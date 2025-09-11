Trấn Thành cũng chưa làm được điều này

Chiều ngày 11/9, "Mưa đỏ" bộ phim lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị - chính thức cán mốc 600 tỷ đồng doanh thu phòng vé, theo số liệu từ Box Office Vietnam. Đây là lần đầu tiên một bộ phim Việt Nam đạt được thành tích này, vượt qua toàn bộ kỷ lục trước đó, kể cả những cái tên đình đám gắn liền với Trấn Thành, người từng được coi là “ông hoàng phòng vé”.

Bộ phim chiến tranh tạo nên điều kỳ diệu

Chỉ trong nửa ngày 11/9, Mưa đỏ mang về khoảng 6 tỷ đồng, với hơn 70.000 vé được bán ra. Dù đã ra rạp được ba tuần, tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền vẫn tiếp tục dẫn đầu phòng vé, bỏ xa các đối thủ về cả doanh thu lẫn lượng khán giả.

Trước đó, ở giai đoạn cao điểm, bộ phim từng có những ngày thu hơn 40 tỷ đồng – con số vốn chỉ thường xuất hiện ở các siêu phẩm giải trí thương mại, chứ hiếm khi thấy ở dòng phim chiến tranh cách mạng. Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, sức nóng của Mưa đỏ bắt đầu hạ nhiệt, doanh thu trung bình xuống dưới 10 tỷ đồng/ngày, nhưng đà tăng trưởng vẫn đủ mạnh để duy trì vị thế số một.

Trước đó, giới quan sát dự đoán tác phẩm sẽ trụ rạp thêm vài tuần nữa, khép lại hành trình với mức doanh thu 650-700 tỷ đồng. Đây được coi là thành tích “không tưởng” bởi trước nay, dòng phim chiến tranh - cách mạng vốn kén khách, thậm chí từng bị coi là “không có cửa” trên thị trường thương mại.

Liên tiếp phá kỷ lục của Trấn Thành

Thành công của Mưa đỏ được đánh giá là sự kiện “chấn động” không chỉ vì những con số, mà còn vì tính biểu tượng. Trong bối cảnh nhiều bộ phim Việt phải vật lộn để hòa vốn, thậm chí nhanh chóng rời rạp, việc một tác phẩm thuộc thể loại kén khách có thể thu về 600 tỷ đồng đã vượt ngoài mọi dự đoán.

Nếu như Trấn Thành từng được xem là bảo chứng phòng vé, liên tiếp tạo ra kỷ lục với Bố già, Nhà bà Nữ và Mai, thì nay, chiếc vương miện phòng vé đã chuyển sang tay Mưa đỏ. Đưa một bộ phim Việt vượt ngưỡng 600 tỷ đồng - đây là điều mà suốt bao năm qua Trấn Thành cũng chưa thể làm được dù liên tục tạo hit.

Trên thực tế, Mưa đỏ đã soán ngôi vương phòng vé Việt Nam chỉ sau 17 ngày công chiếu. Ngày 7/9, phim ghi nhận doanh thu 552 tỷ đồng, vượt qua kỷ lục 551,2 tỷ đồng của Mai – tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn. Nếu như Mai cần nhiều tuần để chạm đỉnh, thì Mưa đỏ chỉ mất hơn nửa tháng để lập nên kỳ tích, mở ra một chuẩn mực mới cho điện ảnh Việt.

Thành tích này chứng minh rằng thị hiếu khán giả Việt đang ngày càng mở rộng, không chỉ dừng lại ở phim giải trí mà còn sẵn sàng ủng hộ những bộ phim mang tính lịch sử, chính trị nếu được làm chỉn chu và phát hành chuyên nghiệp.

Một điểm thú vị khác là tỷ trọng doanh thu theo vùng miền. Trước nay, các phim Việt thường phụ thuộc vào thị trường phía Nam, đặc biệt là TP.HCM. Nhưng với Mưa đỏ, khán giả Hà Nội lại trở thành lực lượng tiên phong, đóng góp 1/3 tổng doanh số. Đây là địa phương có tỷ lệ lấp đầy cao nhất, doanh thu lớn nhất và lượng vé bán ra nhiều nhất cả nước.

Sức mạnh từ mô hình hợp tác công – tư

Theo ông Đặng Trần Cường – Cục trưởng Cục Điện ảnh đã chia sẻ với truyền thông, thành công của Mưa đỏ là minh chứng cho hiệu quả của việc kết hợp giữa Điện ảnh Quân đội nhân dân và đơn vị phát hành thương mại. Trước đây, các phim đặt hàng Nhà nước thường chỉ phục vụ trong phạm vi hẹp, khó tiếp cận đông đảo công chúng. Nhưng nhờ cách làm mới, tác phẩm vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa tạo tiếng vang xã hội, lại đạt thành tích thương mại chưa từng có.

Ông Cường nhấn mạnh: “Đây là sự hỗ trợ và bổ sung, không làm thay đổi bản chất của Mưa đỏ – một bộ phim Nhà nước đặt hàng bằng ngân sách để thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng. Nhưng nhờ sự tham gia chuyên nghiệp của đơn vị phát hành, tác phẩm đã lan tỏa rộng rãi, thu hút khán giả cả nước”.

Mô hình này mở ra hướng đi mới cho các dự án điện ảnh tương lai: thay vì chỉ tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, phim chính luận – lịch sử hoàn toàn có thể “chạm” đến khán giả bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, vừa truyền tải giá trị tinh thần, vừa đạt hiệu quả doanh thu.

Mưa đỏ không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, mà còn là minh chứng cho sức sống mới của điện ảnh Việt Nam. Bộ phim chứng tỏ khán giả sẵn sàng mở lòng với những đề tài tưởng chừng khó tiếp cận, miễn là câu chuyện được kể bằng nghệ thuật chân thực và cách phát hành phù hợp.

Kỷ lục 600 tỷ đồng của Mưa đỏ đã viết lại lịch sử phòng vé, tạo nên một dấu ấn mới cho ngành điện ảnh nước nhà. Và hơn hết, nó khẳng định rằng trong thế giới điện ảnh Việt, vẫn luôn có những bất ngờ – những thành công mà ngay cả ngôi sao phòng vé như Trấn Thành cũng chưa từng chạm tới.

(Tổng hợp / Ảnh: Internet)