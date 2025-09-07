Ái nữ MC Quyền Linh khoe chân dài, dáng xinh, diện đồ bóng rổ rộng thùng thình vẫn xinh bất chấp

Nếu như Lọ Lem - con gái lớn của MC Quyền Linh - từng gây sốt với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào thì giờ đây, cô em út Hạt Dẻ - Mai Thảo Ngọc - cũng đang dần trở thành tâm điểm chú ý trong dàn hot girl thế hệ mới. Mới chỉ ở tuổi 17, Hạt Dẻ đã khiến dân tình không ngớt lời khen trước loạt khoảnh khắc đời thường với visual xinh đẹp, "cân đẹp" mọi concept: Khi thì mạnh mẽ, máu lửa trên sân bóng rổ, lúc lại hoá nàng thơ dịu dàng diện áo dài trắng mừng Tết độc lập.

Không còn là cô bé dịu dàng, ngọt ngào thường thấy trên MXH, khi bước lên sân bóng rổ, Hạt Dẻ như biến thành một phiên bản hoàn toàn khác. Trong outfit thể thao năng động, mái tóc buộc gọn gàng, cô nàng toát lên thần thái tự tin cùng sự tập trung cao độ. Những pha di chuyển linh hoạt, cú ném dứt khoát và cách phối hợp đồng đội ăn ý đã giúp Hạt Dẻ ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả.

Hạt Dẻ khi cùng đồng đội thi đấu bóng rổ là hình ảnh nữ sinh năng động, nhiệt huyết và xinh đẹp nổi bật

Đặc biệt, khoảnh khắc cô bé giơ cao chiếc cúp vàng, nụ cười rạng rỡ bừng sáng giữa sân, đã trở thành hình ảnh viral, khiến nhiều người phải thốt lên: "Đúng chuẩn con nhà Quyền Linh - vừa tài năng vừa bản lĩnh". Và khi ở hậu trường, cô nàng trong trang phục bóng rổ năng động, khoe chân dài miên man cùng những người bạn chung đam mê thường xuyên quay các video nhảy múa bắt trend. Nhan sắc và chiều cao nổi bật của Hạt Dẻ giúp cô dễ dàng chiếm trọn spotlight.