"Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh" U60 vẫn cực kỳ trẻ trung, mấy chục năm qua chỉ nặng hơn 45kg nhờ 1 bí quyết chống già gói gọn trong 3 từ

Trần Hồng là nữ diễn viên từng hai lần đảm nhận vai Điêu Thuyền lần đầu trong Tam quốc diễn nghĩa (1994) và lần thứ hai trong Lã Bố và Điêu Thuyền. Với gương mặt thanh tú, ánh mắt mềm như nước và thần thái cổ điển hiếm có, cô được khán giả ưu ái gọi là "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh".

Những năm gần đây, Trần Hồng hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, mỗi lần "lộ diện", ở tuổi 57, cô vẫn khiến khán giả trầm trồ: Phong thái quý phái, thân hình thon thả, làn da mịn màng và vẻ đẹp điềm tĩnh rất riêng của người phụ nữ từng trải. Cuộc sống gia đình viên mãn, sự nghiệp tròn đầy càng làm nên sức hút khó trộn lẫn của nữ diễn viên từng là tượng đài nhan sắc.

Bí quyết giúp "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh" giữ cân nặng lý tưởng, duy trì sắc vóc trẻ trung gói gọn trong 3 từ

Trải qua 2 lần sinh nở, Trần Hồng vẫn duy trì cân nặng quanh mức hơn 45kg, thậm chí từng giảm khoảng 10kg trong vòng 3 tháng. Khi được hỏi về bí quyết giữ vóc dáng và vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi, cô chỉ cười và nói vỏn vẹn: "Phải nhịn miệng".

Nhưng "nhịn miệng" ở đây không phải nhịn đói cực đoan, mà là kiểm soát thói quen ăn uống, đặc biệt là hạn chế ăn vặt và quản lý lượng calo nạp vào mỗi ngày. Cách tiếp cận này phù hợp với khuyến nghị của giới chuyên gia: Duy trì cân nặng khỏe mạnh phụ thuộc vào cân bằng năng lượng lâu dài, không phải ăn kiêng ngắn hạn.

Vì sao hạn chế ăn vặt giúp giữ dáng, đẹp da?

Ăn vặt dễ "đội" calo: Bánh kẹo, đồ ngọt, snack chế biến sẵn thường giàu đường tinh luyện và chất béo xấu, nghèo vi chất. Calo nạp vào nhiều nhưng độ no thấp, dễ khiến da xỉn màu do làm đứt gãy collagen.

Ổn định insulin, chậm lão hóa: Kiểm soát lượng thực phẩm giúp đường huyết ổn định hơn, hạn chế các đỉnh insulin, yếu tố liên quan đến tích mỡ và lão hóa sớm.

Nhẹ cơ thể - sáng tinh thần: Khi hệ tiêu hóa không bị quá tải, giấc ngủ và nội tiết cũng "dễ thở" hơn. Đây là nền tảng để giữ da khỏe, vóc dáng gọn và thần thái trẻ trung.

Những thói quen khác giúp Trần Hồng trẻ lâu

Không chỉ "nhịn miệng", Trần Hồng còn duy trì những thói quen thông minh để không bị đói vặt, phù hợp với khoa học dinh dưỡng hiện đại.

1. Ăn nhiều thực phẩm giàu protein

Protein (đạm) có hiệu ứng sinh nhiệt cao và giúp tạo cảm giác no lâu hơn so với tinh bột tinh luyện. Theo nghiên cứu công bố trên The American Journal of Clinical Nutrition, khẩu phần giàu protein hỗ trợ kiểm soát cân nặng và bảo toàn khối cơ. Đây là yếu tố rất quan trọng với phụ nữ sau 40 tuổi. Nguồn protein tốt gồm: Cá, trứng, thịt nạc, đậu phụ, sữa chua Hy Lạp ít đường.

2. Ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ

Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp đường huyết tăng chậm và kéo dài cảm giác no. WHO khuyến nghị người trưởng thành nên tiêu thụ ít nhất 25–30g chất xơ/ngày từ rau xanh, trái cây ít ngọt, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu. Chế độ ăn giàu xơ không chỉ giúp giữ dáng mà còn có lợi cho hệ vi sinh đường ruột, yếu tố được chứng minh liên quan mật thiết đến làn da và miễn dịch.

3. Ngủ đủ giấc

Ngủ ít làm rối loạn hormone kiểm soát cảm giác đói - no (leptin và ghrelin), khiến cơ thể thèm đồ ngọt và tinh bột nhanh hơn. National Sleep Foundation khuyến nghị người trưởng thành nên ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm. Với phụ nữ trung niên, ngủ đủ còn giúp ổn định nội tiết, giảm tích mỡ và giữ da săn chắc hơn.

4. Uống cà phê đen (không đường, không kem)

Cà phê đen chứa caffeine có thể giảm cảm giác thèm ăn tạm thời và tăng chuyển hóa năng lượng. Nhiều phân tích trên The Journal of Nutrition cho thấy, caffeine ở mức hợp lý hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện sự tỉnh táo. Điểm mấu chốt là uống nguyên chất, tránh đường và kem béo để không "phản tác dụng".

