha hội quân trở lại. Liên đoàn Bồ Đào Nha đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm Diogo Jota và em trai Andre Silva. Hai anh em cầu thủ xấu số qua đời sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hồi tháng 7.

Trong khán phòng lặng đi vì tiếc thương, Cristiano Ronaldo xuất hiện trong bộ suit đen trang nghiêm. Ở tuổi 40, CR7 không còn là chàng trai bùng nổ ngày nào, nhưng khoảnh khắc anh cúi mặt, đôi mắt đỏ hoe, nhiều lần nén chặt cảm xúc khiến tất cả lặng người. Đặc biệt khoảnh khắc Ronaldo ôm lấy bố của Jota cực cảm động.

Ronaldo ôm bố của Jota đầy nghẹn ngào

Ronaldo cúi đầu khi đi qua màn led chiếu ảnh Jota

Dàn cầu thủ Bồ Đào Nha đến lễ tưởng niệm

Cảm xúc nghẹn ngào của "thủ lĩnh" tuyển Bồ Đào Nha

Điều khiến dư luận chú ý là Ronaldo trước đó đã không có mặt tại tang lễ chính thức của Jota ở quê nhà. Quyết định này từng gây tranh cãi khi một số ý kiến cho rằng anh thiếu tình nghĩa. Nhưng theo người thân cận, CR7 lo ngại sự xuất hiện của mình sẽ làm tang lễ hỗn loạn, gây thêm áp lực cho gia đình Jota. Và rồi, khoảnh khắc anh nghẹn ngào trong buổi lễ tưởng niệm đã phần nào xua tan mọi chỉ trích, để lại sự cảm thông sâu sắc từ người hâm mộ.

Với Ronaldo, Jota không chỉ là một đồng đội trên sân mà còn là người em thân thiết ngoài đời. Suốt nhiều năm khoác áo tuyển quốc gia, cả hai cùng nhau trải qua biết bao trận chiến từ vòng loại Euro, Nations League cho đến World Cup. Jota từng được kỳ vọng là thế hệ kế cận của bóng đá Bồ Đào Nha, là người có thể gánh vác trọng trách khi CR7 lui vào hậu trường. Sự ra đi bất ngờ của Jota ở tuổi 28 vì thế trở thành cú sốc lớn với Ronaldo, khiến "người anh cả" của của tuyển Bồ Đào Nha khó lòng kìm nén cảm xúc.

Trở lại FIFA Days tháng 9, tuyển Bồ Đào Nha sẽ bước vào hai trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup 2026, gặp Armenia (6/9) và Hungary (10/9). Ronaldo tiếp tục sắm vai thủ lĩnh, vừa dìu dắt đàn em, vừa giữ vững phong độ trên sân. Nếu giành vé tới World Cup, CR7 sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup liên tiếp, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.