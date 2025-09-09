Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: "Thật trớ trêu và tổn thương"

09-09-2025

"Tôi thấy trong bản thân mình có chút tổn thương" – Nguyễn Văn Chung nói.

Mới đây, chương trình Tỏa sáng ước mơ đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong vai trò giám khảo, cùng các nghệ sĩ như ca sĩ Hải Yến Idol, ca sĩ Thiên Vương của nhóm nhạc MTV.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: "Thật trớ trêu và tổn thương"- Ảnh 1.

Minh Vương, Hải Yến và Nguyễn Văn Chung

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: "Tôi vừa gặp một chuyện vô cùng trớ trêu. Tôi bị các thí sinh gọi là chú khi gặp mặt trong khi tôi đang nghĩ mình trẻ lắm. Tôi không ngờ mình đã già như vậy rồi, đã có cả một lứa ca sĩ gọi tôi là chú rồi. Thật trớ trêu và tổn thương. Tôi thấy trong bản thân mình có chút tổn thương".

Trong khi đó, ca sĩ Thiên Vương MTV khẳng định: "Tôi sẽ là vị giám khảo dễ tính nhất chương trình này. Tôi dễ thương và dễ tính hơn anh Nguyễn Văn Chung nhiều".

Mở đầu đêm thi đầu tiên, nhóm Gió Đông gồm Đình Đại và Trường Huy đã thể hiện màu sắc đầy nên thơ và lãng mạn khi chinh phục ban giám khảo với một sáng tác của Vũ Minh Tâm - ca khúc Về với đông.

Ca sĩ Hải Yến Idol đánh giá cao sự mạnh dạn bộ đôi khi lựa chọn một ca khúc đòi hỏi sự tỉ mỉ và trau chuốt trong từng câu hát. Theo cô, thay vì liên tục hát chung khiến ca khúc bị đóng khuôn, cả hai cần có thêm những phân khúc chia bè để ca khúc được trữ tình và bay bổng hơn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: "Thật trớ trêu và tổn thương"- Ảnh 2.

Đồng tình với giám khảo Hải Yến, ca sĩ Thiên Vương cũng cho rằng đây là bài hát có phần hơi "quá sức" với Đình Đại và Trường Huy. Dù vậy, vì đây là cặp thí sinh thi đầu tiên nên cả hai còn gặp nhiều áp lực. Đồng thời, việc xử lý ca khúc còn có phần thiếu kinh nghiệm của hai thí sinh khiến bài hát thiếu đi điểm nhấn và sự đột phá trong cách biểu diễn.

Về phần Nguyễn Văn Chung, anh cho rằng đây là một tiết mục đẹp khi cả hai có phần trang phục phù hợp, kết hợp với giọng ca nhẹ nhàng tạo cảm giác như đang xem một cuốn tiểu thuyết thơ mộng.

Phần thi tiếp theo của nhóm Sắc Màu gồm Trà My và Gia Huy đã lựa chọn bài hát Ngàn ước mơ Việt Nam của Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Bộ đôi gây ấn tượng khi lựa chọn trang phục đậm bản sắc dân tộc. Ca sĩ Thiên Vương đánh giá cao màu giọng đẹp và sáng của bộ đôi. Tuy nhiên, với xuất thân là một thành viên nhóm nhạc, nam ca sĩ cho rằng cả hai chưa thực sự đồng điệu khi kết hợp với nhau.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đánh giá cao sự tự tin và thông minh của cặp đôi khi phân chia các đoạn trong bài hát. Qua đó, cả hai khéo léo đẩy cảm xúc của tiết mục lên cao trào. Đặc biệt là sự kết hợp mượt mà và hòa quyện của Trà My và Gia Huy khi hòa giọng.

Trong khi đó, ca sĩ Hải Yến Idol cho rằng cảm xúc của một bài hát là điều quan trọng hàng đầu khi đánh giá tiết mục. Hơn hết, sức trẻ của nhóm Sắc Màu cũng khiến nữ giám khảo ấn tượng: "Về sự truyền tải trong mặt cảm xúc các em đạt tuyệt đối 100% đối với góc nhìn cá nhân chị. Cả hai em đều sở hữu giọng hát rất hay và khác biệt."

MC Nguyên Khang nói thẳng 1 nam nhạc sĩ: "Tôi đã đi điều tra và phát hiện"

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

