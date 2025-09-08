Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MC Nguyên Khang nói thẳng 1 nam nhạc sĩ: "Tôi đã đi điều tra và phát hiện"

08-09-2025 - 08:45 AM | Lifestyle

"Tôi nói luôn, tất cả chỉ là sự che giấu của anh thôi" – MC Nguyên Khang nói.

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng, với khách mời là vợ chồng nhạc sĩ Sỹ Luân và MC Phương Thảo.

MC Nguyên Khang nói thẳng 1 nam nhạc sĩ: "Tôi đã đi điều tra và phát hiện"- Ảnh 1.

Sỹ Luân và vợ

Tại chương trình tuần này, Sỹ Luân chia sẻ về vợ chồng mình. Anh nói: "Điểm chung lớn nhất của vợ chồng tôi là thích được thức dậy cùng nhau, ăn sáng cùng nhau và cùng đùn đẩy xem ai sẽ súc miệng, đánh răng rửa mặt trước. Thường thì tôi sẽ là người làm việc đó trước.

Điểm khác nhau là một ngày vợ tôi chạy 4 tới 5 show, rất đắt show. Cô ấy là MC tam ngữ, dẫn tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt nên các hoạt động rất nhiều, vừa làm phiên dịch vừa dẫn khách đi các dự án.

Riêng vợ chồng tôi không chọn mua sắm trong cuộc sống. Vợ chồng tôi không thích mua sắm, không thích hàng hiệu, quần áo nhiều. Mọi người thấy trên người vợ chồng tôi không có gì, chỉ có một bộ quần áo".

MC Nguyên Khang lập tức bóc mẽ và nói thẳng: "Cái này do anh nói thôi. Tôi đã đi điều tra và phát hiện anh đang đi một đôi dép đắt tiền thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài.

MC Nguyên Khang nói thẳng 1 nam nhạc sĩ: "Tôi đã đi điều tra và phát hiện"- Ảnh 2.

MC Nguyên Khang

Lúc nãy tôi có hỏi vợ anh Sỹ Luân rằng sao anh lại đi một đôi dép kỳ lạ tới đây mà không đi giày. Vợ anh bảo đây là đôi dép thương hiệu xịn, rất đắt tiền.

Vì thế nên tôi nói luôn, tất cả chỉ là sự che giấu của anh thôi. Anh che giấu sự giàu có của mình".

Sỹ Luân phải phân trần: "Tôi không che giấu gì hết. Tôi chỉ nghĩ rằng trong cuộc sống mỗi người một lựa chọn và tôi không thích mua sắm nhiều, chỉ mua vừa đủ thôi.

Ngay cả việc ăn uống cũng vậy, chúng tôi ăn uống vừa đủ thôi, ăn sao để không mập. Tôi nghĩ, trong cuộc sống cần chia sẻ nhiều hơn cho cộng đồng, nên tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm".

Vợ Sỹ Luân lại lên tiếng: "Tuy nhiên, nếu được lựa chọn thì vẫn lựa chọn cái đầu tiên".

Nữ MC chia sẻ về bản thân: "Tôi giỏi tiếng Anh, tiếng Trung và biết thêm một chút tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp. Vậy là tôi biết 6 thứ tiếng. Chồng tôi còn biết tiếng Campuchia. Có một điều mà ít người biết, anh Sỹ Luân là người gốc Campuchia, cha anh là người Campuchia".

