Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ NSƯT vừa được phong hàm Phó giáo sư không chỉ học vấn khủng, nhan sắc còn trẻ đẹp bất ngờ

30-11-2025 - 18:13 PM | Lifestyle

Ở tuổi 43, nữ NSƯT vừa được phong hàm Phó giáo sư vẫn giữ được sự tươi tắn, rạng rỡ và cuốn hút theo cách tự nhiên, không phô trương.

NSƯT Tân Nhàn sinh năm 1982 tại Hà Nam, cô được biết đến rộng rãi sau khi giành Giải Nhất dòng nhạc dân gian Sao Mai 2005, mở ra sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp.

Nữ NSƯT vừa được phong hàm Phó giáo sư không chỉ học vấn khủng, nhan sắc còn trẻ đẹp bất ngờ- Ảnh 1.

Từ sau cột mốc này, Tân Nhàn kiên trì theo đuổi dòng nhạc dân tộc, phát hành nhiều album, dự án nghệ thuật và tổ chức các chương trình biểu diễn mang đậm tính văn hóa.

Nữ NSƯT vừa được phong hàm Phó giáo sư không chỉ học vấn khủng, nhan sắc còn trẻ đẹp bất ngờ- Ảnh 2.

Bên cạnh sân khấu, Tân Nhàn có sự nghiệp học thuật vững chắc. Cô tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, bảo vệ tiến sĩ năm 2019 và hiện đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện.

Nữ NSƯT vừa được phong hàm Phó giáo sư không chỉ học vấn khủng, nhan sắc còn trẻ đẹp bất ngờ- Ảnh 3.

Với 14 bài báo khoa học, 2 cuốn sách chuyên môn, nhiều tác phẩm nghệ thuật đạt giải quốc gia cùng hàng loạt giải thưởng cá nhân và giải thưởng hướng dẫn học viên, cô được công nhận học hàm Phó giáo sư ở tuổi 43 – trở thành nữ ca sĩ duy nhất trong nhóm ứng viên nghệ thuật năm 2025.

Nữ NSƯT vừa được phong hàm Phó giáo sư không chỉ học vấn khủng, nhan sắc còn trẻ đẹp bất ngờ- Ảnh 4.

Không chỉ thành công trong nghề, Tân Nhàn còn gây thiện cảm bởi vẻ đẹp thanh lịch, đằm thắm và nền nã. Gương mặt hài hòa, nụ cười ấm áp cùng phong thái nhẹ nhàng tạo nên hình ảnh một nữ nghệ sĩ sang trọng nhưng gần gũi.

Nữ NSƯT vừa được phong hàm Phó giáo sư không chỉ học vấn khủng, nhan sắc còn trẻ đẹp bất ngờ- Ảnh 5.

Cô thường chọn phong cách thời trang kín đáo, tinh tế; không chạy theo xu hướng sexy mà thể hiện nét đẹp trưởng thành, trí thức – rất phù hợp với vai trò một nhà giáo, một nghệ sĩ dân gian.

Nữ NSƯT vừa được phong hàm Phó giáo sư không chỉ học vấn khủng, nhan sắc còn trẻ đẹp bất ngờ- Ảnh 6.

Ở tuổi 43, Tân Nhàn vẫn giữ được sự tươi tắn, rạng rỡ và cuốn hút theo cách tự nhiên, không phô trương.

Nữ NSƯT vừa được phong hàm Phó giáo sư không chỉ học vấn khủng, nhan sắc còn trẻ đẹp bất ngờ- Ảnh 7.

Nhiều lần chia sẻ, Tân Nhàn khẳng định cô coi trọng sự nghiệp giáo dục và gìn giữ văn hóa hơn hào quang sân khấu. Với nữ nghệ sĩ, giá trị bền vững nằm ở việc truyền cảm hứng, đào tạo thế hệ trẻ và lan tỏa tình yêu âm nhạc truyền thống.

Nữ NSƯT vừa được phong hàm Phó giáo sư không chỉ học vấn khủng, nhan sắc còn trẻ đẹp bất ngờ- Ảnh 8.

Chính sự tâm huyết ấy góp phần tạo nên khí chất riêng – một nét đẹp vừa nhẹ nhàng vừa bản lĩnh, khiến Tân Nhàn trở thành gương mặt nổi bật của nghệ thuật dân gian Việt Nam hiện nay.

Nữ NSƯT vừa được phong hàm Phó giáo sư không chỉ học vấn khủng, nhan sắc còn trẻ đẹp bất ngờ- Ảnh 9.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Tân Nhàn đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Chồng cô cũng là một Phó giáo sư.

Nam NSƯT từng bị giang hồ uy hiếp: Gần 20 năm không được gặp con, 51 tuổi ăn chay trường, hạnh phúc bên vợ 2


Theo Gia Linh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng

Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng Nổi bật

Nữ ca sĩ 45 tuổi vẫn đắt show, được Hồ Hoài Anh sáng tác riêng: Vừa song ca cùng chồng trên sóng VTV đã gây sốt

Nữ ca sĩ 45 tuổi vẫn đắt show, được Hồ Hoài Anh sáng tác riêng: Vừa song ca cùng chồng trên sóng VTV đã gây sốt Nổi bật

Mặc quần jeans theo phong cách tối giản: Song Hye Kyo chính là "chuyên gia"

Mặc quần jeans theo phong cách tối giản: Song Hye Kyo chính là "chuyên gia"

17:49 , 30/11/2025
Châu Nhuận Phát bị chỉ trích

Châu Nhuận Phát bị chỉ trích

17:23 , 30/11/2025
Mỹ nhân Việt duy nhất đóng chính phim Hàn: Người đâu đẹp điên đảo, không làm minh tinh thì làm gì

Mỹ nhân Việt duy nhất đóng chính phim Hàn: Người đâu đẹp điên đảo, không làm minh tinh thì làm gì

17:11 , 30/11/2025
Ban công 5㎡ biến thành phòng trà phong cách Thiền, view toàn cảnh đẹp đến mức khiến hàng xóm phải dừng lại trầm trồ

Ban công 5㎡ biến thành phòng trà phong cách Thiền, view toàn cảnh đẹp đến mức khiến hàng xóm phải dừng lại trầm trồ

17:07 , 30/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên