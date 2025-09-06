7 món đường phố "rùng rợn" ở Trung Quốc: Nhiều du khách chỉ dám chụp ảnh chứ chẳng dám ăn thử

Không chỉ cuốn hút du khách bởi cảnh quan tráng lệ và những công trình kỷ lục, Trung Quốc còn sở hữu nền ẩm thực lâu đời khiến ai cũng phải đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Ngoài những món quen thuộc như sủi cảo, bánh bao, lẩu cay, kẹo hồ lô…, một khi lạc vào các khu chợ đêm hay phố ẩm thực địa phương, bạn dễ dàng bắt gặp nhiều món được liệt vào hàng "kinh dị" - thứ mà nhiều du khách chỉ dám đứng từ xa chụp ảnh, còn ăn thì… chưa chắc.

1. Cao quy linh

Còn gọi là thạch rùa, cao quy linh có nguồn gốc từ Quảng Tây. Truyền thống xưa dùng mai rùa hộp ba vạch phơi khô, nghiền bột kết hợp thổ phục linh. Ngày nay, phần lớn các loại cao quy linh bán phổ biến chỉ còn giữ tên và hình ảnh, còn công thức thay bằng nguyên liệu khác. Món này có màu đen, mềm, vị hơi đắng, thường ăn kèm mật ong hoặc sữa. Người Hoa tin rằng nó giúp thanh nhiệt, giải độc, trị mụn và đẹp da.

2. Trứng bắc thảo

Century Egg - món "trứng ngàn năm" trứ danh, được ủ trong hỗn hợp đất sét, tro, muối, vôi và trấu. Thành phẩm có lớp vỏ lốm đốm, lòng trắng màu nâu đen trong suốt như thạch, lòng đỏ xanh xám với mùi hăng, vị béo và hơi khai. Đây là món ăn gây tranh cãi: người thích thì khen độc đáo, người sợ thì chỉ ngửi đã muốn bỏ chạy.

3. Cá ngựa chiên

Những con cá ngựa - vốn quen thuộc dưới đại dương - được xiên que, tẩm gia vị rồi chiên giòn. Vị được miêu tả khá giống mực, mằn mặn, nhưng giá lại không hề rẻ. Dù vậy, nhiều thực khách vẫn sẵn sàng chi tiền vì tin món này tốt cho sức khỏe.

4. Kê gà

Ngọc kê - tức tinh hoàn gà trống - từ lâu được xem là "món tẩm bổ" với công dụng tráng dương, làm đẹp. Khi ăn có cảm giác mềm, ngậy, hơi giống đậu phụ. Người Trung Quốc thường chế biến thành canh, cháo hoặc hấp, luộc.

5. Đậu phụ thối

Mùi nồng nặc đến mức nhiều du khách phải bịt mũi, nhưng lại là đặc sản bình dân ở các chợ đêm. Đậu phụ thối càng "nặng mùi" thì dân sành ăn càng thích, nhất là khi được rán giòn, ăn kèm tương ớt.

6. Bọ cạp chiên

Những con bọ cạp sau khi chiên giòn trở thành món ăn giòn tan, có vị như bắp rang bơ. Nhiều nơi còn thêm gia vị cay để tăng hương vị. Người dân tin rằng món này giúp nâng cao sức đề kháng, nhưng với du khách, chỉ nhìn thôi đã đủ sởn gai ốc.

7. Nhộng tằm

Sau khi kéo tơ, phần nhộng còn lại được tận dụng làm thực phẩm. Có thể chiên giòn, xào rau hay ăn kèm cơm, mì. Vị của nhộng tằm được cho là giống tôm cua nhưng dai hơn. Đây cũng là món đường phố phổ biến ở nhiều vùng của Trung Quốc.

Ẩm thực Trung Quốc luôn đầy ắp những trải nghiệm bất ngờ - từ tinh tế, cầu kỳ cho tới… rùng rợn. Với du khách, đó vừa là thử thách bản lĩnh, vừa là cách để hiểu thêm về văn hóa ẩm thực độc đáo của một đất nước có truyền thống hàng nghìn năm.