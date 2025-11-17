MC song ngữ Thu Thủy biến hoá đầy bất ngờ trên sân khấu VIFW với 8 out-fit, nhan sắc lẫn vóc dáng đều "gây thương nhớ"

Đã đứng trên sân khấu của VIFW nhiều năm, nhưng tới mùa runway 2025, MC Thu Thủy khiến khán giả ấn tượng hơn hẳn bởi những màn “biến hóa” đầy bất ngờ.

Trong đêm đầu tiên, nữ MC xuất hiện yêu kiều và nền nã với chiếc đầm màu trắng có phần áo choàng thướt tha, bắt mắt. Ngay sau đó, người đẹp khoe đường cong gợi cảm với chiếc đầm ôm sát được thiết kế lạ mắt bởi 2 màu hồng – đen nổi bật.

Sang đến đêm thứ 2, Thu Thủy để lại dấu ấn mạnh mẽ không chỉ bởi khả năng dẫn song ngữ chuyên nghiệp mà còn với tạo hình cá tính trong chiếc đầm ngắn chất liệu da phối cùng boot cá tính. Người đẹp cũng không quên “nhấn nhá” với bộ vest oversized trẻ trung như nữ sinh.

Đêm thứ 3, MC Thu Thủy “bùng nổ visual” với 2 thiết kế đối lập. Nếu chiếc đầm đỏ - đen đính cườm đem đến cho cô vẻ đẹp thu hút, bí ẩn và đầy sắc sảo thì chiếc váy trắng với áo choàng dài tôn lên nét dịu dàng, thanh khiết như nữ thần.

Ở đêm cuối cùng của tuần lễ thời trang, nữ MC bước lên sân khấu với vẻ đẹp ngọt ngào cùng chiếc đầm dạ hội màu hồng có phần chân váy tạo độ phồng uốn lượn như một đóa hoa. Sau cùng, người đẹp để lại ấn tượng mạnh mẽ với chiếc váy trắng ôm sát cùng áo choàng đen cá tính và cuốn hút.

Người đẹp tiết lộ, cô quyết định thử thách bản thân với 8 outfit đặc biệt trong 4 đêm dẫn bởi đây là mùa VIFW rất đặc biệt: “VIFW luôn là sân khấu mà tôi thích thử nghiệm hình ảnh mới. Cho nên thay vì bó buộc vào một phong cách cố định, tôi chọn “biến hóa” để thỏa sức truyền tải cảm xúc trong lúc dẫn dắt: lúc mềm mại, lúc quyền lực, lúc editorial một chút… tuỳ vào mood của từng đêm diễn.

Năm nay lại là một cột mốc đặc biệt - 20 mùa Aquafina Vietnam International Fashion Week nên tôi muốn bản thân cũng để lại dấu ấn đặc biệt để góp phần hoàn thiện, tái hiện sự rực rỡ của chặng đường của VIFW vừa qua. Nhìn lại, tôi thực sự yêu cảm giác được biến hóa trên sân khấu của VIFW”.

Liên tục xuất hiện với 8 outfit trong 4 đêm dẫn mà vẫn đảm bảo phần dẫn song ngữ cực kỳ mượt mà cho thấy sự tập trung cao độ cũng như bản lĩnh sân khấu vững vàng của MC Thu Thủy.

Nữ MC cho biết thêm: “Áp lực lớn nhất với tôi không chỉ là thay outfit trong thời gian rất ngắn, mà còn là chuyển ngữ trực tiếp cho bạn dẫn và cả các diễn giả ngay trên sân khấu. Ngôn ngữ của thời trang thì rất đa dạng: lúc thì trừu tượng, lúc lại bay bổng và giàu hình ảnh, nên tôi phải chuẩn bị một vốn từ đa dạng đồng thời giữ sự tập trung để chuyển ngữ đúng tinh thần của show.

Có những đêm, chỉ có vài phút giữa hai set để đổi outfit phức tạp, cả ekip náo loạn bên trong nhưng bước ra sân khấu, tôi phải “bật” ngay mode tập trung cao độ để chuyển ngữ chuẩn xác. Đó là áp lực lớn nhưng cũng chính là “đặc sản” của fashion week”.

Thu Thủy tiết lộ: “Tôi nhớ nhất là đêm thứ 3 của show, khi đó tôi phải đổi layout từ “thiên thần” sang cá tính, sắc sảo. Chỉ có khoảng 10 phút để thay đổi mà outfit lại rất phức tạp nên đã cần đến 7, 8 người hỗ trợ tôi kéo khóa, cài corset, cố định phụ kiện… Vừa thay xong outfit, đổi tóc, đổi layout make-up thì ngay lập tức tôi phải bước ra mở slot 2.

Đó là áp lực vô hình nhưng cũng chính là cảm giác rất “đã” của nghề MC trên sân khấu thời trang, khi bạn được chứng kiến mọi thứ hỗn loạn ở hậu trường bỗng hóa thành sự chỉn chu trên sân khấu”.

Không chỉ ngày càng thể hiện được bản lĩnh sân khấu, khả năng chuyển ngữ linh hoạt và chuẩn xác, MC Thu Thủy còn không ngừng hoàn thiện bản thân để tỏa sáng ở những sân khấu lớn thuộc nhiều lĩnh vực: Thời trang, kinh tế, văn hóa, ngoại giao…

Với Thu Thủy, MC song ngữ không phải đơn thuần chỉ là “người chuyển ngữ”, mà còn phải truyền tải tối đa tinh thần của sự kiện tới quan khách thông qua ngôn ngữ, phục trang và tác phong của chính mình.