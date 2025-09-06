Nữ MC sinh năm 1995 gây ấn tượng ở cuộc thi hát bolero, được danh ca nhạc vàng nổi tiếng khen ngợi

Sau khi ghi dấu ấn ở tập chào sân, MC Huỳnh Thơ bước vào vòng thi Lần đầu tôi kể của Tình Bolero với một câu chuyện đầy xúc động. Trên sân khấu, cô diện áo bà ba đầy duyên dáng, tái hiện hình ảnh một người trẻ chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Đứng trước thách thức, cô mong muốn được trở về quê nhà, được thả hồn trong những khoảnh khắc yên bình, được yêu thương trong vòng tay của gia đình.

Trong vòng tranh tài này, Huỳnh Thơ chọn thể hiện ca khúc Xin trả tôi về (nhạc sĩ Mặc Thế Nhân) và Muối ơi (nhạc sĩ Phạm Hồng Biển). Ngoài giọng hát ngọt ngào, nữ thí sinh còn ghi điểm bởi lối diễn xuất mộc mạc, tự nhiên cùng diễn viên Công Danh. Cả hai khiến người xem xúc động khi tái hiện câu chuyện về tình phụ tử trên sân khấu với thông điệp: “Được nhìn thấy con của mình được yêu thương, được hạnh phúc cũng là niềm vui lớn nhất của bậc sinh thành”.

Chia sẻ sau khi hoàn thành bài thi, Huỳnh Thơ cho biết bản thân vẫn rất cảm xúc, hệt như lần đầu được đứng trên sân khấu của Tình bolero 2025. Với một tiết mục được xem là đầy thử thách đối với mình, nữ MC duyên dáng cho biết bản thân đến cuộc thi với mục tiêu “có bao nhiêu chơi hết bấy nhiêu”. “Tôi nghĩ mình chỉ có 15 phút ở trên sân khấu thôi nên phải làm cho hết mình. Cũng nhờ như thế mà tôi vượt qua được những lo lắng, áp lực và thể hiện đúng tinh thần hết mình của người miền Tây”, cô bộc bạch.

Theo dõi bài thi, Kha Ly dành lời khen ngợi cho Huỳnh Thơ khi khéo léo chọn 2 ca khúc mang lại cảm xúc cho người xem. Chưa kể phần dàn dựng cũng giúp tiết mục trở nên ấn tượng hơn. Nữ giám khảo cũng bày tỏ sự đồng cảm trước những bỡ ngỡ, lo lắng của MC miền Tây khi trong vai trò một thí sinh. “Nhưng hôm nay, tôi thấy bạn đã có sự cố gắng. Hy vọng ở những tiết mục tiếp theo tại Tình bolero”, Kha Ly nói.

Trong khi đó, Hamlet Trương ấn tượng với màn đối thoại nội tâm của Huỳnh Thơ ở phần mở đầu. Anh cho rằng nữ MC đã thoải mái hơn so với vòng trước về cách biểu diễn, song cân nhắc chọn ca khúc phù hợp. Với kinh nghiệm ngồi ghế nóng nhiều cuộc thi, danh ca Phương Dung đánh giá cao sự tiến bộ của Huỳnh Thơ ở phần thi này, đồng thời bà cũng đưa ra những góp ý giúp nữ thí sinh tiến bộ hơn ở những vòng thi sau.

Nhận được những lời góp ý từ giám khảo, với Huỳnh Thơ, đó là những bài học quý báu mà “không phải dễ dàng có được”. Nữ MC chia sẻ thêm khi đến với Tình bolero, bản thân cũng hiểu được những thế mạnh, hạn chế của bản thân. Do đó, thay vì đặt áp lực chiến thắng, cô hướng đến mục tiêu học hỏi, trải nghiệm và hoàn thiện mình.

Huỳnh Thơ bộc bạch thêm: “Điều khiến tôi tự hào là đã dám vượt qua những giới hạn của bản thân để đứng trên một sân khấu lớn, được cất cao tiếng hát của mình và lan tỏa những thông điệp ý nghĩa qua từng màn trình diễn. Điều tôi luôn tâm niệm là ở mỗi tiết mục, mình phải mang đến những gì chỉn chu nhất, tốt nhất cho khán giả và phải cho thấy được sự tiến bộ của bản thân. Từ một nữ MC trở thành thí sinh, với tôi đó là hành trình chiến thắng chính mình tại Tình Bolero 2025”.

Huỳnh Thơ sinh năm 1995, quê Bến Tre (cũ), từng tham gia nhiều cuộc thi như Én vàng 2021, giành quý quân Chung sức chung lòng… Trong vai trò MC, cô được tin tưởng giao vai trò dẫn dắt các chương trình như Solo cùng bolero, Làm giàu cùng cô Tư, Vang vọng từ những lời ca, Màu cờ tôi yêu, Canh tác thông minh, Vầng trăng cổ nhạc, Chuông vàng vọng cổ… Huỳnh Thơ từng là đại sứ du lịch Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021. Hiện tại, ngoài hoạt động nghệ thuật, nữ MC còn tất bật với công việc kinh doanh.



