Chi Pu "yếu nghề"?

17-11-2025 - 16:35 PM | Lifestyle

Chi Pu sơ sểnh để lộ vài giây hát nhép khiến MXH dậy sóng.

Sau ngày mở màn bùng nổ ở D-1, WATERBOMB HOCHIMINH tiếp tục mở hội ngày thứ hai vào hôm 16/11. Hàng nghìn khán giả từ nhiều vùng kéo về khu nhạc nước Vạn Phúc City, hòa mình vào không khí vừa ướt đẫm vừa nóng rực - đặc sản chỉ có ở WATERBOMB.

Sân khấu D-2 cũng nóng không kém ngày trước đó với dàn nghệ sĩ trải dài từ Vpop đến Kpop: Jay Park, Tóc Tiên, Chi Pu, Hwasa, B.I, Quang Hùng MasterD, EXID… Trong số đó, Chi Pu trở thành tâm điểm chú ý nhờ sức hút và độ phủ sóng cao.

Ngôi sao sinh năm 1993 mang đến loạt tiết mục “cháy tay” với các bản hit Talk To Me, Đoá Hoa Hồng, Từ Hôm Nay… Về khoản nhan sắc, Chi Pu “là thần”. Cô nàng khoe trọn visual ngọt ngào sexy dưới cơn mưa súng nước trắng xoá, toát lên khí chất quyến rũ khó cưỡng lại trong bộ trang phục hồng nữ tính.

Chi Pu

Chi Pu

Chi Pu gây sốc visual tại WATERBOMB HOCHIMINH D-2

Đoạn video vạch trần Chi Pu hát nhép còn yếu nghề

Nếu khả năng vũ đạo và performance nhận được lời khen có cánh thì giọng hát của Chi Pu lại hút về nhiều tranh luận. Tuy vậy, phần giọng hát của Chi Pu lại tạo nên làn sóng tranh luận trái chiều. Ở góc độ tổng quan, cô được nhận xét hát ổn định, không chênh phô. Nhưng một khoảnh khắc bất cẩn trong lúc trình diễn lại khiến cô bị soi hát nhép.

Cụ thể, đúng lúc chờ đoạn drop của Đoá Hoa Hồng, Chi Pu cúi xuống lấy súng nước, tay đưa mic ra xa. Dù vậy, giọng hát vẫn vang lên rõ ràng giữa không gian WATERBOMB. Sau vài giây loay hoay với đạo cụ, cô mới đưa mic sát miệng trở lại để “bắt nhịp” cùng phần hát đang phát.

Chi Pu

Dù mic cách xa một khoảng, tiếng nhạc và tiếng hát vẫn cất lên

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, kéo theo nhiều phản ứng trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng hát nhép tại sự kiện outdoor, nhiều nước và yêu cầu vũ đạo mạnh là chuyện dễ hiểu, miễn là phần trình diễn tổng thể vẫn chỉn chu. Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng Chi Pu “yếu nghề”, kỹ thuật lip-sync chưa mượt nên mới để lộ sơ hở ngay giữa sân khấu.

Dù gây tranh cãi, không thể phủ nhận set diễn của Chi Pu vẫn thu hút sự chú ý và lượt bàn luận nhiều nhất nhì WATERBOMB D-2, cả vì sự bốc lửa, visual lẫn khoảnh khắc “hát nhép hớ hênh” trở thành chủ đề nóng.

Chi Pu

Chi Pu

Chi Pu

Chi Pu đã có tình mới, là 1 Nam Vương?

 

Theo Bạch Khởi

Phụ nữ số

