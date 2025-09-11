Nhạc sĩ đắt show nhất hiện tại hủy show, người hâm mộ lại nổi trận lôi đình đòi đuổi ekip

Bùi Công Nam hủy show

Tối 10/9, BCN Entertainment bất ngờ đưa ra thông báo hủy lịch trình của ca nhạc sĩ Bùi Công Nam. Cụ thể, anh sẽ không xuất hiện tại đêm nhạc Touch The Emotions diễn ra vào ngày 4/10 tới đây. Lý do được phía quản lý đưa ra là không thống nhất được phương án với ban tổ chức. Về việc hoàn trả vé, đơn vị Sky UK Entertainment – đơn vị tổ chức sự kiện sẽ chịu trách nhiệm xử lý.

Nguyên văn thông báo chính thức từ BCN Entertainment như sau:

“THÔNG BÁO CHÍNH THỨC

V/v Ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam không tham gia biểu diễn tại Đêm nhạc "Touch The Emotions - 04.10.2025"

Thay mặt Ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam, công ty BCN Entertainment - đơn vị quản lý Ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam xin đưa ra thông báo chính thức:

Ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam sẽ không tham gia biểu diễn vào ngày 04.10.2025 tại Đêm nhạc "Touch The Emotions" do đơn vị Sky UK entertaiment tổ chức như đã thông báo trước đó vì một số lý do khách quan và không thống nhất được phương án với phía Ban Tổ Chức. Đối với các trường hợp đã mua vé cần hoàn trả, vui lòng liên hệ trực tiếp đơn vị tổ chức Sky UK entertainment để được hoàn trả.

Chúng tôi xin gửi xin lỗi chân thành đến quý khán giả,

đặc biệt những người hâm mộ đã mong đợi màn trình diễn của Ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam về sự việc đáng tiếc lần này.

Trân trọng,

BCN Entertainment.”

Fan tức giận, đòi đuổi ekip

Ngay sau khi thông báo được đăng tải, mạng xã hội lập tức bùng nổ với hàng loạt phản ứng trái chiều. Fan của Bùi Công Nam thể hiện rõ sự bất mãn, cho rằng ekip đang đưa nghệ sĩ ra làm “lá chắn”, đứng mũi chịu sào thay cho những quyết định quản lý thiếu tính toán. Nhiều người đặt câu hỏi: tại sao tất cả thông báo hủy, hoãn show đều phải đứng tên Bùi Công Nam trong khi chính nghệ sĩ có thể không phải là người quyết định cuối cùng.

Phản ứng gay gắt của người hâm mộ Bùi Công Nam:

Trước đó, fan đã bất bình vì ekip liên tục xếp lịch dày đặc khiến nam nhạc sĩ không có thời gian nghỉ ngơi. Trong tháng 9, anh gần như chạy show liên tục, từ sự kiện âm nhạc đến các hoạt động livestream cho nhãn hàng. Một số bình luận thậm chí cáo buộc ekip tự ý nhận show mà chưa tham khảo ý kiến của nghệ sĩ, dẫn đến lịch trình chồng chéo và phát sinh mâu thuẫn. Threads và các hội nhóm fan biến thành “chiến trường” khi loạt ý kiến trái ngược nổ ra.

Lịch trình tháng 9 dày đặc của Bùi Công Nam

Đây cũng không phải lần đầu tiên người hâm mộ nổi giận với cách quản lý của ekip Bùi Công Nam. Từ năm ngoái đến nay, cộng đồng fan đã nhiều lần yêu cầu “đuổi cổ” ekip vì làm việc thiếu chuyên nghiệp, để nghệ sĩ liên tục vướng tranh cãi. Song thực tế, mọi chuyện vẫn chưa có sự thay đổi nào rõ rệt, và những thông báo như lần này tiếp tục khiến fan mất kiên nhẫn.

Bùi Công Nam đang trong giai đoạn thăng hoa sự nghiệp

Bùi Công Nam vốn đang trong giai đoạn thăng hoa sự nghiệp sau khi ghi dấu ấn ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và chương trình Gia Đình Haha. Tên tuổi anh được công chúng quan tâm nhiều hơn, đồng nghĩa áp lực quản lý cũng lớn hơn. Fan lo ngại nếu tình trạng này kéo dài, ekip thiếu chuyên nghiệp có thể trở thành “vật cản” ngăn bước phát triển của nam ca nhạc sĩ. Tuy nhiên, việc thay đổi ekip quản lý không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt khi đã gắn kết và có nhiều ràng buộc. Trong lúc chờ đợi hướng giải quyết từ phía Bùi Công Nam và BCN Entertainment, sự việc lần này lại thêm một lần nữa cho thấy mâu thuẫn kéo dài giữa fan và ekip quản lý vẫn chưa tìm được lối thoát.