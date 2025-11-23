Nam NSƯT từng bị giang hồ uy hiếp: Gần 20 năm không được gặp con, 51 tuổi ăn chay trường, hạnh phúc bên vợ 2

Đổi nghệ danh vì bị dân giang hồ nhận nhầm, uy hiếp

Kim Tiểu Long sinh năm 1974 tại Vĩnh Long, sớm gắn bó với cải lương nhờ thừa hưởng truyền thống nghệ thuật từ cha và anh trai - nghệ sĩ Châu Tuấn. Bước ngoặt đến khi anh được cha dẫn theo đoàn La Ngà (Nha Trang), từ đó bắt đầu sự nghiệp.

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, nam nghệ sĩ sinh năm 1974 kể: “Lúc tôi học cấp hai, ba bắt tôi nghỉ học đi gặp anh Châu Tuấn, mà lúc về thì ba đi mất tiêu... Một ngày sau, tôi được lên sân khấu làm quân sĩ, từ đó ăn cơm tổ nghiệp, dần dần được đưa lên hát kép luôn”.

Tên thật của anh là Trương Hoàng Kép, ban đầu lấy nghệ danh Châu Kép rồi Châu Kiệt. Tuy nhiên, việc trùng tên với nhiều nghệ sĩ khác khiến anh gặp rắc rối, bị dân giang hồ nhận nhầm rồi uy hiếp đến mức phải đổi nghệ danh.

Báo Lao Động trích lời kể của Kim Tiểu Long về chuyện này: “Có lần tôi bị nhận nhầm, dân giang hồ cầm dao tìm đến tận đoàn. May mà lần đó thoát được, tôi sợ quá nên đổi thành Tiểu Long. Thời đó tôi cũng thần tượng anh Kim Tử Long lắm”.

NSƯT Kim Tiểu Long.

Sau khi rời đoàn miền Trung và lên Sài Gòn, tình cờ gặp thần tượng Kim Tử Long, anh được nhận làm đệ tử, giới thiệu biểu diễn tại các tụ điểm nghệ sĩ. Nhờ đó, anh lọt vào mắt nhiều đạo diễn, được mời đóng tuồng Làm vợ chợ lớn cùng các nghệ sĩ tên tuổi như Vũ Linh, Tài Linh, Lệ Thủy, Minh Vương, Kim Tử Long, Ngọc Quyền.

Trong sự nghiệp, Kim Tiểu Long từng đoạt nhiều giải thưởng như: Giải triển vọng "Trần Hữu Trang 2003, Huy chương Vàng - Hội diễn Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2004. Ngoài cải lương, Kim Tiểu Long còn đi hát, đóng phim. Anh tham gia nhiều phim như: Người hát rong, Hậu hoa hậu, Tiếng dương cầm trong mưa, Hướng nghiệp...

2 đời vợ, gần 20 năm không được gặp con

Về đời tư, trước khi có cuộc hôn nhân bình yên với bà xã không hoạt động trong showbiz, nam nghệ sĩ từng có mối tình nhiều tiếc nuối với nghệ sĩ Thanh Ngân. Ở mối tình này, anh và nghệ sĩ Thanh Ngân có chung 1 cậu con trai năm nay 18 tuổi nhưng sau khi đổ vỡ, anh chưa một lần được gặp con.

Khi nhắc về mối tình này, Kim Tiểu Long chia sẻ trên báo Vietnamnet rằng: “Tôi lúc nào cũng thương, cũng quý Thanh Ngân. Tình yêu nào cũng đẹp nhưng không phải cuộc hôn nhân nào cũng đẹp… Chúng tôi không có số vợ chồng nhưng đã đi với nhau một quãng đường đủ dài. Mọi thứ trên đời là tùy duyên, giữa tôi và Thanh Ngân gọi là hết duyên”.

Liên quan đến con trai chung, anh khẳng định trách nhiệm làm cha: “Đã là con thì tôi không bao giờ bỏ… Tôi tin con đến lúc đủ lớn sẽ biết cha của nó là ai”.

Nam nghệ sĩ và vợ con bên Mỹ.

Con trai của anh với vợ hiện tại đã lớn như này.

Kết thúc mối tình với Thanh Ngân, NSƯT Kim Tiểu Long sang Mỹ định cư và kết hôn với một phụ nữ người Việt nhưng sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Theo lời nam nghệ sĩ, vợ anh không hoạt động trong showbiz nhưng hiểu và chia sẻ với quá khứ của chồng.

Anh chia sẻ trên tờ Vietnamnet: “Vợ luôn giúp tôi tháo gỡ khúc mắc vì cô ấy là người hiểu tôi nhất. Mỗi lần gọi về thấy khuôn mặt vợ con rạng rỡ, tôi quên hết mệt nhọc”.

Nói về cuộc hôn nhân hiện tại, Kim Tiểu Long cũng tâm sự với tờ Vnexpress rằng, anh kiếm tiền chính nhưng vợ mới là người quản lý tài chính và chăm lo gia đình, nhờ đó anh yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Nam nghệ sĩ khẳng định: “Dù tôi kiếm tiền chính, vợ mới là ‘tay hòm chìa khóa’. Nhờ cô ấy quán xuyến kinh tế, chăm con, tôi mới được sống trọn với nghề hát”.

Nhiều năm nay, nam nghệ sĩ ăn chay trường, tham gia tu tập và chọn lối sống giản dị, không đặt nặng vật chất. "Biết đủ là đủ. Tôi không cần nhà lầu, xe hơi mới sống được. Hạnh phúc của tôi đơn giản là được ở bên vợ con. Tôi không cần ước mơ gì thêm”, anh nói thêm.

Cuộc sống của anh tại Mỹ khá bình dị. Ngoài đi hát, anh cùng vợ làm nghề nail, thời gian rảnh chủ yếu chăm con và gặp gỡ người thân. Thu nhập từ âm nhạc và kinh doanh của anh khá ổn định.

Riêng với con trai đầu, nhiều năm qua, anh chưa từng được gặp lại.

Dù sống kín tiếng và không đặt nặng về vật chất nhưng nam nghệ sĩ cũng sở hữu tài sản đáng kể. Hồi tháng 8 năm ngoái, NSƯT Kim Tiểu Long gây chú ý khi rao bán căn nhà tại quận 5 (TP.HCM) với giá 8,6 tỷ đồng. Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ về khối tài sản anh tích lũy sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Tờ Saostar từng viết, sau khi rao bán căn nhà quận 5, nam nghệ sĩ tiếp tục rao bán vườn trái cây rộng 3.600 m² với giá 12 tỷ đồng. Anh cho biết đây là tài sản ba mẹ để lại và phải phân chia theo di nguyện: “Tôi còn phải phân lô chia lại một gốc đất cho chị ba vì má tôi dặn trước khi mất… Toàn bộ khu đất này là của ba má để lại”.