Đạo diễn tài năng là con trai NSND đình đám, 43 tuổi quyết định nghỉ việc VTV, "đổi serve"

Sự nghiệp rực rỡ của Đạo diễn Khải Anh ở VTV

Nguyễn Khải Anh là một trong những đạo diễn tài năng của làng phim truyền hình Việt Nam. Anh là con trai duy nhất của NSND Nguyễn Khải Hưng – người được coi là một trong những trụ cột đặt nền móng cho phim truyền hình Việt Nam, từng giữ vị trí Giám đốc đầu tiên của Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Từ nhỏ, Khải Anh sớm hình thành tính cách tự lập và mạnh mẽ.

Đạo diễn Khải Anh và bố - NSND Khải Hưng

Sau khi tốt nghiệp ngành đạo diễn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh, anh bắt đầu sự nghiệp từ năm 2007 tại VFC. Nơi đây đã giúp Khải Anhrèn luyện và phát triển bản thân dưới sự ảnh hưởng của cha mình, dù ban đầu ông không muốn con trai theo nghề vì lo ngại áp lực từ "con nhà nòi". Với hơn 25 năm gắn bó, Khải Anh đã leo lên vị trí Phó Giám đốc VFC vào năm 2021, trở thành một trong những nhân vật quan trọng của trung tâm sản xuất phim truyền hình hàng đầu Việt Nam.

Tuy nhiên, vào tháng 4/2025, Khải Anh bất ngờ thông báo nghỉ việc tại VTV để bắt đầu "cuộc chơi mới". Anh ví quyết định này như "chuyển server" trong trò chơi, với mong muốn tự do sáng tạo hơn, đối mặt thử thách lớn lao và giữ nguyên đam mê nghề nghiệp. Đồng nghiệp nhận xét anh là người cầu toàn, luôn tìm tòi cái mới, và sự ra đi của anh đánh dấu một chương mới sau hành trình dài cống hiến cho phim truyền hình công chúng.

Đạo diễn gắn với những bộ phim giờ vàng của VTV

Sự nghiệp của Khải Anh tại VTV gắn liền với hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách, giúp anh khẳng định vị thế là một đạo diễn trẻ tài năng, biết kết hợp yếu tố hiện đại với nội dung gần gũi. Anh bắt đầu với vai trò trợ lý và dần đảm nhận vị trí đạo diễn chính, thường hợp tác với các đồng nghiệp như Bùi Tiến Huy, Nguyễn Mai Hiền hay các đối tác quốc tế.

Một trong những dấu ấn đầu tiên là "Nhật ký Vàng Anh" (2007), bộ phim thanh xuân giúp anh làm quen với khán giả trẻ. Tiếp theo, "Bà nội không ăn pizza" (2010, 22 tập, đồng đạo diễn với Bùi Tiến Huy) mang đến câu chuyện gia đình hài hước, nhận được phản hồi tích cực. Năm 2013, "Hoa nở trái mùa" (22 tập, đồng đạo diễn với Nguyễn Đức Hiếu) tiếp tục củng cố phong cách kể chuyện gần gũi của anh.

Bước ngoặt lớn đến với "Tuổi thanh xuân" (2014-2016, hai phần tổng 74 tập), dự án hợp tác Việt - Hàn đồng đạo diễn với Bùi Tiến Huy và các đạo diễn Hàn Quốc như Myung Hyun Woo. Bộ phim mở rộng đối tượng khán giả trẻ, tạo sức hút ở cả hai nước với câu chuyện tình yêu lãng mạn, vượt biên giới. Năm 2016, "Những ngọn nến trong đêm phần 2" (36 tập) tiếp nối thành công, mang đến drama gia đình sâu sắc và nhận nhiều đề cử tại Giải Mai Vàng.

Năm 2017 đánh dấu đỉnh cao với "Người phán xử" (47 tập, đồng đạo diễn với NSƯT Nguyễn Mai Hiền và NSƯT Nguyễn Danh Dũng), chuyển thể từ phim Israel. Bộ phim hình sự này trở thành "bom tấn" truyền hình, gây sốt với dàn diễn viên đình đám như NSND Hoàng Dũng, Việt Anh, gây bão dư luận và giành giải Phim truyền hình ấn tượng tại VTV Awards cũng như Phim truyền hình của năm tại WeChoice Awards 2017. Thành công này giúp Khải Anh nhận giải Đạo diễn xuất sắc tại Giải Cánh Diều 2018.

Tiếp nối, "Ngày ấy mình đã yêu" (2018, 24 tập, chuyển thể từ phim Hàn Quốc "Discovery of Love") mang đến câu chuyện tình yêu hiện đại, nhận giải Phim truyền hình được yêu thích nhất tại WeChoice Awards. Năm 2019, "Mê cung" (30 tập, đồng đạo diễn với Trần Trọng Khôi) tiếp tục thể loại hình sự, nhận Cánh Diều bạc. "Nhà trọ Balanha" (2020, 35 tập, chuyển thể từ "Nhà trọ Waikiki") mang màu sắc hài hước, giúp anh đa dạng hóa phong cách. Gần đây nhất, "Yêu hơn cả bầu trời" (2021, 4 tập) là phim ngắn Tết, nhận giải Ấn tượng VTV.

Đạo diễn Khải Anh tại sự kiện VTV Awards

Ngoài phim dài tập, Khải Anh còn đạo diễn chương trình giải trí như "Gặp nhau cuối năm" và các phim ngắn, luôn nhấn mạnh vào sự sáng tạo và chinh phục thể loại khó như phim hình sự – dòng phim anh đam mê vì sức hút toàn cầu. Các tác phẩm của anh không chỉ đạt rating cao mà còn góp phần nâng tầm phim truyền hình Việt, thu hút thế hệ khán giả trẻ.

Chuyện tình như phim với "Mỹ nhân thời tiết"

Chuyện tình giữa đạo diễn Khải Anh và MC, diễn viên Đan Lê được ví như một bộ phim truyền hình lãng mạn, đầy sóng gió và cái kết đẹp. Họ gặp nhau lần đầu tại đội văn nghệ Trường THPT Thăng Long, khi Đan Lê 16 tuổi và học dưới Khải Anh một lớp. Từ bạn bè, họ bắt đầu yêu nhau từ năm lớp 11, gắn bó suốt 6 năm thanh xuân nhưng từng chia tay thời gian dài.

Đan Lê tập trung vào sự nghiệp dẫn chương trình thời tiết tại VTV, trở thành "mỹ nhân thời tiết" được yêu mến. Số phận đưa đẩy khi Đan Lê và Khải Anh tình cờ gặp lại tại rạp phim, ngồi cạnh nhau dù cả hai đều đi với người khác. Cuộc gặp "oan gia ngõ hẹp" này khơi dậy tình cảm cũ, dẫn đến việc họ tái hợp.

Dù mỹ nhân thời tiết từng trải qua đổ vỡ, Khải Anh quyết định trở thành điểm tựa cho cô. Họ tổ chức đám cưới vào năm 2011. Sau đó, cuộc hôn nhân của họ ngày càng viên mãn với sự ra đời của hai con trai: Khải Minh và Khải Nguyên.

Đan Lê lui về hậu phương, điều hành công ty dịch vụ mẹ và bé, trong khi vẫn làm MC. Khải Anh luôn dành cử chỉ lãng mạn, như tổ chức kỷ niệm ngày cưới bằng chuyến du lịch. Sau hơn một thập kỷ hôn nhân và tổng cộng 25 năm bên nhau (tính cả tình cũ), họ vẫn ngọt ngào, chia sẻ trên mạng xã hội về niềm vui, nỗi buồn và hy vọng tiếp tục đồng hành. Đan Lê từng nói: "Đây là đúng người, đúng thời điểm", còn Khải Anh thừa nhận đã khắc phục lỗi lầm quá khứ để chứng minh tình yêu.

Gia đình hạnh phúc của Đạo diễn Khải Anh

Sự nghiệp rực rỡ của Khải Anh không chỉ ở những bộ phim đình đám mà còn ở khả năng cân bằng cuộc sống gia đình, tạo nên hình mẫu đạo diễn tài năng và người chồng trách nhiệm. Với quyết định mới mẻ ở tuổi 43, tương lai của anh hứa hẹn nhiều bất ngờ cho làng phim Việt.

