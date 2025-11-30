Mới đây, thông tin Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Văn Tuyến cùng 3 đối tượng khác để điều tra hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Nguyễn Văn Tuyến được biết đến là đại gia chơi chó cảnh ở Việt Nam. Năm 2018, người này từng gây xôn xao khi mua chú chó có giá 2,6 tỷ đồng. Được biết, chú chó mà Tuyến mua thời điểm đó là giống chó Exotic Bully màu nâu đỏ.

Nguyễn Văn Tuyến tại cơ quan công an (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Tuyến và chú chó được mua với giá 2,6 tỷ đồng năm 2018.

Thời điểm đó, Tuyến cho biết chú chó của mình là dòng Exotic Bully được nhập khẩu từ châu Âu về Trung Quốc. Lý giải về giá trị cao bất ngờ của chú chó, Tuyến giới thiệu thú cưng của mình là hoàn hảo trong dòng Exotic Bully, có màu nâu đỏ đẹp nhất Trung Quốc vào thời điểm bấy giờ.

Tuyến nói mua chú chó 2,6 tỷ đồng không phải để chơi trội mà chỉ muốn anh em trong hội chơi chó cùng chơi, cùng nhìn ngắm chó đẹp. Để mua được chú chó đắt đỏ trên, Tuyến đã phải sang tận Hà Nam, Trung Quốc để hoàn tất quá trình khám y tế và thanh toán tiền cho chủ cũ.

Được biết, giống chó Exotic Bully là giống chó xuất xứ từ Mỹ, được lai thuần chủng từ 2 loại chó Pitbull và ABulldog. Nhiều nước nhập Exotic Bully về cho lai tạo rồi thuần chủng chúng, trong đó có Việt Nam. Theo những người có đam mê nuôi giống chó này thì Exotic Bully được xem là một nhánh "dị" của dòng American Bully tiêu chuẩn.

Chó Exotic Bully. (Ảnh: MXH)

Dù có ngoại hình hầm hố, vai, chân cơ bắp, đầu dạng hộp, mắt xếch,... nhưng giống chó này rất hiền lành và thân thiện.

Để nuôi giống chó này cũng cần có sự đầu tư như: Trại nuôi chó rộng rãi, có nhiều phòng, có lưới rào và hệ thống xả thải kỹ lưỡng; Có sân để vận động và thiết kế phù hợp với đặc điểm sinh sống của chúng; Duy trì nhiệt độ phù hợp trong phòng nuôi bằng máy điều hòa;...

Chế độ ăn của chó Exotic Bully thường gồm thịt heo, thịt gà xay trộn rau củ, thường xuyên bổ sung vitamin và canxi.

Các chú chó còn thường xuyên được tham gia các cuộc thi dành cho chó cưng ở trong và ngoài nước.