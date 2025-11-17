Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thứ "độc nhất" trong biệt thự 300 tỷ của Việt Hương, cả thế giới chỉ có 1

17-11-2025

Thứ đồ này chỉ có gia đình Việt Hương sở hữu.

Sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ, vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương đã chuyển về Thủ Đức để an cư trong căn biệt thự xa hoa rộng khoảng 1.500m², tổng giá trị ước tính khoảng 300 tỷ đồng, bao gồm cả nội thất. Ngôi nhà 3 tầng cùng hầm để xe được thiết kế hiện đại, có hồ bơi riêng và tầm nhìn trực diện ra sông Sài Gòn, vừa sang trọng vừa đắt giá.

Việt Hương chia sẻ toàn bộ phần chọn mua và sắp xếp nội thất đều do ông xã Hoài Phương trực tiếp thực hiện, mang đến một không gian sống tiện nghi, sang trọng nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng, gần gũi.

Biệt thự 300 tỷ của gia đình Việt Hương

Không gian trong nhà cực kỳ xa hoa, sang trọng

Đèn trần - món đồ "độc nhất vô nhị" trong biệt thự 300 tỷ

Trong căn biệt thự xa hoa của Việt Hương, chi tiết khiến vợ chồng nghệ sĩ tự hào nhất chính là hệ thống đèn trần pha lê lộng lẫy. Đây không phải một sản phẩm có sẵn trên thị trường mà được ông xã Việt Hương đặt thiết kế riêng, trở thành bộ đèn "độc nhất vô nhị", trên thế giới không có bộ thứ hai. 

Lấy cảm hứng từ đời sống nghệ thuật của cả hai vợ chồng, Hoài Phương khéo léo kết hợp những chi tiết như nốt nhạc, phím đàn piano, lông vũ vào từng chi tiết của hệ thống đèn. Nhờ đó, ánh sáng từ những chiếc pha lê không chỉ rực rỡ mà còn toát lên hồn nhạc, mang hơi thở nghệ thuật khắp căn nhà. Có thể nói hệ thống đèn pha lê không chỉ là vật trang trí mà còn là dấu ấn nghệ thuật, thể hiện gu thẩm mỹ và mức độ chịu chi của cặp đôi.

Hệ đèn độc đáo trong biệt thự của vợ chồng Việt Hương

Đèn pha lê hình lông vũ

Đèn pha lê hình phím đàn

Không riêng gia đình Việt Hương - đèn trần cũng là khoản đầu tư đáng giá của giới nhà giàu

Ai cũng nghĩ rằng khi xây dựng hoặc bài trí nhà cửa, ghế sofa, tường hay nội thất lớn mới là những chi tiết được các gia đình giàu quan tâm nhất. Nhưng thực tế, bên cạnh những món đồ dễ thấy đó, đèn trần cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng, vừa nâng tầm thẩm mỹ, vừa tạo không gian lung linh và ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Trong căn biệt thự của Việt Hương, hệ thống đèn pha lê lộng lẫy không chỉ chiếu sáng mà còn trở thành điểm nhấn nghệ thuật, phản chiếu gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ. Không riêng tổ ấm này, nhiều gia đình giàu có đều sẵn sàng đầu tư mạnh tay cho đèn trần cầu kỳ từ pha lê, thủy tinh nghệ thuật đến đồng thau - để mang lại ánh sáng hoàn hảo, không gian hài hòa và cảm giác sang trọng cho cả ngôi nhà.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, đèn trần còn giúp cân bằng năng lượng, tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu theo phong thủy, khiến không gian sống trở nên trọn vẹn và đầy sinh khí. Vì vậy, đầu tư vào đèn trần từ lâu đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của giới nhà giàu khi thiết kế tổ ấm.

Tổng hợp

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện: Ai cũng có thể trở thành nạn nhân

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

