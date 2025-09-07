Ái nữ MC Quyền Linh khoe chân dài, dáng xinh, diện đồ bóng rổ rộng thùng thình vẫn xinh bất chấp
Hai vibe của ái nữ nhà MC Quyền Linh: Năng động nổi bật trên sân bóng rổ; thục nữ, xinh đẹp dịu dàng khi về nhà.
Nếu như Lọ Lem - con gái lớn của MC Quyền Linh - từng gây sốt với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào thì giờ đây, cô em út Hạt Dẻ - Mai Thảo Ngọc - cũng đang dần trở thành tâm điểm chú ý trong dàn hot girl thế hệ mới. Mới chỉ ở tuổi 17, Hạt Dẻ đã khiến dân tình không ngớt lời khen trước loạt khoảnh khắc đời thường với visual xinh đẹp, "cân đẹp" mọi concept: Khi thì mạnh mẽ, máu lửa trên sân bóng rổ, lúc lại hoá nàng thơ dịu dàng diện áo dài trắng mừng Tết độc lập.
Không còn là cô bé dịu dàng, ngọt ngào thường thấy trên MXH, khi bước lên sân bóng rổ, Hạt Dẻ như biến thành một phiên bản hoàn toàn khác. Trong outfit thể thao năng động, mái tóc buộc gọn gàng, cô nàng toát lên thần thái tự tin cùng sự tập trung cao độ. Những pha di chuyển linh hoạt, cú ném dứt khoát và cách phối hợp đồng đội ăn ý đã giúp Hạt Dẻ ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả.
Đặc biệt, khoảnh khắc cô bé giơ cao chiếc cúp vàng, nụ cười rạng rỡ bừng sáng giữa sân, đã trở thành hình ảnh viral, khiến nhiều người phải thốt lên: "Đúng chuẩn con nhà Quyền Linh - vừa tài năng vừa bản lĩnh". Và khi ở hậu trường, cô nàng trong trang phục bóng rổ năng động, khoe chân dài miên man cùng những người bạn chung đam mê thường xuyên quay các video nhảy múa bắt trend. Nhan sắc và chiều cao nổi bật của Hạt Dẻ giúp cô dễ dàng chiếm trọn spotlight.
Thế nhưng, chỉ cần rời khỏi sân bóng rổ, Hạt Dẻ lại trở về với dáng vẻ ái nữ hiền lành ít nói. Trong tà áo dài trắng tinh khôi, Mai Thảo Ngọc khoác chiếc khăn choàng đỏ, mái tóc dài thướt tha buông xã trên vai, cô nàng hóa thân thành nàng thơ thanh xuân chính hiệu. Visual trong trẻo, gương mặt hài hòa cùng nụ cười dịu dàng giúp Hạt Dẻ ghi trọn điểm trong mắt netizen.
Hình ảnh ấy khiến không ít người phải ngỡ ngàng: một cô gái có thể vừa mạnh mẽ, rực lửa như một VĐV thực thụ khi thi đấu, vừa là cô nữ sinh mềm mại, duyên dáng. Chính sự đối lập này đã tạo nên sức hút cực lớn cho con gái út nhà MC Quyền Linh.
Và khi trở về vibe nàng thơ trong tà áo dài, con gái MC Quyền Linh gây sốt vì dáng vẻ nữ tính, ngọt ngào
Ngay sau khi những hình ảnh này của Hạt Dẻ được chia sẻ, cư dân mạng để lại nhiều bình luận tích cực: "Con gái thứ 2 của Quyền Linh xinh quá, nhìn vừa năng động vừa nữ tính. Chuẩn gu giới trẻ luôn", "Visual này mà debut thành hotgirl bóng rổ thì đảm bảo nổi đình nổi đám", "Lọ Lem xinh một kiểu, Hạt Dẻ lại đẹp một kiểu. Đúng là gen trội nhà MC Quyền Linh, chị em đều không làm netizen thất vọng", "Trên sân bóng thì cool ngầu, ra ngoài lại hóa nàng thơ. Sức hút này thì ai mà chịu nổi"...
Không chỉ được khen ngợi về ngoại hình, Hạt Dẻ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự đa tài, vừa học giỏi, vừa chơi thể thao giỏi, lại sở hữu nhan sắc ngày càng nổi bật. Dù chỉ mới là học sinh, nhưng cô nàng đã cho thấy hình ảnh một thế hệ Gen Z năng động, hiện đại và nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.
